Tối 25-10, tại xã Đồng Văn - Trung tâm du lịch, văn hóa, lịch sử của Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức Khai mạc Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 với chủ đề “Âm vang miền đá”. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh bạn cùng đông đảo người dân và du khách.