Gìn giữ nét đẹp văn hóa Thăng Long - Hà Nội từ những việc hằng ngày

Biểu diễn văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 phường Hai Bà Trưng. Ảnh: Viết Thành

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Viết Thành

Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa; Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết cùng các đồng chí lãnh đạo phường Hai Bà Trưng, nhân dân trên địa bàn phường.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng bày tỏ vui mừng được về chung vui với bà con các tổ dân phố phường Hai Bà Trưng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây là dịp để ôn lại 96 năm truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, ngày hội là dịp để cán bộ và nhân dân cùng nhìn lại những việc đã làm được trong năm qua, bàn những việc cần chung sức làm tiếp để khu dân cư ngày càng văn minh, an toàn, nghĩa tình.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Viết Thành

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay càng có ý nghĩa hơn vì là năm đầu tiên kết hợp tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 theo Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Đây là dịp để tôn vinh những giá trị tốt đẹp của nền văn hóa dân tộc được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho sự phát triển đất nước. Qua đó khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa và trách nhiệm của mỗi người trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tặng quà tại ngày hội. Ảnh: Viết Thành

“Văn hóa hiện diện trong những việc rất gần gũi hằng ngày, từ cách ứng xử trong gia đình, tình làng nghĩa xóm đến việc bà con cùng gìn giữ nếp sống và tổ chức các hoạt động văn hóa ở khu dân cư. Tôi rất vui khi được cùng bà con tham gia các hoạt động ý nghĩa trong ngày hội hôm nay”, Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ.

Chính từ nền tảng vững chắc của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và cội nguồn văn hóa Việt Nam, Thủ đô Hà Nội đã và đang phát huy mạnh mẽ sức dân, biến tinh thần đoàn kết thành động lực phát triển bền vững, đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Trong năm 2026, thành phố đã triển khai quyết liệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương và thành phố. Mặc dù trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Thủ đô Hà Nội vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tặng hoa chúc mừng tại ngày hội. Ảnh: Viết Thành

Các công trình, dự án trọng điểm hướng đến những lĩnh vực cải thiện môi trường, tăng cường hạ tầng giao thông, phục vụ đời sống văn hóa dân sinh. Song song với phát triển kinh tế, hạ tầng, thành phố đặc biệt quan tâm gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa - con người và bảo đảm an sinh xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô ngày càng được nâng cao.

“Tất cả những kết quả ấy là nền tảng quan trọng để Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng và phát triển Thủ đô, xứng đáng là trái tim của cả nước, động lực của vùng đồng bằng sông Hồng và trung tâm kết nối của khu vực”, đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Lãnh đạo phường Hai Bà Trưng tặng hoa chúc mừng tại ngày hội. Ảnh: Viết Thành

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Chủ tịch UBND thành phố cho rằng vẫn còn một số vấn đề nhân dân còn băn khoăn, trăn trở, như công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đô thị, an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, phòng chống cháy nổ, các vấn đề xã hội... Việc nắm bắt tình hình nhân dân, lắng nghe những nguyện vọng của nhân dân tại một số địa bàn có lúc, có nơi chưa đầy đủ, kịp thời.

Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hai Bà Trưng trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Phường đã kiện toàn tổ chức bộ máy, điều hành theo phương châm “6 rõ, 3 thật”. Trong 10 tháng qua, phường thu ngân sách vượt dự toán, giải ngân đầu tư công đạt gần 92%, hoàn thành giải phóng mặt bằng cả 3 dự án lớn và giải quyết 100% hồ sơ hành chính đúng hoặc trước hạn.

Báo cáo tại ngày hội thể hiện rõ, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường đã đoàn kết, đồng lòng, chung sức thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phát huy dân chủ, khai thác và huy động tốt các nguồn lực tại chỗ, diện mạo đô thị ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, mỗi gia đình thêm ấm no, hạnh phúc, mỗi con phố thêm văn minh, yên bình.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng tặng hoa và quà, biểu dương 10 gia đình văn hóa tiêu biểu. Ảnh: Viết Thành

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa và quà, biểu dương 10 gia đình văn hóa tiêu biểu. Ảnh: Viết Thành

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng mong mỗi tổ dân phố, mỗi gia đình tiếp tục góp sức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Cụ thể, bắt đầu từ những việc thiết thực hằng ngày như quan tâm đến các gia đình còn khó khăn, giữ gìn vệ sinh đường phố, ứng xử thanh lịch, nghĩa tình và gìn giữ những nét đẹp văn hóa của Thăng Long - Hà Nội.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phường thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe nguyện vọng của nhân dân. Những việc thuộc thẩm quyền phải giải quyết kịp thời, thông tin kết quả để nhân dân được biết. Những việc vượt thẩm quyền cần tổng hợp, báo cáo và theo dõi đến khi có kết quả.

Trong tháng cao điểm Vì người nghèo và an sinh xã hội, phường cần rà soát từng trường hợp khó khăn để việc hỗ trợ đến đúng người, đúng lúc, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Tại chương trình, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa tặng hoa và quà, biểu dương 10 gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn phường Hai Bà Trưng.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng chụp ảnh lưu niệm với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường Hai Bà Trưng. Ảnh: Viết Thành

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng tham quan khu trưng bày tại ngày hội. Ảnh: Viết Thành

Tại chương trình, các đơn vị, nhà hảo tâm đã trao biển ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn phường.

Từ đầu năm 2026 đến nay và sau hơn 1 tháng triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” phường đã nhận được sự chung tay ủng hộ của 185 cơ quan, đơn vị và 240 cá nhân với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.