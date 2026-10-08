Giờ cao điểm điện chuyển sang 17h30–22h30, tiền điện gia đình thay đổi thế nào?

Từ nấu cơm, bật điều hòa đến sử dụng bình nóng lạnh, phần lớn nhu cầu điện của các gia đình đều tập trung vào buổi tối. Vì vậy, thông tin khung giờ cao điểm chuyển sang 17h30–22h30 khiến không ít người lo hóa đơn điện sẽ tăng nếu sử dụng nhiều thiết bị trong khoảng thời gian này.

Hình minh họa.

Dùng điện từ 17h30–22h30 có phải trả giá cao hơn?

Câu trả lời hiện nay là không.

Theo quy định về khung giờ vận hành hệ thống điện quốc gia, từ thứ Hai đến thứ Bảy, khoảng 17h30–22h30 được xác định là giờ cao điểm. Chủ nhật không có khung giờ cao điểm. Giờ thấp điểm được xác định từ 0h đến 6h.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ “giờ cao điểm của hệ thống điện” với “giá điện sinh hoạt theo giờ cao điểm”.

Đối với hộ gia đình, cơ chế giá điện theo thời gian sử dụng hiện chưa được áp dụng. Tiền điện sinh hoạt vẫn được tính theo biểu giá bậc thang hiện hành, tức lượng điện sử dụng trong tháng càng lớn và đi vào các bậc cao hơn thì giá cho phần điện ở bậc đó càng tăng.

Do đó, một gia đình bật điều hòa từ 18h đến 22h không phải trả thêm một mức giá riêng chỉ vì đây là giờ cao điểm. Hóa đơn có thể tăng nếu sử dụng nhiều điện hơn, khiến tổng sản lượng trong tháng tăng lên, chứ không phải vì riêng những kWh dùng buổi tối bị nhân với giá cao điểm.

Đây cũng là điểm dễ gây hiểu nhầm nhất. Việc cơ quan quản lý xác định 17h30–22h30 là giờ cao điểm chủ yếu phục vụ vận hành, cân đối cung – cầu và xây dựng cơ chế sử dụng điện phù hợp, không đồng nghĩa mọi khách hàng đều áp dụng biểu giá theo ba khung giờ.

Hiện cơ chế giá theo giờ cao điểm, bình thường và thấp điểm trước mắt chủ yếu hướng đến nhóm khách hàng lớn, đặc biệt là khách hàng sản xuất công nghiệp đủ điều kiện.

Vì sao giờ cao điểm lại tập trung vào buổi tối?

Cơ cấu nguồn điện và thói quen tiêu thụ đã thay đổi đáng kể. Ban ngày, đặc biệt vào thời điểm có nhiều điện mặt trời, nguồn cung có thể thuận lợi hơn. Đến chiều tối, sản lượng điện mặt trời giảm nhanh trong khi nhu cầu sử dụng điện của hộ gia đình tăng mạnh khi người dân trở về nhà.

Các thiết bị như điều hòa, bếp điện, bình nóng lạnh, máy giặt, tivi và hệ thống chiếu sáng thường được sử dụng đồng thời, khiến phụ tải hệ thống tăng vào buổi tối. Việc xác định khung cao điểm 17h30–22h30 nhằm phản ánh sát hơn đặc điểm vận hành này.

Điều người dân cần lưu ý là chính sách giá điện sinh hoạt vẫn có thể tiếp tục được nghiên cứu, điều chỉnh trong tương lai. Cơ quan quản lý hiện đang hoàn thiện các phương án liên quan đến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Nếu cơ chế tính giá theo thời gian được mở rộng tới hộ sinh hoạt, việc triển khai sẽ cần điều kiện kỹ thuật phù hợp và quy định cụ thể.

Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, người dân không cần tránh bật điều hòa hay bình nóng lạnh sau 17h30 chỉ vì lo giá mỗi kWh sẽ cao hơn. Cách giảm hóa đơn hiệu quả hơn vẫn là kiểm soát tổng lượng điện sử dụng trong tháng, hạn chế bật đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn và sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng.

Như vậy có thể hiểu, 17h30–22h30 là giờ cao điểm của hệ thống điện, nhưng chưa phải “giờ điện đắt” đối với hộ gia đình.