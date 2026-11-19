Ngày Việt Nam tại Baku thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân Azerbaijan. (Ảnh: AZERNEWS.AZ)

Với bề dày lịch sử hơn 30 năm, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Azerbaijan đã vượt qua nhiều giai đoạn biến động của tình hình khu vực và thế giới, tiếp tục gắn kết chặt chẽ với sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố. Đứng trước giai đoạn phát triển mới của mỗi quốc gia và quan hệ hai nước, Việt Nam và Azerbaijan tiếp tục bền bỉ vun trồng để “cây xanh của tình hữu nghị” vươn cao và cho thêm nhiều “trái ngọt”.

Việt Nam và Azerbaijan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, nhưng sợi dây gắn kết giữa hai quốc gia, hai dân tộc đã được dệt nên nhiều năm trước đó, với dấu mốc lịch sử là chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Azerbaijan năm 1959. Trong suốt nhiều thập niên đồng hành, hai nước đã cùng nhau xây dựng một mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt trên cơ sở tin cậy chính trị, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Việt Nam luôn trân trọng những tình cảm tốt đẹp và sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Nhà nước và nhân dân Azerbaijan đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay. Đối với Azerbaijan, Việt Nam cũng là một đối tác quan trọng. Trong chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam mới đây, ông Elchin Amirbayov, Đặc phái viên của Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan khẳng định, Azerbaijan luôn trân trọng và mong muốn không ngừng củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà lãnh đạo Azerbaijan Heydar Aliyev đặt nền móng, được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Trên cơ sở tình hữu nghị truyền thống, tiềm năng hợp tác rộng mở, năm 2025, Việt Nam và Azerbaijan nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược. Đây là mốc son lịch sử trên tiến trình hợp tác, thể hiện quyết tâm chính trị và tầm nhìn chung của lãnh đạo hai nước về triển vọng hợp tác tốt đẹp trong quan hệ song phương. Khuôn khổ quan hệ mới đã tiếp thêm động lực để Việt Nam và Azerbaijan đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng, giao thông-vận tải và logistics. Bên cạnh đó, ngoại giao nhân dân, hợp tác giáo dục và giao lưu văn hóa-nghệ thuật giữa hai nước cũng diễn ra sôi nổi, góp phần giữ gìn và truyền lại ngọn lửa hữu nghị cho thế hệ trẻ hai nước.

Hợp tác năng lượng tiếp tục là một trong những lĩnh vực có nhiều triển vọng khi Azerbaijan có thế mạnh trong khai thác, chế biến dầu khí và Việt Nam có nhu cầu phát triển ngành năng lượng. Ngoài ra, với vai trò là cửa ngõ quan trọng nối liền châu Á với châu Âu, Azerbaijan có thể trở thành điểm trung chuyển chiến lược giúp hàng hóa Việt Nam tiếp cận sâu rộng hơn vào thị trường các nước Trung Á, châu Âu.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam có thể trở thành cầu nối tin cậy để Azerbaijan mở rộng hiện diện kinh tế và tăng cường kết nối với khu vực ASEAN đầy năng động. Để biến những tiềm năng hợp tác to lớn thành những dự án cụ thể, Việt Nam và Azerbaijan đang nỗ lực triển khai các văn kiện đã ký kết, nâng cao tính hiệu quả của các cơ chế hợp tác kinh tế song phương, trong đó có Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và kỹ thuật, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác dài hạn trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư và công nghệ. Hai bên đồng thời khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước tận dụng hiệu quả các cơ chế và khuôn khổ hợp tác sẵn có để thúc đẩy hoạt động tìm kiếm cơ hội hợp tác, kết nối thị trường và khai thác lợi thế của mỗi bên.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga kiêm nhiệm Azerbaijan Đặng Minh Khôi, quan hệ Việt Nam-Azerbaijan đang đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển toàn diện và thực chất hơn. Hai nước có nền tảng hữu nghị truyền thống, sự tin cậy chính trị và nhiều lợi thế kinh tế bổ trợ cho nhau. Việc Việt Nam và Azerbaijan tích cực mở rộng không gian hợp tác không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, mà còn góp phần tăng cường kết nối giữa các khu vực, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển trên thế giới.