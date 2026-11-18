Nhà chồng tôi có hai anh em trai, chồng tôi là con út. Gần 10 năm qua, vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ, còn anh trai và chị dâu sống ở thành phố, lâu lâu mới về thăm.

Trong khoảng 3 năm bố chồng đau ốm, phần lớn việc chăm nom đều do vợ chồng tôi đảm nhiệm. Vợ chồng anh chị thi thoảng mới về thăm, mỗi lần về khi thì biếu bố mẹ vài triệu, khi thì mua chút kẹo bánh làm quà.

Do bố chồng có lương hưu, vợ chồng tôi không phải gánh nặng về khoản phí sinh hoạt, thuốc men của bố mẹ, chỉ bỏ công sức ra chăm sóc. Nghĩ đó là chữ hiếu, chúng tôi chưa bao giờ ghen tị với anh chị.

Cách đây hơn 1 năm, bố chồng tôi qua đời. Đám tang bố, mẹ và vợ chồng tôi đứng ra lo liệu là chính. Tiền phúng viếng được dùng để trang trải chi phí đám tang, ngoài ra, vợ chồng tôi và vợ chồng anh chị mỗi nhà góp thêm 20 triệu đồng.

Vì mấy chiếc phong bì ngày giỗ bố chồng, tôi có cái nhìn khác về chị dâu. Ảnh minh họa

Sau khi thanh toán mọi khoản, số tiền còn dư được đưa mẹ giữ, coi như chút vốn dưỡng già. Mọi chuyện khi ấy đều được bàn bạc rõ ràng.

Đến giỗ đầu của bố chồng mới đây, mẹ và vợ chồng tôi gần như lo liệu mọi chuyện, từ cỗ bàn đến khách khứa. Chi phí cũng do mẹ và chúng tôi bỏ ra trước.

Trước ngày giỗ, anh trai, chị dâu mới về, mang theo một giỏ hoa quả thắp hương. Chuyện góp tiền làm giỗ vốn tế nhị, mẹ con tôi không hỏi đến. Tôi nghĩ cứ lo cho ngày giỗ của bố được chu toàn, có gì sau đó cả nhà nói với nhau cũng được.

Hôm ấy, ngoài người thân, xóm giềng còn có đồng nghiệp và người quen của chị dâu đến thắp hương.

Cỗ bàn vừa xong, khách khứa vừa ra về, tôi ngỡ ngàng khi thấy chị dâu quay vào ban thờ, lựa những phong bì do khách bên chị mang đến để cất riêng.

Tôi buột miệng hỏi: “Chị ơi, hương chưa tàn...” rồi sợ mình nói “hớ” nên vội dừng lại.

Nào ngờ, chị dâu nói ngay: “Số phong bì này là khách riêng của vợ chồng chị gửi. Chị phải giữ để sau này còn đi trả lễ”.

Mẹ chồng tôi vào nhà, vừa kịp nghe được câu ấy. Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ vào phòng nằm. Chồng tôi lát sau biết chuyện, cũng chỉ nói một câu: “Phần của chị, chị cứ giữ”.

Tất nhiên, tôi hiểu lý lẽ “có đi có lại". Thế nhưng, chẳng phải sẽ hay hơn nếu chị đợi hết giỗ, nói với mẹ một tiếng rằng chị xin giữ phần phong bì của khách bên mình để sau này còn đáp lễ. Tôi nghĩ, chẳng lý nào mẹ từ chối hay gây khó dễ.

Thú thực, mẹ chồng tôi có vốn riêng. Mẹ không trông vào mấy chiếc phong bì ngày giỗ chồng. Chỉ là, từ đầu đến cuối chị dâu chưa hỏi mẹ câu nào về công việc của bố, chỉ chăm chăm cất giữ phong bì để không bị thiệt. Làm vậy, đâu đáng mặt làm con.

Lúc ấy, tôi đã muốn nói với chị rằng, chị cứ để đấy, lát nữa cả nhà ngồi lại với mẹ rồi tính.

Nhưng thấy mẹ im lặng, chồng tôi cũng chẳng tính toán, tôi lại nuốt câu ấy vào trong. Cùng làm dâu trong nhà, tôi sợ mình vừa nhắc đến phong bì, chị đã nghĩ tôi muốn chia phần nhưng cứ im như thế, tôi lại thấy trong lòng khó chịu mỗi khi nhớ đến ngày giỗ bố.