Lan tỏa tình yêu tiếng Việt, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào

Tại hội thi, Tổng Lãnh sự Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh: Tiếng Việt vừa là phương tiện giao tiếp vừa là linh hồn của văn hóa dân tộc, là sợi dây thiêng liêng kết nối các thế hệ người Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu.

Việc duy trì tổ chức Hội thi “Em yêu tiếng Việt” tại Trường Tiểu học và THCS Thống Nhất mang ý nghĩa hết sức sâu sắc, vừa là sân chơi trí tuệ bổ ích giúp học sinh rèn luyện toàn diện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, vừa nuôi dưỡng tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc trong trái tim thế hệ trẻ gốc Việt.

Đồng thời lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam tới các em học sinh Lào anh em. Qua đó, hội thi còn bồi đắp những “nhịp cầu” ngôn ngữ và tình cảm, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Đánh giá cao sự chung tay của cộng đồng và nhà trường, Tổng Lãnh sự Nguyễn Văn Dũng biểu dương sự tâm huyết, trách nhiệm của Hội người Việt Nam tỉnh Khammoun trong việc luôn quan tâm, chăm lo sự nghiệp giáo dục, gìn giữ tiếng Việt cho con em cộng đồng.

Tổng Lãnh sự cũng ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của Ban Giám hiệu cùng tập thể sư phạm Trường Tiểu học và THCS Thống Nhất, ngôi trường không chỉ là cái nôi đào tạo tri thức uy tín mà còn là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị keo sơn Lào - Việt tại địa phương.

Hội thi năm nay quy tụ 3 đội thi xuất sắc đến từ các khối lớp của Trường Tiểu học và THCS Thống Nhất, mỗi đội gồm 10 thành viên, mang những tên gọi giàu ý nghĩa: Lào - Việt Nam đoàn kết, Chiến Binh và Sao Vàng.

Các đội lần lượt tranh tài qua 3 phần thi hấp dẫn gồm: Giới thiệu, Tài năng, Kiến thức. Ngay từ phần thi Giới thiệu, cả ba đội đã tạo ấn tượng mạnh mẽ bằng sự chuẩn bị công phu và sáng tạo, tiêu biểu là màn kết hợp thể loại vè, nét văn hóa dân gian đặc sắc của Việt Nam, với những vần điệu nhịp nhàng, dễ nhớ.

Bước sang phần thi Tài năng, các đội mang đến sân khấu nhiều tiết mục múa hát, kể chuyện và hoạt cảnh sinh động. Đặc biệt, phần hoạt cảnh của đội Chiến Binh đã tái hiện khung cảnh làng quê Việt Nam thơ mộng với những trò chơi dân gian đậm đà bản sắc, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.

Ở phần thi Kiến thức (gồm 30 câu hỏi lý thuyết đa lĩnh vực) theo các chủ đề quen thuộc như động vật, dụng cụ học tập, trái cây, phương tiện giao thông), các thí sinh thể hiện vốn từ vựng phong phú, tư duy nhanh nhạy cùng khả năng sử dụng tiếng Việt lưu loát.

Không khí cuộc thi càng thêm phần sôi nổi, gắn kết với phần thi giao lưu dành cho khán giả xoay quanh những kiến thức văn hóa, lịch sử của hai nước Việt Nam - Lào.

Dù là các em học sinh gốc Việt đang nỗ lực gìn giữ tiếng nói của cha ông hay các em học sinh Lào yêu mến đất nước Việt Nam, tất cả đều bước lên sân khấu với gương mặt rạng rỡ, phong thái tự tin và niềm hào hứng.

Các phần trình diễn không chỉ thể hiện năng lực ngôn ngữ mà còn là món quà tinh thần chân thành, gói ghém lòng biết ơn của các em gửi tặng thầy cô.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội thi. Ngoài ra, Công ty Viễn thông Unitel chi nhánh tỉnh Khammoun cũng trao tặng 2 suất học bổng dành cho 2 thí sinh có phần thể hiện tài năng xuất sắc nhất.

Vượt lên khuôn khổ một cuộc thi, tất cả học sinh tham gia đều là những người chiến thắng bởi tình yêu tiếng Việt, sự nỗ lực rèn luyện và tinh thần giao lưu học hỏi của các em chính là phần thưởng cao quý nhất.

Thành công của Hội thi “Em yêu tiếng Việt” năm học 2026-2027 tại Trường Tiểu học và THCS Thống Nhất một lần nữa khẳng định hiệu quả phối hợp chặt chẽ giữa Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet, Hội người Việt Nam tỉnh Khammoun và nhà trường.

Quan trọng hơn, hội thi đã góp phần ươm mầm và tiếp thêm động lực cho những “sứ giả” trẻ tuổi, tiếp tục vun đắp tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Hiện trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thống Nhất có 539 học sinh với 3 cấp học mầm non, tiểu học và THCS. Học sinh của trường gồm cả con em người Việt đang sinh sống tại Lào và học sinh người Lào.

Các bậc phụ huynh lựa chọn nhà trường không chỉ để con em theo học chương trình phổ thông, mà còn mong các em có nền tảng tiếng Việt và hiểu biết về văn hóa Việt Nam vững chắc hơn; qua đó mở ra định hướng tiếp tục học tập tại Việt Nam trong tương lai. Hiện trường là một trong những điểm sáng về giáo dục của tỉnh Khammoun.