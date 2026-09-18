Gìn giữ truyền thống Trường Văn hóa Quân khu II

Ban liên lạc Trường Sỹ quan lục quân và Ban liên lạc Trường Quân sự Quân khu II tặng hoa và quà cho Ban liên lạc Trường Văn hóa Quân khu II.

Trường Văn hóa Quân khu II được thành lập ngày 7-9-1978 tại xã Đội Cấn, huyện Yên Sơn, nay thuộc phường Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang. Cuối năm 1978, đầu năm 1979, trường chuyển về Km5 đường Tuyên Quang - Hà Nội; tháng 11-1987 chuyển về xã Thậm Thình, tỉnh Phú Thọ và sáp nhập với Trường Đảng Quân khu II. Tháng 12-1988, Trường Văn hóa cùng Trường Hạ sĩ quan sáp nhập vào Trường Quân chính Quân khu II, sau đó thu gọn thành Khoa Văn hóa. Năm 2023, Khoa Văn hóa hoàn thành sứ mệnh lịch sử, không còn hoạt động.

Trong 45 năm thực hiện nhiệm vụ, đào tạo nguồn cán bộ quân đội là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của nhà trường. Các đơn vị đã tổ chức đào tạo văn hóa cho hạ sĩ quan, chiến sĩ và học sinh; trong đó có lực lượng thiếu sinh quân là con em đồng bào dân tộc thiểu số, được đào tạo từ lớp 8 đến lớp 12. Hằng năm, có từ 1.000 đến 1.500 học viên về học tập, thi tuyển và làm hồ sơ tuyển sinh, góp phần tạo nguồn cán bộ cho quân đội và lực lượng vũ trang địa phương.

Các thế hệ thầy trò nhà trường qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt.

Cùng với việc ôn lại truyền thống 48 năm của nhà trường, buổi gặp mặt cũng đánh dấu chặng đường 30 năm hoạt động của Ban liên lạc Trường Văn hóa Quân khu II tại Tuyên Quang. Thành lập từ tâm huyết của các cựu cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, Ban liên lạc đã trở thành cầu nối giữa các thế hệ từng công tác, học tập dưới mái trường; duy trì các hoạt động thăm hỏi, động viên hội viên khi ốm đau, hoạn nạn, tri ân gia đình chính sách và động viên con cháu phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.

Dù nhà trường đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, nhưng những giá trị được vun đắp qua các thế hệ, nhất là tình đồng chí, đồng đội, tình thầy trò và tinh thần trách nhiệm của người quân nhân, tiếp tục được các thế hệ cựu cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên gìn giữ, phát huy. Ban liên lạc xác định tiếp tục củng cố đoàn kết, đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình, để truyền thống của mái trường xưa được tiếp nối trong cuộc sống hôm nay.