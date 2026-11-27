Địa phương tập hợp những người biết nghề, thành lập câu lạc bộ văn nghệ, tạo thêm không gian để người dân cùng thực hành và trao truyền những giá trị của dân tộc mình.

Phụ nữ dân tộc Tày ở xã Yên Thịnh tham gia đan lát, góp phần gìn giữ nghề thủ công truyền thống.

Ở thôn Bản Cậu, bà Hà Thị Định đã quen với việc đan lát từ thuở nhỏ. Ngày ấy, theo các chị, các cô đi chăn trâu, bà học cách đan từng chiếc rổ, chiếc rá từ những vật liệu sẵn có. Nghề cứ thế theo bà qua năm tháng, được giữ lại trong những công việc thường ngày của gia đình.

Đến khi xã thành lập tổ đan lát của người Tày, bà Hà Thị Định có thêm những người cùng sở thích, cùng ngồi lại để làm nghề và giới thiệu sản phẩm.

Điều khiến bà Định vui nhất là sản phẩm của chị em được mang đi giới thiệu tại chợ đêm, các ngày hội ở địa phương và một số xã bạn. Có người dừng lại xem, hỏi cách làm, rồi chọn mua về sử dụng.

Bà Định chia sẻ: Khách khen sản phẩm đẹp rồi mua, chúng tôi phấn khởi lắm. Mong muốn của chị em là tổ được duy trì để có thêm việc làm, đồng thời con cháu cũng biết đến nghề của ông bà.

Cùng với tổ đan lát của người Tày, xã Yên Thịnh thành lập tổ đan thêu của người Dao, tạo nơi để phụ nữ gặp gỡ, cùng thực hành nghề truyền thống. Những sản phẩm được làm ra bước đầu có dịp đến với người tiêu dùng thông qua các hoạt động cộng đồng.

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Yên Thượng, anh Trần Văn Khương, ở phường Gia Sàng, đã chọn mua một chiếc túi vải của người Dao đỏ để mang về biếu mẹ. Một sản phẩm nhỏ được khách phương xa chú ý cũng là niềm vui đối với những người làm nghề.

Các môn thể thao truyền thống được tổ chức trong các ngày hội ở xã Yên Thịnh, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Chị Nông Thị Kiều, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Thịnh, cho biết: Việc thành lập hai tổ nhằm tập hợp chị em có khả năng, yêu thích nghề truyền thống, cùng nhau duy trì kỹ thuật đan lát, thêu thùa của dân tộc mình. Địa phương đang tìm kiếm đầu ra, đưa sản phẩm đến các phiên chợ đêm, ngày hội để nhiều người biết đến hơn. Một tín hiệu đáng mừng là trẻ em trong thôn cũng bắt đầu làm quen với việc đan, thêu, học hỏi từ những người lớn trong gia đình và cộng đồng.

Nghề thủ công cần người làm, còn những làn điệu dân ca cũng cần người cất tiếng hát. Ở Yên Thịnh, nơi có 8 dân tộc cùng sinh sống, mỗi dân tộc có những nét văn hóa riêng được lưu giữ qua tiếng nói, trang phục, phong tục và các loại hình nghệ thuật dân gian.

Người Dao có nghề thêu, dệt thổ cẩm; người Tày - Nùng có hát Then, đàn Tính, hát Sli, hát Lượn. Nếu thiếu người thực hành, thiếu nơi sinh hoạt, những giá trị ấy sẽ khó có cơ hội hiện diện thường xuyên trong đời sống hôm nay.

Từ thực tế đó, năm 2026, xã thành lập Câu lạc bộ nghệ thuật “Thanh sắc non cao” với 32 thành viên. Câu lạc bộ tập hợp những người yêu thích văn nghệ dân gian, cùng tham gia gìn giữ các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát then, đàn tính, sli, lượn, múa bát, múa chầu.

Các thành viên duy trì lịch tập luyện, sinh hoạt định kỳ 2 lần mỗi tháng. Những tiết mục được chuẩn bị từ các buổi tập đã có dịp biểu diễn tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, liên hoan văn nghệ của xã và các chương trình giao lưu với địa phương khác. Qua đó, những làn điệu dân ca có thêm cơ hội được biểu diễn, được giới thiệu đến đông đảo người dân và du khách.

Các môn thể thao truyền thống được tổ chức trong các ngày hội ở xã Yên Thịnh, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Cùng với câu lạc bộ nghệ thuật, trong năm 2026, xã còn thành lập 2 câu lạc bộ thể thao, xây dựng 3 điểm thư viện và trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại Tân Minh, Bản Cậu và Hợp Tiến. Những không gian sinh hoạt ở cơ sở tạo thêm điều kiện để người dân gặp gỡ, giao lưu, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ngay tại thôn, bản.

Ông Nông Đình Thắng, Chủ tịch UBND xã Yên Thịnh, cho biết: Địa phương có nhiều tiềm năng về bản sắc văn hóa truyền thống. Xã sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình, khuyến khích người dân tham gia gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa của các dân tộc, gắn với định hướng phát triển du lịch.

Hai tổ nghề và câu lạc bộ nghệ thuật mới được thành lập là những việc làm bước đầu, nhưng cho thấy sự chủ động của địa phương trong việc tìm cách giữ gìn vốn văn hóa ở cơ sở.

Con đường phía trước vẫn còn những việc phải làm: sản phẩm thủ công cần có thị trường tiêu thụ rộng hơn, người biết nghề cần tiếp tục truyền dạy, các câu lạc bộ cần duy trì hoạt động và thu hút thêm người trẻ. Bởi một nghề truyền thống chỉ có thể sống khi còn người làm, một làn điệu dân ca chỉ có thể ngân vang khi còn người hát. Và việc giữ gìn bản sắc ở Yên Thịnh cũng bắt đầu từ những điều gần gũi như thế, từ đôi bàn tay người phụ nữ, tiếng đàn tính trong buổi tập và sự tiếp nối giữa các thế hệ trong mỗi bản làng.