Làng nghề Sơn Đồng là một trong những làng nghề tạc tượng và đồ thờ phụng phật giáo lớn nhất Việt Nam. Trong bối cảnh phát triển kinh tế và hội nhập sâu rộng, cũng như nhiều làng nghề truyền thống khác, Sơn Đồng đối mặt với không ít khó khăn. Trong đó có việc bảo tồn, lưu giữ các mẫu mã có giá trị nhiều năm tuổi.