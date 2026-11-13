Gìn giữ mạch nguồn văn hóa, vun đắp khối đại đoàn kết
Tối 13-11, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy, xã Quốc Oai tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026).
Chương trình góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thời lan tỏa những hoạt động thiết thực chăm lo đời sống nhân dân.
Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, đại biểu Quốc hội ứng cử tại xã Quốc Oai.
Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quốc Oai Nguyễn Thị Thanh Loan nhấn mạnh, việc tổ chức chương trình nghệ thuật gắn với các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Nếu đại đoàn kết là sức mạnh của dân tộc thì văn hóa chính là cội nguồn nuôi dưỡng, là sợi dây bền chặt gắn kết con người với con người, gia đình với cộng đồng dân cư, qua đó vun đắp tình làng nghĩa xóm, niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân.
Quốc Oai là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, lưu giữ nhiều giá trị di sản đặc sắc. Trong đó, chùa Thầy - di tích quốc gia đặc biệt là niềm tự hào của nhiều thế hệ người dân địa phương. Việc tổ chức chương trình nghệ thuật tại không gian văn hóa này góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, khơi dậy niềm tự hào và nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, nhất là trong thế hệ trẻ.
Cùng với hoạt động văn hóa, công tác chăm lo các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được xã quan tâm. Tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và xã Quốc Oai hỗ trợ xây dựng 5 nhà Đại đoàn kết, mỗi nhà trị giá 60 triệu đồng; trao tặng 8 bộ máy tính, mỗi bộ trị giá 15 triệu đồng; 19 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng và 2 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng.
Cũng tại chương trình, 10 gia đình văn hóa tiêu biểu được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội biểu dương; UBND xã Quốc Oai biểu dương 19 gia đình văn hóa tiêu biểu thuộc 19 thôn trên địa bàn năm 2026. Đây là hoạt động nhằm ghi nhận những gia đình điển hình trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, có nhiều đóng góp cho các phong trào thi đua tại địa phương.
Nhằm khơi dậy tình yêu di sản, bồi đắp niềm tự hào và nâng cao ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, xã Quốc Oai tổ chức hai cuộc thi: Vẽ tranh “Em yêu Di sản quê em” và video trực tuyến “Mùa thu cùng di sản” năm 2026.
Điểm nhấn của chương trình là đêm nghệ thuật với chủ đề “Quốc Oai - Tự hào truyền thống, vững bước tương lai”, gồm 3 chương: “Cội nguồn - Hào khí dân tộc”; “Từ hào khí dân tộc đến tình yêu quê hương”; “Đại đoàn kết - Khát vọng tương lai”. Các tiết mục ca, múa, nhạc được dàn dựng công phu.
Thông qua các hoạt động, xã Quốc Oai mong muốn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng; khuyến khích mỗi người dân trở thành một chủ thể gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống. Như thông điệp được nhấn mạnh tại chương trình: Lấy văn hóa làm nền tảng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực, lấy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc làm điểm tựa, cùng chung sức xây dựng quê hương Quốc Oai ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/gin-giu-mach-nguon-van-hoa-vun-dap-khoi-dai-doan-ket-1765822.html