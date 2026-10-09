Gìn giữ nét đẹp văn hóa Khmer qua trò chơi dân gian

Các em thiếu nhi hào hứng tham gia trò chơi nhảy bao bố

Tại ngày hội, các em học sinh hào hứng tranh tài qua nhiều trò chơi dân gian như nhảy bao bố, kéo co và đội cà om lấy nước.

Những màn thi đấu sôi nổi cùng tiếng cười, tiếng reo hò cổ vũ đã tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các em thiếu nhi và người dân trong những ngày lễ truyền thống của đồng bào Khmer. Những phần quà ý nghĩa dành cho người tham gia càng tiếp thêm niềm vui, tạo động lực để các em tích cực hòa mình vào các hoạt động.

Đáng chú ý, trò chơi đội cà om lấy nước gợi nhớ những hình ảnh lao động, sinh hoạt đời thường của người dân Nam Bộ, mang đến sự gần gũi và nét đặc sắc cho ngày hội.

Thông qua các trò chơi dân gian, các em không chỉ có sân chơi lành mạnh, bổ ích mà còn được tìm hiểu, trải nghiệm những giá trị văn hóa truyền thống, từ đó nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc.

Các em sôi nổi tranh tài kéo co

Vừa tham gia các trò chơi cùng bạn bè và giành chiến thắng, em Chanh Na Ly, học sinh lớp 4D, Trường Tiểu học An Tức, xã Ô Lâm, chia sẻ: “Em rất vui khi được tham gia các trò chơi dân gian cùng các bạn trong dịp lễ Sene Đôn Ta. Em thích nhất là trò nhảy bao bố và kéo co vì được vui chơi, vận động và cổ vũ cho các bạn.

Qua những trò chơi này, em còn hiểu thêm về nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer. Em mong năm nào xã cũng tổ chức những hoạt động vui như thế này để chúng em có dịp gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau đón lễ”.

Các em tham gia trò chơi đội cà om lấy nước

Cùng chung niềm vui, em Phạm Thị Trà My, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học An Tức, bày tỏ: “Em rất vui và hào hứng khi được tham gia các trò chơi dân gian cùng các bạn Khmer và các bạn trong xã. Chúng em cùng chơi, cùng cổ vũ và giúp đỡ nhau nên không khí rất vui vẻ. Em thích nhất là trò kéo co vì các bạn phải đoàn kết, phối hợp với nhau mới giành được chiến thắng.

Qua hoạt động này, em có thêm nhiều bạn mới và hiểu hơn về văn hóa của đồng bào Khmer. Em mong sẽ có thêm nhiều sân chơi bổ ích như thế này để chúng em được vui chơi cùng nhau”.

Trò chơi đội cà om lấy nước thu hút đông người xem cổ vũ

Xã Ô Lâm có khoảng 65% dân số là đồng bào Khmer. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, điều kiện vui chơi, giải trí dành cho trẻ em chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu.

Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động vui chơi nhân dịp lễ Sene Đôn Ta có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để các em giao lưu, rèn luyện thể chất, phát triển kỹ năng phối hợp và tinh thần đồng đội. Đây cũng là dịp để thiếu nhi các dân tộc cùng vui chơi, tăng cường sự gắn kết, xây dựng tình đoàn kết trong cộng đồng.

Thông qua hoạt động, xã Ô Lâm tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân, nhất là trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ. Qua đó, tạo không khí vui tươi, đoàn kết, giúp đồng bào đón lễ Sene Đôn Ta năm 2026 đầm ấm, ý nghĩa.