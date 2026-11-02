Gìn giữ những điệu múa xưa của Thăng Long - Hà Nội
Vừa qua, chương trình biểu diễn, giới thiệu nghệ thuật múa cổ truyền Thăng Long - Hà Nội đã được tổ chức, mang đến cho công chúng những sắc màu đặc sắc của di sản múa dân gian. Đây là hoạt động nằm trong Đề án “Sưu tầm, bảo tồn và phát huy nghệ thuật múa cổ truyền Thăng Long - Hà Nội” do UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, được Hội Nghệ sĩ múa Hà Nội triển khai năm thứ 3.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/gin-giu-nhung-dieu-mua-xua-cua-thang-long-ha-noi-246261102202048216.htm