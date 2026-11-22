Sự kiện nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường gắn kết cộng đồng và thúc đẩy việc gìn giữ tiếng Việt, bản sắc dân tộc trong thế hệ trẻ. Đây cũng là hoạt động thiết thực thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Pháp.

Lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và 13 cá nhân, 6 tập thể có đóng góp tích cực cho cộng đồng trong các lĩnh vực giảng dạy tiếng Việt, văn hóa, nghệ thuật, võ thuật và hoạt động hội đoàn tại Pháp

Tham dự chương trình có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh và Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Pháp Anoa Suzanne Dussol; cùng đại diện các cơ quan Việt Nam tại Pháp.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Trịnh Đức Hải đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt tại Pháp trong việc bảo tồn bản sắc dân tộc và giao lưu văn hóa Việt - Pháp. Đại sứ nhấn mạnh, sự cần thiết của việc truyền dạy tiếng Việt và các giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ, giúp các em duy trì mối liên hệ với gia đình, quê hương và cội nguồn.

Đại sứ mong muốn Trung tâm tiếp tục phát huy vai trò là địa chỉ sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, đồng thời là cầu nối quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Pháp Anoa Suzanne Dussol trao giải thưởng Bảng châu Âu cho các thí sinh

Về phần mình, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp Đinh Ngọc Đức khẳng định, tiếng Việt có ý nghĩa quan trọng trong lưu giữ lịch sử, văn hóa và tình cảm quê hương. Việc gìn giữ tiếng mẹ đẻ cần sự đồng hành lâu dài của các cơ quan, hội đoàn và gia đình. Môi trường học tập gần gũi sẽ giúp trẻ em thêm yêu tiếng Việt và tự hào về nguồn gốc của mình.

Trong gần 1 năm qua, Trung tâm đã phối hợp với nhiều cơ quan, hội đoàn và cá nhân tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, góp phần kết nối cộng đồng và giới thiệu văn hóa Việt Nam tại Pháp.

Điểm nhấn của chương trình là cuộc thi Tiếng Việt trong tim con, do Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với Hội Văn hóa và Đời sống Việt (AssoVie Vietnam) tổ chức.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp Đinh Ngọc Đức tri ân đội ngũ tình nguyện viên trong các hoạt động hội đoàn tại Pháp

Cuộc thi nhận được 25 bài dự thi của các em nhỏ tại Pháp, Hà Lan, Đan Mạch và Cộng hòa Séc. Thông qua những câu chuyện và bài viết bằng tiếng Việt, các em đã chia sẻ tình cảm với gia đình, quê hương và văn hóa dân tộc.

BTC đã trao 3 giải Nhất cho Mai Vân Thảo Vy Émilie (Pháp) ở hạng mục Bình chọn cộng đồng, Tijn Konings Lê (Hà Lan) ở Bảng châu Âu và Daisy Phạm Nguyễn Khánh An (Pháp) ở Bảng Việt Nam.

Tiết mục "Em đưa cơm cho mẹ đi cày" do em Mai Vân Thảo Vy Émilie và nghệ sĩ Thanh Ngọc thể hiện

Nhân dịp này, Trung tâm cũng vinh danh 13 cá nhân và 6 tập thể có đóng góp tích cực trong giảng dạy tiếng Việt, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, võ thuật và công tác hội đoàn. Các tập thể được ghi nhận gồm Hội Người Việt Nam tại Pháp, Liên đoàn Vovinam - Việt Võ Đạo Pháp, Hợp ca Quê Hương, tập thể Cánh Diều, Hiệp hội Art Space và Chợ Việt - Pháp.

Chương trình còn có các tiết mục ca múa nhạc do nghệ sĩ và thiếu nhi biểu diễn, mang đến không gian giao lưu văn hóa, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương và sự gắn bó giữa các thế hệ người Việt tại Pháp.

Trong đó, có các ca khúc Ca ngợi Tổ quốc, Thương ca tiếng Việt, Em là mầm non của Đảng, Em đưa cơm cho mẹ đi cày và điệu múa Mùa xuân trên bản.