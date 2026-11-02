Gìn giữ những điệu múa xưa của Thăng Long - Hà Nội

Từ ngày 1-25.11, tỉnh Tuyên Quang tổ chức chuỗi hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, trong đó có Liên hoan Văn hóa các dân tộc tỉnh lần thứ nhất và Lễ hội Nhảy lửa dân tộc Pà Thẻn lần thứ hai. Các hoạt động hướng tới tăng cường gắn kết cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa và quảng bá tiềm năng du lịch địa phương.