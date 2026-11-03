Giờ chúng ta hiểu vì sao HLV Park Hang-seo không làm tại V.League

Những diễn biến vừa qua cho thấy HLV Park Hang-seo có lý khi không chọn V,League mà sang hành nghề tại Thai League 2.

Từ người hùng của bóng đá Việt Nam đến HLV liên tục nổi nóng ở Thái Lan

Sau trận hòa Kanchanaburi FC 2-2 Pattaya United ở vòng 9 Thai League 2 mùa 2026/27, HLV Park Hang-seo lại trở thành tâm điểm vì phản ứng gay gắt. Khi trận đấu kết thúc, HLV Park nổi giận với một số CĐV chủ nhà, thậm chí văng tục và thách thức họ xuống sân để “nói chuyện”.

Với những ai từng theo dõi ông Park trong thời gian dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, hình ảnh ấy không quá xa lạ. Nhà cầm quân Hàn Quốc vốn nổi tiếng với cá tính mạnh, thường phản ứng quyết liệt khi cho rằng đội bóng của mình bị đối xử bất công. Nhưng ở Thái Lan, sự nóng nảy ấy đang xuất hiện với tần suất khiến ông không ít lần phải đứng trước tranh cãi.

Ở vòng 3, sau trận hòa Nakhon Pathom 1-1 ngày 16/9, ông Park phản ứng dữ dội với quyết định bất lợi của trọng tài. Ông còn tạo nên những căng thẳng không đáng có khi đưa bóng đá Việt Nam vào phát biểu chỉ trích: “Giờ thì tôi đã hiểu tại sao đội tuyển Thái Lan cứ mãi thua Việt Nam, vì những quyết định kiểu này đây”.

Phát biểu ấy lập tức gây tranh cãi trong cộng đồng bóng đá Thái Lan. Một ngày sau, ông gửi lời xin lỗi chính thức thông qua Kanchanaburi FC.

Đến vòng 7, sau trận hòa Muang Loei United 1-1 trên sân khách, ông Park một lần nữa tỏ ý chê bai bóng đá Thái Lan. "Tôi chưa bàn đến thắng thua, nhưng các trọng tài mà làm việc kiểu này thì hỏng hết cả. Bao nhiêu mồ hôi công sức, nhiệt huyết lẫn thời gian đổ xuống sông biển hết", HLV Park nói sau trận vòng 7 và còn đe dọa, "Tôi nghỉ việc là xong. Hết chuyện. Nhưng các người cứ làm bóng đá kiểu này à? Không phát triển được đâu. Tôi mà nghỉ, tôi sẽ nói thẳng về bóng đá Thái Lan đấy. Trọng tài làm việc phải bằng lương tâm chứ".

Hai lần chê thẳng bóng đá Thái Lan chứ không hề vòng vo. Nếu có một HLV nước ngoài nào đó từng dẫn dắt Thái Lan rồi tới V.League mà chê bóng đá Việt Nam như thế thì chắc chúng ta cũng nóng mặt lắm. Nhưng hãy nhìn HLV Alexandre Polking mà xem. HLV của CAHN chẳng bao giờ chê bóng đá Việt Nam theo kiểu không chừa đường lui như vậy cả.

HLV Polking luôn phát biểu rất khôn ngoan.

Không trở lại V.League là tốt cho cả hai bên

Ở Việt Nam, sự nóng nảy của ông Park từng được nhìn nhận theo một lăng kính khác. Trong giai đoạn dẫn dắt đội tuyển quốc gia, ông thường thể hiện sự quyết liệt trước những tình huống mà ông cho là bất lợi cho học trò. Với người hâm mộ, đó là hình ảnh một HLV không ngại va chạm, sẵn sàng đứng ra bảo vệ cầu thủ và đội tuyển.

Nhưng sự yêu mến ấy sẽ khó được chấp nhận nếu thay đổi bối cảnh. Khi còn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, ông Park có một điểm tựa lớn: người hâm mộ và cầu thủ cùng hướng đến mục tiêu chung, còn những tranh cãi của ông thường được đặt trong bối cảnh bảo vệ màu cờ sắc áo. Nếu chuyển sang dẫn dắt một CLB V.League, tình thế sẽ khác.

Ở cấp CLB, áp lực không chỉ đến từ kết quả thi đấu mà còn từ ban lãnh đạo, nhà tài trợ, trọng tài, đối thủ và chính cộng đồng cổ động viên của đội bóng. Một phát ngôn quá đà có thể gây ảnh hưởng đến hình ảnh CLB, tạo thêm sức ép lên ban lãnh đạo và khiến HLV phải giải trình thay vì tập trung vào chuyên môn. Nếu ông Park liên tục tranh cãi với trọng tài hoặc công kích đối thủ, sự bộc trực từng được yêu mến có thể dần bị xem là thiếu kiềm chế.

Vì thế, việc ông không bao giờ có ý định làm HLV tại V.League có khi chính là lựa chọn khôn ngoan. Ông Park đã xây dựng được vị thế đặc biệt trong lòng người hâm mộ Việt Nam. Không dại gì làm HLV tại V.League rồi lúc nổi nóng, mất kiểm soát lại làm mất hình ảnh trong mắt CĐV Việt Nam.

Còn khả năng ông dẫn dắt đội tuyển Thái Lan đối đầu Việt Nam? Trước đây, không ít CĐV e ngại cảnh éo le đó nhưng giờ thì... thôi. Những phát biểu từng đầy khiêu khích của ông về bóng đá Thái Lan chắc chắn khiến Liên đoàn Bóng đá Thái Lan khỏi tính chuyện quy hoạch ông.

Cảnh HLV Park Hang Seo nổi giận HLV Park Hang Seo cùng các thành viên CLB Kanchanaburi Power FC vướng vào cuộc tranh cãi căng thẳng với cổ động viên (CĐV) Thái Lan sau trận đấu tối 1/11.