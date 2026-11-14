Gìn giữ, trao truyền và tiếp tục tỏa sáng 'ngọn lửa hiếu học' trong kỷ nguyên phát triển mới

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đến dự Hội nghị tổng kết khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2026 tại phường Mão Điền, thành phố Bắc Ninh - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Dự Hội nghị có GS.TS. Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên; đại diện lãnh đạo một số Bộ, cơ quan Trung ương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, GS.TS. Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam và các đại biểu dự Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Về phía thành phố Bắc Ninh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND Thành phố; các Phó Chủ tịch UBND Thành phố và lãnh đạo các sở, ban ngành; thầy giáo, cô giáo, bậc phụ huynh và toàn thể bà con nhân dân phường Mão Điền tham dự sự kiện.

Hướng tới kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Hội nghị cũng là dịp tri ân, vinh danh, khen thưởng các thầy cô giáo - những người ươm mầm, khơi dậy khát vọng học tập và dẫn dắt học sinh vươn lên, sống có lý tưởng và thành công.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh và các đại biểu tham dự Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

"Làng Đại học" với nhiều kết quả khuyến học, khuyến tài nổi bật

Mão Điền là vùng đất được biết đến rộng rãi với tên gọi "làng Đại học", có truyền thống coi trọng việc học và phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển sớm. Sau sáp nhập, phường Mão Điền được mở rộng thành bản sắc chung của toàn phường mới, các khu dân cư thuộc phường An Bình, xã Hoài Thượng và xã Mão Điền (trước đây) cùng tham gia, cùng thụ hưởng và cùng tạo dựng những chuẩn mực học tập mới.

Xây dựng và củng cố tổ chức Hội Khuyến học vững mạnh là yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng và hiệu quả phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn phường. Hệ thống tổ chức Hội từng bước được củng cố, hoạt động ngày càng đi vào nề nếp và hiệu quả. Đến nay, Hội Khuyến học phường Mão Điền có 32 Chi hội Khuyến học được thành lập tại các Tổ dân phố, trường học, cơ quan, đơn vị và hoạt động ổn định, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt, hiệu quả phong trào. Số lượng và chất lượng hội viên, các mô hình học tập không ngừng được nâng lên.

Hội nghị tổng kết khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2026 tại phường Mão Điền, thành phố Bắc Ninh - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Đồng thời, xác định "Gia đình học tập" là tế bào, nền tảng quan trọng của phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Hội Khuyến học phường Mão Điền đã quan tâm chỉ đạo, triển khai hiệu quả phong trào, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong mỗi gia đình và cộng đồng.

Phong trào được đông đảo các gia đình hưởng ứng, số lượng và chất lượng gia đình đăng ký, đạt danh hiệu ngày càng tăng. Toàn phường có 5.436 gia đình đăng ký danh hiệu "Gia đình học tập", trong đó có 3.587 gia đình đạt danh hiệu "Gia đình học tập". Đến năm 2025, trong tổng số 8911 hộ gia đình trên địa bàn, có 5.970 gia đình đăng ký và 3.999 gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình học tập", đạt tỷ lệ 67%.

Bên cạnh đó, phong trào "Dòng họ học tập" đã thực sự trở thành điểm tựa quan trọng, góp phần xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, tạo động lực cho con cháu các dòng họ nỗ lực học tập, rèn luyện, đóng góp tích cực cho sự phát triển của gia đình và địa phương.

Thời gian qua, phong trào xây dựng "Cộng đồng học tập" cũng được triển khai đồng bộ trên địa bàn phường với chất lượng được nâng lên và duy trì ổn định. Từ năm 2021 đến nay, phường Mão Điền luôn duy trì 100% tổ dân phố đạt danh hiệu "Cộng đồng học tập".

Ngoài ra, công tác khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ người học; khen thưởng cho các thầy, cô giáo có thành tích xuất sắc; xây dựng và huy động Quỹ Khuyến học; học tập số và phong trào "Bình dân học vụ số";... luôn được quan tâm, phát huy, đẩy mạnh.

