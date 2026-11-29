Với phương châm "Đưa những báu vật của Toyama tới tương lai", OZ Links, một doanh nghiệp nhận được sự hỗ trợ của chính quyền, đang nỗ lực quảng bá vè đẹp của Yatsuo. OZ Links không chỉ giới thiệu cảnh quan và lễ hội truyền thống, mà còn cải tạo nhà cổ thành cơ sở lưu trú, tái chế kimono thành sản phẩm thời trang và quảng bá ẩm thực được chế biến từ nguyên liệu địa phương.

Phố cổ Yasuo, nơi lễ hội Owara Kaze no Bon hàng năm. Ảnh: Nguyễn Tuyến - Pv TTXVN tại Nhật Bản

Chủ tịch OZ Links, bà Sayuri Harai, từng rời Toyama để học tập. Sau tám năm, bà quyết định trở về khi nhận ra thiên nhiên, ẩm thực và văn hóa nơi đây có thể tạo nên một cuộc sống phong phú và ý nghĩa.

Đặc biệt ấn tượng trước cảnh quan và không gian văn hóa của Yatsuo, năm 2016, bà thành lập OZ Links với mong muốn biến vùng đất này thành một điểm đến để giới thiệu sức hấp dẫn của Toyama tới du khách trong nước và quốc tế.

Yatsuo được biết đến nhiều nhất qua lễ hội Owara Kaze no Bon, diễn ra vào đầu tháng 9 hằng năm. Tuy nhiên, thách thức đối với địa phương là làm thế nào để thu hút du khách không chỉ trong mùa lễ hội mà còn vào những thời điểm khác trong năm.

Một con phố cổ lát đá ở Yasuo. Ảnh: Nguyễn Tuyến - Pv TTXVN tại Nhật Bản

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, bà Harai nói: "Chúng tôi muốn cùng người dân địa phương tạo ra những giá trị và sức hấp dẫn cho vùng đất này trong suốt cả năm, chứ không chỉ dựa vào một lễ hội".

OZ Links hiện vận hành bốn cơ sở lưu trú được cải tạo từ những ngôi nhà cổ. Thay vì phá bỏ các công trình không còn được sử dụng, doanh nghiệp phục hồi chúng và đưa vào khai thác, qua đó vừa bảo tồn kiến trúc truyền thống, vừa tạo ra những không gian lưu trú mang bản sắc riêng của Yatsuo.

Tại đây, du khách không chỉ nghỉ qua đêm mà còn được giới thiệu các nhà hàng, danh thắng và hoạt động văn hóa của khu vực. Những món ăn sử dụng nguyên liệu được trồng tại Yatsuo cũng được phục vụ, giúp lợi ích từ hoạt động du lịch lan tỏa đến người sản xuất và các cơ sở kinh doanh địa phương.

Một ngôi nhà theo phong cách kiến trúc cổ tại Yasuo

Mô hình này thể hiện rõ sự phối hợp giữa chính quyền thành phố Toyama và khu vực tư nhân. Một trong những cơ sở lưu trú do OZ Links vận hành là bất động sản thuộc sở hữu của thành phố. Chính quyền chịu trách nhiệm về việc cải tạo công trình, trong khi doanh nghiệp đảm nhận hoạt động vận hành và tiếp cận du khách.

Theo bà Harai, sự phân công này cho phép mỗi bên phát huy thế mạnh của mình. Chính quyền góp phần bảo vệ tài sản văn hóa và tạo cơ sở hạ tầng, còn doanh nghiệp đưa các công trình vào sử dụng hiệu quả, xây dựng dịch vụ và kết nối chúng với thị trường du lịch.

Đây cũng là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Toyama nhằm gìn giữ cảnh quan, kiến trúc và đời sống văn hóa đặc trưng trong bối cảnh nhiều địa phương của Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng dân số già, người trẻ rời quê hương và ngày càng có nhiều nhà cổ bị bỏ trống.

Điều bà Harai đặc biệt quan tâm không chỉ là số lượng khách du lịch hay hiệu quả kinh tế. Theo bà, trong đời sống thường ngày có nhiều điều mà người dân địa phương đã quá quen thuộc và coi là đương nhiên. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của du khách nước ngoài, đó có thể là những trải nghiệm độc đáo, thậm chí là một "kho báu".

Nội thất của một ngôi nhà ở phố cổ ở Yasuo được khai thác thành cơ sở lưu trú cho khách du lịch

Vì vậy, OZ Links đóng vai trò như một cầu nối, truyền lại sự ngạc nhiên và cảm xúc của du khách cho cộng đồng địa phương. Qua đó, người dân có cơ hội nhìn lại cảnh quan, ẩm thực, kiến trúc và phong tục của mình bằng một góc nhìn mới.

Bà Harai bày tỏ: "Tất nhiên, tôi rất vui khi du khách nước ngoài hoặc du khách từ các tỉnh khác nhận ra sức hấp dẫn của Yatsuo và có một kỳ nghỉ ý nghĩa tại đây. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy công việc của mình có ý nghĩa nhất là khi chính những người dân đang sống tại Yatsuo nhận ra rằng trong cuộc sống thường ngày của họ có nhiều điều tuyệt vời".

Bảo tồn văn hóa chỉ có thể bền vững khi người dân địa phương thực sự nhận ra giá trị và cảm thấy tự hào về nơi mình sinh sống. Du lịch khi đó không chỉ đưa khách từ bên ngoài đến, mà còn giúp cộng đồng nhìn lại và tái khám phá quê hương.

Bà Harai hy vọng rằng những thế hệ kế tiếp vẫn tiếp tục gìn giữ truyền thống. Để đạt được điều đó, văn hóa cần hiện diện trong đời sống, tạo ra công việc, thu nhập và niềm tự hào cho cộng đồng ngay từ hôm nay.

Thiết kế nội thất của một ngôi nhà thiết kế theo phong cách kiến trúc cổ tại Yasuo

Thông qua sự phối hợp giữa chính quyền Toyama, doanh nghiệp và người dân, OZ Links đang từng bước biến những tài nguyên tưởng như bình thường của Yatsuo thành giá trị có thể được chia sẻ với thế giới. Đó cũng là con đường để những "báu vật" của Toyama không chỉ được bảo tồn, mà còn tiếp tục sống và phát triển trong tương lai.