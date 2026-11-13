Gìn giữ và phát triển mối quan hệ mẫu mực Việt Nam - Cuba

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình tình mỗi nước, trao đổi sâu rộng các phương hướng, biện pháp cụ thể để tăng cường quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ vui mừng trước việc hai bên duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp; các bộ, ngành địa phương hai nước đang tích cực triển khai các dự án hợp tác ưu tiên, đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận; hoạt động trao đổi lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới giữa hai nước tiếp tục được coi trọng và có ý nghĩa thiết thực. Bộ trưởng đánh giá cao các biện pháp chuyển đổi kinh tế - xã hội của Cuba; khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên hỗ trợ Cuba trong khả năng của mình và tin tưởng Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba sẽ vượt qua khó khăn và thách thức hiện nay.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung và đồng chí Bruno Rodríguez Parrilla. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Đặc phái viên Đảng, Chính phủ Cuba, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla trân trọng cảm ơn tình đoàn kết thủy chung, sự hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực, hiệu quả của Việt Nam trong thời gian qua đã giúp Cuba khắc phục khó khăn về kinh tế - xã hội, cũng như sự ủng hộ kiên trì, quý báu của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế. Đồng chí Bruno Rodriguez khẳng định Cuba sẽ nỗ lực hết sức mình cùng với Việt Nam gìn giữ mối quan hệ mẫu mực này ngày càng phát triển. Bộ trưởng Bruno Rodríguez Parrilla nhấn mạnh Cuba luôn quan tâm thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác ưu tiên giữa hai nước, triển khai các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước, đồng thời thúc đẩy các hoạt động đối ngoại nhân dân, kết nối địa phương, tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa để làm sâu sắc và đa dạng hóa mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cuba.

Hai bên chia sẻ đánh giá về bối cảnh thế giới hiện nay, với những diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường; khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, thượng tôn pháp luật và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung một lần nữa khẳng định lập trường nguyên tắc, trước sau như một của Việt Nam trong việc kêu gọi chấm dứt hoàn toàn lệnh cấm vận chống Cuba. Hai bên nhất trí phối hợp lập trường chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế quan trọng, nhất là tại Liên hợp quốc và Phong trào Không liên kết; nhấn mạnh cam kết cùng nhau đóng góp tích cực, trách nhiệm vào việc củng cố môi trường hòa bình, ổn định và phát triển ở cả hai khu vực: Đông Nam Á và Mỹ Latin - Caribe.