Bền bỉ tiếp nối truyền thống và vấn đề đặt ra cho tất cả địa phương trên cả nước

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu gửi lời thăm hỏi thân tình và những lời chúc tốt đẹp nhất tới các đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các gia đình, dòng họ cùng toàn thể bà con nhân dân; lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ thầy giáo, cô giáo đã và đang tận tụy với sự nghiệp trồng người.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Bày tỏ xúc động trước những câu chuyện về tinh thần hiếu học của người dân Mão Điền, Phó Thủ tướng chia sẻ từ một vùng quê thuần nông, đời sống còn nhiều khó khăn, các thế hệ người dân Mão Điền đã bền bỉ chăm lo việc học, coi đó là con đường để vươn lên, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Tinh thần ấy được gửi gắm trong một câu nói mộc mạc mà sâu sắc: "Cho con đống vàng không bằng cho con gang chữ". Đằng sau mỗi người con Mão Điền đỗ đạt, thành danh là những năm tháng miệt mài học tập, là sự tần tảo của ông bà, cha mẹ và sự tận tụy của các thầy giáo, cô giáo.

Phó Thủ tướng trân trọng những gia đình dù còn khó khăn vẫn chắt chiu cho con ăn học, những thầy cô kiên trì dìu dắt học trò vượt khó và những dòng họ coi việc chăm lo học hành cho con cháu là trách nhiệm chung. Chính những con người bình dị ấy đã làm nên danh tiếng "làng Đại học" của Mão Điền hôm nay.

Mão Điền hiện có hàng nghìn người tốt nghiệp đại học. Nhiều người đã trở thành nhà khoa học, nhà giáo, bác sĩ, kỹ sư và có những đóng góp thiết thực trên nhiều lĩnh vực. Đó là niềm tự hào của mỗi gia đình, mỗi dòng họ và của cả quê hương Mão Điền.

Phó Thủ tướng biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, các nhà trường và nhân dân phường Mão Điền đã đạt được; đặc biệt chúc mừng các tập thể, gia đình, dòng họ và cá nhân tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Điều Phó Thủ tướng đặc biệt trân trọng là truyền thống ấy vẫn được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể. Từ sự tự nguyện và tâm huyết của bà con, các mô hình khuyến học, khuyến tài đã được duy trì bền bỉ trong từng gia đình, dòng họ và khu dân cư. Nhờ đó, việc chăm lo cho con cháu học hành, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ đã trở thành nền nếp, thành một nét đẹp trong đời sống của người dân Mão Điền.

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, các nhà trường và nhân dân phường Mão Điền đã đạt được; đặc biệt chúc mừng các tập thể, gia đình, dòng họ và cá nhân tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng.

Đáng chú ý, Bắc Ninh có tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp đạt khoảng 98%, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 94,5%; học sinh Bắc Ninh giành 174 giải học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026, xếp thứ 6 cả nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Trường Trung học cơ sở Mão Điền - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Đặc biệt, tỉnh đã xây dựng Đề án đầu tư cơ sở vật chất trường học giai đoạn 2026 - 2030 với tổng nhu cầu vốn trên 53 nghìn tỷ đồng. Đây là những kết quả đáng ghi nhận, thể hiện sự coi trọng đầu tư cho giáo dục, cho thế hệ trẻ và sự phát triển lâu dài của địa phương.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời." Lời dạy của Bác càng có ý nghĩa khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, tri thức, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành động lực quan trọng của sự phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy học tập suốt đời là nền tảng để hình thành quốc gia học tập, quốc gia đổi mới sáng tạo. Đồng chí đề cao vai trò của Hội Khuyến học Việt Nam trong việc khơi dậy văn hóa học tập, để mỗi gia đình trở thành một tế bào học tập, mỗi người dân trở thành một công dân học tập suốt đời. Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định yêu cầu phát huy truyền thống hiếu học, xây dựng nền giáo dục mở, liên thông và bảo đảm cơ hội học tập công bằng cho mọi người.

Thực tiễn Mão Điền cho thấy, phong trào khuyến học có sức sống lâu bền khi bắt đầu từ nhu cầu của người dân và được các gia đình, dòng họ, cộng đồng cùng chăm lo. Từ nền tảng đó, Phó Thủ tướng mong Mão Điền tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, để các em được học tập tốt hơn và mỗi người dân đều có điều kiện học tập suốt đời, vận dụng kiến thức vào công việc và cuộc sống. Đó cũng là vấn đề đặt ra đối với tất cả các địa phương trên cả nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tặng hoa chúc mừng phường Mão Điền - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Khuyến học cần "đi xa hơn" việc biểu dương thành tích

Từ thực tiễn Mão Điền, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, UBND thành phố Bắc Ninh và các cấp Hội Khuyến học quan tâm 4 vấn đề.

