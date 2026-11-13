Gìn giữ mạch nguồn văn hóa, vun đắp khối đại đoàn kết

Chương trình góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thời lan tỏa những hoạt động thiết thực chăm lo đời sống nhân dân.

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, đại biểu Quốc hội ứng cử tại xã Quốc Oai.

Các đại biểu dự chương trình nghệ thuật. Ảnh: Hồng Thái

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quốc Oai Nguyễn Thị Thanh Loan nhấn mạnh, việc tổ chức chương trình nghệ thuật gắn với các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Nếu đại đoàn kết là sức mạnh của dân tộc thì văn hóa chính là cội nguồn nuôi dưỡng, là sợi dây bền chặt gắn kết con người với con người, gia đình với cộng đồng dân cư, qua đó vun đắp tình làng nghĩa xóm, niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn tặng hoa của thành phố Hà Nội cho xã Quốc Oai. Ảnh: Hồng Thái

Quốc Oai là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, lưu giữ nhiều giá trị di sản đặc sắc. Trong đó, chùa Thầy - di tích quốc gia đặc biệt là niềm tự hào của nhiều thế hệ người dân địa phương. Việc tổ chức chương trình nghệ thuật tại không gian văn hóa này góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, khơi dậy niềm tự hào và nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, nhất là trong thế hệ trẻ.

Cùng với hoạt động văn hóa, công tác chăm lo các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được xã quan tâm. Tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và xã Quốc Oai hỗ trợ xây dựng 5 nhà Đại đoàn kết, mỗi nhà trị giá 60 triệu đồng; trao tặng 8 bộ máy tính, mỗi bộ trị giá 15 triệu đồng; 19 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng và 2 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, trao tặng máy tính cho các hộ gia đình. Ảnh: Hồng Thái

Cũng tại chương trình, 10 gia đình văn hóa tiêu biểu được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội biểu dương; UBND xã Quốc Oai biểu dương 19 gia đình văn hóa tiêu biểu thuộc 19 thôn trên địa bàn năm 2026. Đây là hoạt động nhằm ghi nhận những gia đình điển hình trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, có nhiều đóng góp cho các phong trào thi đua tại địa phương.

Các gia đình văn hóa tiêu biểu được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội biểu dương. Ảnh: Hồng Thái

Trao giải cuộc thi vẽ tranh “Em yêu di sản quê em”. Ảnh: Hồng Thái

Trao thưởng cuộc thi video “Mùa thu cùng di sản” cho các tập thể. Ảnh: Hồng Thái

Nhằm khơi dậy tình yêu di sản, bồi đắp niềm tự hào và nâng cao ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, xã Quốc Oai tổ chức hai cuộc thi: Vẽ tranh “Em yêu Di sản quê em” và video trực tuyến “Mùa thu cùng di sản” năm 2026.

Điểm nhấn của chương trình là đêm nghệ thuật với chủ đề “Quốc Oai - Tự hào truyền thống, vững bước tương lai”, gồm 3 chương: “Cội nguồn - Hào khí dân tộc”; “Từ hào khí dân tộc đến tình yêu quê hương”; “Đại đoàn kết - Khát vọng tương lai”. Các tiết mục ca, múa, nhạc được dàn dựng công phu.

Điểm nhấn của chương trình là đêm nghệ thuật với chủ đề “Quốc Oai - Tự hào truyền thống, vững bước tương lai”. Ảnh: Hồng Thái

Các tiết mục ca, múa, nhạc được dàn dựng công phu. Ảnh: Hồng Thái

Thông qua các hoạt động, xã Quốc Oai mong muốn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng. Ảnh: Hồng Thái

Thông qua các hoạt động, xã Quốc Oai mong muốn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng; khuyến khích mỗi người dân trở thành một chủ thể gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống. Như thông điệp được nhấn mạnh tại chương trình: Lấy văn hóa làm nền tảng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực, lấy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc làm điểm tựa, cùng chung sức xây dựng quê hương Quốc Oai ngày càng văn minh, giàu đẹp.