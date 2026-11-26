Giò chả Ước Lễ: Từ tinh hoa làng cổ đến lựa chọn của người tiêu dùng
Nhắc đến tinh hoa ẩm thực Hà thành, khó có thể bỏ qua hương vị giò chả Ước Lễ – một thương hiệu đã tồn tại gần 5 thế kỷ. Không chỉ dừng lại ở mâm cỗ truyền thống, ngày nay, những người con làng nghề Ước Lễ đã mang đặc sản quê hương phủ sóng khắp các gian bếp hiện đại, trở thành lựa chọn ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/gio-cha-uoc-le-tu-tinh-hoa-lang-co-den-lua-chon-cua-nguoi-tieu-dung-246261126211045421.htm