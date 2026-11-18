Các đội trình bày phần thi bằng tiếng Việt. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Sáng 17/11, tại thành phố Pakse, tỉnh Champasak (Nam Lào), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse phối hợp Hội người Việt tỉnh Champasak và Trường Hữu nghị Lào-Việt tỉnh Champasak tổ chức chương trình “Em yêu tiếng Việt” dành cho học sinh nhà trường.

Tổng Lãnh sự Tạ Phương Dung phát biểu khai mạc chương trình.

Tham dự, có bà Tạ Phương Dung, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse; đại diện Sở Giáo dục và Thể thao, Sở Ngoại vụ tỉnh Champasak; cùng đại diện Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tỉnh Champasak, các thầy cô giáo, học sinh Trường Hữu nghị Lào-Việt tỉnh Champasak và cán bộ Tổng Lãnh sự quán.

Phát biểu khai mạc chương trình, Tổng Lãnh sự Tạ Phương Dung nhấn mạnh, chương trình là một hoạt động có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 51 năm Quốc khánh Lào và Ngày Văn hóa Việt Nam; tin tưởng, Chương trình sẽ giúp các em học sinh hiểu biết hơn về lịch sử, văn hóa của hai đất nước Việt Nam và Lào cũng như mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam; đồng thời bày tỏ mong muốn Chương trình sẽ truyền thêm cảm hứng cho các em thêm yêu thích học tiếng Việt và mỗi em học sinh sẽ là một sứ giả góp phần lan tỏa tình yêu tiếng Việt và tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Các tiết mục văn nghệ do các học sinh Trường Hữu nghị Lào-Việt tỉnh Champasak biểu diễn.

Đánh giá cao nỗ lực của Hội người Việt Nam tỉnh Champasak và trường Hữu nghị Lào-Việt tỉnh Champasak đối với công tác dạy và học thời gian qua, Tổng Lãnh sựđề nghị Hội người Việt tỉnh Champasak và Trường Hữu nghị Lào-Việt tỉnh Champasak tiếp tục quan tâm nâng cao hiệu quả công tác dạy và học tiếng Việt, chú trọng các phương pháp giảng dạy có tương tác và các hoạt động ngoại khóa; duy trì tổ chức chương trình “Em yêu tiếng Việt” định kỳ hằng năm.

Phát biểu tại chương trình, ông Đồng Công Dũng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Champasak cảm ơn các cơ quan của tỉnh Champasak và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse đã luôn quan tâm, đồng hành và phối hợp chặt chẽ với Hội người Việt Nam tỉnh Champasak hỗ trợ cho công tác dạy và học của nhà trường, bao gồm việc tổ chức các hoạt động giáo dục, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân dành cho các em học sinh; khẳng định các hoạt động thiết thực như Chương trình “Em yêu tiếng Việt” không chỉ tạo sân chơi bổ ích, khuyến khích các em học tập và sử dụng tiếng Việt mà còn góp phần gìn giữ tiếng mẹ đẻ, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ.

Chương trình diễn ra sôi nổi, với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả dành cho 3 đội thi “Lạc Hồng”, “Nhịp cầu hữu nghị”, “Thất phong” đại diện cho học sinh các khối lớp 6, 7 và 8 của nhà trường trong ba phần thi gồm: Chào hỏi-giới thiệu, hiểu biết-trắc nghiệm và năng khiếu. Các đội thi thể hiện sự quyết tâm cao, sự hiểu biết về hai đất nước Việt Nam và Lào và mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Bên cạnh các phần thi, các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các em học sinh nhà trường biểu diễn đã góp phần tạo nên không khí vui tươi, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các vị đại biểu, các thầy cô giáo và học sinh.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi.

Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức đã trao phần thưởng cho các đội thi đoạt giải nhất, nhì và ba nhằm ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần tham gia nhiệt tình của các đội. Chương trình “Em yêu tiếng Việt” là hoạt động thiết thực góp phần lan tỏa tình yêu tiếng Việt, khuyến khích thế hệ trẻ học tập và gìn giữ tiếng Việt, góp phần vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng đơm hoa kết trái.