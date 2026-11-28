Nhà tôi nhìn ra một cánh đồng rộng lớn. Trên cánh đồng, người trong làng mỗi năm gieo trồng hai vụ lúa, một vụ màu. Cách đây vài chục năm, ở quê tôi chủ yếu cấy lúa xuân sớm, không cấy nhiều diện tích trà xuân muộn như bây giờ. Bởi vậy, cứ trước Tết Nguyên đán là việc đồng áng xong xuôi. Thời điểm ấy cũng là lúc trời thường rét sâu, gió bấc về hết đợt này đến đợt khác. Gió khiến những tàu lá chuối trong vườn khô lại, rũ xuống, lớp cỏ trên triền đê úa vàng. Hơn 10 tuổi, tôi bắt đầu theo mẹ và chị đi cấy vào những buổi được nghỉ học.

Ảnh minh họa.

Sáng sớm, nhìn chưa tỏ mặt người, mấy mẹ con đã trở dậy chuẩn bị quang gánh đi nhổ mạ. Đi trên bờ đê, gió thổi ào ào từ cánh đồng lên. Dù đã quàng khăn, mặc mấy lớp áo song tôi vẫn thấy mình như đang bước vào một nhà băng khổng lồ. Hơi lạnh khiến da nứt nẻ, tay chân tê buốt. Nhổ đủ ba, bốn gánh mạ, mẹ con tôi bắt đầu cấy. Đằng đông, mặt trời vẫn khuất sau lớp mây xám dày đặc. Cánh đồng Lăng Cao là xa nhất nên nhà tôi thường cấy trước ở khu vực đó. Thửa ruộng được bố tôi lấy đủ nước, bừa rất nhuyễn, mặt ruộng bằng phẳng. Với mẹ và các chị tôi, đi cấy trong những ngày gió bấc là công việc rất bình thường, năm nào cũng diễn ra. Còn với tôi, đứa trẻ mới bắt đầu vọc vạch học cấy, mọi thứ đều không dễ dàng.

Lúc mới bước xuống ruộng, cảm nhận rõ lớp bùn non từ từ bám lấy bắp chân, tôi hiểu thế nào là lạnh “cắt da, cắt thịt”. Mẹ đứng bên, kiên nhẫn dạy tôi cách lấy những dảnh mạ, cách úp tay đặt mạ xuống mặt ruộng sao cho vừa tầm, nếu sâu quá thì lúa khó lên, mà nông quá thì mạ lại nổi lềnh bềnh. Khi cấy phải căn sao cho ngay hàng, thẳng lối; cây cách cây, hàng cách hàng một khoảng đều nhau, không thưa, không dày. Cấy đúng kỹ thuật thì lúa mới có đủ ánh sáng, giảm nguy cơ nhiễm rầy nâu, thuận lợi cho khâu làm cỏ, bón phân sau này.

Nhìn mẹ, nhìn chị cấy nhanh thoăn thoắt, tôi cố gắng học và rồi cũng quen dần. Mẹ bảo: “Thửa ruộng này ở đồng thấp, lớp bùn dày nên dễ cấy, với mấy thửa ruộng cao thì khó hơn, hôm nào đi cấy về tay cũng đau nhức”. Mấy mẹ con bàn với nhau khi nào cấy xong sẽ bán đàn gà, vài gánh khoai lang để mua quần áo mới đón Tết. Tết này nhà mình sẽ gói hai chục cái bánh chưng, làm ba cân chè lam, đụng chục cân thịt lợn. Vừa cặm cụi cấy, tôi vừa mong đến những ngày Tết ấm áp, tưng bừng…

Mỗi lần về quê, đi qua Lăng Cao, tôi vẫn luôn nhìn về nơi từng là thửa ruộng nhà mình, nhớ những buổi sáng mùa đông đi cấy trong giá rét, nhớ gương mặt, ánh mắt dịu hiền và màu áo xanh mẹ mặc. Bao năm đã xa, hình ảnh ấy vẫn vẹn nguyên trong ký ức.

Buổi trưa, do cấy ở đồng xa nên mấy mẹ con không về nhà ăn cơm. Bố tôi mang cơm, canh, thức ăn lên, cả nhà cùng ăn ngay trên bờ vùng. Ở bên cạnh, nhiều gia đình khác cũng ăn cơm trưa như thế, mọi người vui vẻ chuyện trò. Bữa cơm trưa giữa cánh đồng đầy gió diễn ra nhanh gọn, sau đó ai vào việc nấy… Rồi những ngày rét mướt cũng qua đi. Tết đến, nắng lên, lúa trên đồng xanh ngắt, mùa lại nối mùa. Tôi đã đi qua bao mùa như thế. Tình yêu lao động, yêu công việc nhà nông, trân trọng thành quả sau mỗi vụ cấy, gặt được bồi đắp qua mỗi ngày làm lụng vất vả trên đồng. Cảm xúc chân thực ấy được tôi đưa vào những bài tập làm văn trên lớp.

Thời gian trôi qua, các chị gái của tôi đi lấy chồng, bố mẹ sức khỏe yếu hơn. Trong gia đình, tôi và em trai trở thành lao động chính. Bố dạy em tôi cày, bừa, gánh vác công việc nặng nhọc. Trước khi vào vụ mới, tôi lo vạc cỏ ven bờ, ủ thóc giống, gieo mạ... Từ cấy úp tay với mạ nhổ, tôi học cách cấy ngửa tay với mạ dày xúc do các anh chị cán bộ khuyến nông hướng dẫn. Ứng dụng kỹ thuật mới, người dân quê tôi dần dần chuyển sang cấy lúa xuân muộn, thường sau Tết tiết trời ấm áp mới cấy. Sau này, cả làng dồn điền đổi thửa, đường nội đồng được cứng hóa, máy cấy, máy gặt thay sức người, việc cấy hái không còn nhọc nhằn như trước. Đời sống khá giả, bà con chọn những giống lúa thơm, lúa chất lượng cao để gieo cấy. Thóc thu được để cả nhà ăn quanh năm hoặc gửi cho con, cháu đi học, đi làm xa, không phải bán đi sau mỗi mùa gặt.

Giờ đây, cánh đồng quê tôi không còn, thay vào đó là một khu đô thị hiện đại với những con đường rộng chạy dọc, ngang. Người dân trong làng buôn bán tại chợ, mở cửa hàng, cửa hiệu hoặc đi làm công nhân trong các khu công nghiệp. Nhắc lại chuyện đi cấy ngày xưa, những đứa trẻ quê tôi không hình dung được. Còn tôi, mỗi lần về quê, đi qua Lăng Cao vẫn luôn nhìn về nơi từng là thửa ruộng nhà mình, nhớ những buổi sáng mùa đông đi cấy trong giá rét, nhớ gương mặt, ánh mắt dịu hiền và màu áo xanh mẹ mặc. Bao năm đã xa, hình ảnh ấy vẫn vẹn nguyên trong ký ức.