Thứ nhất, tiếp tục gìn giữ, vun đắp truyền thống hiếu học từ vai trò của gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư.

Gia đình là trường học đầu tiên của mỗi người; cha mẹ không chỉ chăm lo cho con học giỏi mà còn phải dạy con sống tốt, biết yêu thương, chia sẻ và có trách nhiệm với cộng đồng. Dòng họ là điểm tựa để truyền thống hiếu học được tiếp nối qua các thế hệ. Mỗi dòng họ cần coi việc chăm lo học hành của con cháu là việc thường xuyên, trân trọng cả thành tích và sự tiến bộ của các em, kịp thời giúp đỡ những em có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương phối hợp với các cấp Hội Khuyến học đưa công tác khuyến học đến từng gia đình, từng dòng họ và từng cộng đồng dân cư; phát huy các mô hình "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập" bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với từng địa bàn, để việc học được chăm lo hằng ngày và mỗi em đều có cơ hội tiến bộ.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên trao Bằng khen vinh danh dòng họ, gia đình học tập - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Thứ hai, chú trọng thực học, thực tài, gắn học tập với lao động sáng tạo và cống hiến.

"Thành tích học tập rất đáng trân trọng nhưng quan trọng hơn là từ kết quả học tập, mỗi người có thể phát triển năng lực, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, làm tốt công việc của mình và đóng góp cho đất nước", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt việc học đi đôi với hành, chú trọng giáo dục nhân cách, kỹ năng sống và gắn hướng nghiệp với trải nghiệm thực tế.

Song song với đó, công tác khuyến học cần đi xa hơn việc biểu dương thành tích; cần phát hiện sớm, bồi dưỡng theo sở trường và tạo cơ hội để người có năng khiếu, người giỏi nghề, người có sáng kiến phát huy năng lực và đóng góp cho xã hội.

Thứ ba, thúc đẩy học tập suốt đời, tạo điều kiện để mọi người dân được học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng.

Trong bối cảnh khoa học và công nghệ đang làm thay đổi nhanh cách chúng ta làm việc và sinh sống, việc học không dừng lại khi rời ghế nhà trường hay khi đã có một nghề. Ở bất cứ độ tuổi nào, làm công việc gì, mỗi người đều cần tiếp tục học để bổ sung kiến thức, nâng cao kỹ năng, tay nghề và chủ động trước những thay đổi của cuộc sống.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các địa phương đổi mới hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, kết nối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp để người dân được học nghề, nâng cao tay nghề và cập nhật kiến thức phù hợp với công việc, đời sống.

Đại diện lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tặng hoa tri ân các nhà giáo - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Thứ tư, đổi mới công tác khuyến học, khuyến tài, lựa chọn những cách làm hiệu quả để nhân rộng.

Phó Thủ tướng nhận định, bài học đáng quý ở Mão Điền là khi chính quyền quan tâm đầu tư cho giáo dục, tạo điều kiện thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học. Gia đình và dòng họ trân trọng truyền thống hiếu học và coi việc chăm lo học hành cho con em là trách nhiệm chung. Chính sự chung sức ấy đã giúp phong trào khuyến học lan tỏa trong cộng đồng và được tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam và thành phố Bắc Ninh có trách nhiệm nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm của Mão Điền và những mô hình tiêu biểu khác, nhất là cách tổ chức, duy trì phong trào tại các dòng họ, khu dân cư; làm rõ những yếu tố tạo nên thành công, lựa chọn cách làm phù hợp để hướng dẫn, phổ biến và nhân rộng tại các địa phương khác, góp phần thúc đẩy xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

Theo Phó Thủ tướng, truyền thống hiếu học được vun đắp qua nhiều thế hệ là vốn quý của Mão Điền và của cả vùng đất Bắc Ninh. Để phát huy truyền thống ấy trong giai đoạn mới, cần có những cách làm thiết thực để các em được học tập tốt hơn, mỗi người dân có cơ hội học suốt đời và vận dụng tri thức vào công việc, cuộc sống. Đó cũng là cách để truyền thống hiếu học tiếp tục góp phần vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Phó Thủ tướng tin tưởng với tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và sự chung sức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, Mão Điền sẽ tiếp tục là điểm sáng về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và có thêm những bước tiến vững chắc trong phát triển quê hương. Ngọn lửa hiếu học của Mão Điền mãi được gìn giữ, trao truyền và tiếp tục tỏa sáng trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước./.