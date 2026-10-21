Gìn giữ nghệ thuật múa dân gian của người Cống

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Điện Biên, người Cống hiện sinh sống tập trung tại 4 bản gồm: Lả Chà (xã Mường Chà), bản Nậm Kè (xã Nậm Kè), bản Huổi Moi và Púng Bon (xã Thanh Yên), với 247 hộ, trên 1.210 nhân khẩu. Người Cống sinh sống chủ yếu ở vùng núi cao, ven sông, sinh kế dựa vào trồng trọt, chăn nuôi theo phương thức tự cung, tự cấp.

Nghệ thuật múa của người Cống được đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể. Ảnh: TTXVN phát

Dù không có chữ viết riêng, đồng bào vẫn lưu giữ kho tàng văn hóa dân gian phong phú, với các lễ hội như, Tết hoa mào gà, lễ mừng cơm mới; các trò chơi dân gian, làn điệu dân ca và nhạc cụ truyền thống (trống, chiêng). Trong đó, nghệ thuật múa dân gian giữ vai trò quan trọng, phản ánh đời sống lao động, tín ngưỡng và quan niệm về cuộc sống của người Cống.

Gắn với lao động sản xuất, tín ngưỡng và sinh hoạt cộng đồng, nghệ thuật múa dân gian của người Cống ở Điện Biên vừa lưu giữ những giá trị văn hóa đặc trưng, vừa phản ánh đời sống của một dân tộc rất ít người.

Để bảo tồn và phát huy giá trị, ngày 5/3/2026, Bộ VH,TT&DL cũng đã có Quyết định 430/QĐ-BVHTTDL về việc đưa nghệ thuật múa của người Cống vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể.