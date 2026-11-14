Gìn giữ nét đẹp trang phục truyền thống của người T’rin

Nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, tháng 10-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Khánh Vĩnh ra mắt mô hình “Trang phục truyền thống dân tộc T’rin” tại thôn Sơn Thái. Mô hình góp phần nâng cao ý thức gìn giữ trang phục truyền thống, lan tỏa những giá trị văn hóa đặc trưng của người T’rin.

Nét độc đáo của trang phục

Theo tìm hiểu, người T’rin là một nhánh của người K’Ho. Hiện nay, xã Nam Khánh Vĩnh có 1.065 hộ với 4.015 nhân khẩu là người T’rin, sinh sống chủ yếu tại các thôn: Sơn Thái, Đá Trắng và Đá Bàn. Trong đó, thôn Sơn Thái có đông đồng bào T’rin sinh sống, với gần 350 hộ, hơn 1.900 nhân khẩu. Theo ông Xà Nga - người có uy tín trong cộng đồng thôn Sơn Thái, trước đây, trang phục của người T’rin ở địa phương chủ yếu có các màu đen, trắng, đỏ và được may hoàn toàn thủ công. Người dân thường mặc trang phục truyền thống trong các lễ hội lớn như: Lễ ăn mừng lúa mới, lễ bỏ mả, lễ đặt tên con, lễ cưới và những sự kiện quan trọng của cộng đồng. Tuy nhiên, hiện nay, người dân trong thôn không còn tự may trang phục mà chủ yếu đặt mua từ tỉnh Lâm Đồng về sử dụng.

Phụ nữ dân tộc T'rin hướng dẫn nhau cách sửa trang phục.

Anh Hà Manh - Bí thư Chi đoàn thôn Sơn Thái cho biết, qua tìm hiểu về trang phục của dân tộc mình, anh nhận thấy những hoa văn, họa tiết thêu trên nền vải là đặc điểm dễ nhận diện nhất. Các họa tiết mô phỏng hình ảnh mây, trời, mặt trăng, lá cây, các loài chim, thú rừng và những hoạt động sinh hoạt thường ngày. Không chỉ mang giá trị thẩm mỹ, những hoa văn này còn gắn với tín ngưỡng thờ các vị thần; đồng thời gửi gắm khát vọng về sự gắn bó, đoàn kết trong cộng đồng. Ngày nay, trang phục của phụ nữ T’rin đa dạng hơn về màu sắc, tùy theo sở thích và nhu cầu sử dụng. Áo, váy còn được trang trí thêm các hạt cườm, bông hoa, vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ, vừa che đi phần nối giữa hai mảnh vải.

Chung tay gìn giữ bản sắc dân tộc

Trong nhịp sống hiện đại, trang phục truyền thống của người T’rin ở địa phương ngày càng ít được sử dụng; số người biết may trang phục truyền thống ngày càng ít đi. Trong khi đó, thế hệ trẻ chưa thực sự quan tâm tìm hiểu, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Thực tế này đặt ra yêu cầu cần có những hoạt động thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy nét đẹp trang phục của người T’rin.

Từ thực tế đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã ra mắt mô hình “Trang phục truyền thống dân tộc T’rin” tại thôn Sơn Thái với 7 thành viên. Bà Cao Thị Mai Tâm - Chủ nhiệm mô hình chia sẻ, bà tham gia với mong muốn góp sức gìn giữ những nét độc đáo trong trang phục của dân tộc mình, đồng thời trao truyền những giá trị văn hóa ấy cho con cháu. Từ khi mô hình được thành lập, các thành viên có thêm điều kiện gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kiến thức về trang phục, từ cách sử dụng đến bảo quản.

Bà LÊ THỊ THU HÀ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã: Thời gian tới, hội sẽ vận động kinh phí mua máy may, tạo điều kiện để chị em chủ động sửa chữa trang phục; tổ chức các lớp dạy may, giúp hội viên học các kỹ năng may trang phục truyền thống. Qua đó, góp phần gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa đặc trưng của người T’rin cho thế hệ trẻ.

Một trong những hoạt động thiết thực của mô hình là vận động các thành viên và người dân T’rin ở địa phương mặc trang phục dân tộc trong các dịp lễ lớn; ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc; Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; các dịp cưới hỏi trong gia đình và các buổi sinh hoạt định kỳ của hội. Đồng thời, mô hình vận động học sinh mặc trang phục dân tộc trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa tại trường. Qua đó, góp phần đưa trang phục của người T’rin hiện diện thường xuyên hơn trong các hoạt động cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, các thành viên còn hướng dẫn nhau cách sửa chữa, vá những bộ trang phục bị hư hỏng để tiếp tục sử dụng.

Dù mới đi vào hoạt động, mô hình đã trở thành nơi kết nối những phụ nữ cùng chung mong muốn gìn giữ bản sắc dân tộc, góp phần bảo tồn nét đẹp trang phục và lan tỏa tình yêu văn hóa T’rin trong cộng đồng.