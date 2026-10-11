Gìn giữ mạch nguồn văn hóa dân tộc Mông qua trang phục truyền thống

Trang phục truyền thống của người Mông có lịch sử lâu đời, gắn liền với quá trình sinh sống và di cư của cộng đồng này qua nhiều vùng núi.

Trang phục của đồng bào Mông tỉnh Tuyên Quang

Từ xa xưa, người Mông đã biết trồng lanh, dệt vải và tạo ra những bộ trang phục bền chắc để thích nghi với khí hậu vùng cao. Không chỉ mang tính ứng dụng, trang phục truyền thống còn chứa đựng nhiều ý nghĩa văn hóa sâu sắc.

Các hoa văn hình học, đường thêu hay màu sắc trên trang phục thường tượng trưng cho thiên nhiên, núi rừng, dòng sông hoặc những câu chuyện truyền đời của dân tộc.

Do đó, mỗi bộ trang phục không chỉ thể hiện sự khéo léo của người phụ nữ mà còn là cách gìn giữ ký ức và bản sắc cộng đồng.

Điểm dễ nhận biết nhất của trang phục người Mông chính là sự rực rỡ về màu sắc và sự tinh xảo trong từng chi tiết.

Người Mông sử dụng nhiều gam màu nổi bật như đỏ, vàng, xanh lá, tím và hồng, kết hợp cùng các họa tiết thêu tay hoặc vẽ sáp ong độc đáo trên nền vải lanh.

Trang phục của đồng bào Mông tỉnh Điện Biên

Để hoàn thành một bộ trang phục, người phụ nữ có thể mất hàng tháng, thậm chí hàng năm trời, từ công đoạn trồng lanh, se sợi, dệt vải cho đến nhuộm chàm, vẽ hoa văn và thêu tay hoàn toàn thủ công.

Tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026 tại tỉnh Điện Biên, không gian trình diễn trang phục truyền thống đã quy tụ những nét đẹp đặc sắc, đa dạng từ khắp các miền di sản trên cả nước.

Tại miền Tây xứ Nghệ, không gian văn hóa của đồng bào Mông được lưu giữ trọn vẹn qua ba sắc thái trang phục gồm trang phục hằng ngày, lễ hội và ngày cưới.

Trang phục hằng ngày mang nét mộc mạc, giản dị với áo truyền thống màu đen kết hợp điểm nhấn sắc xanh ở tà áo và cổ tay, đi kèm vòng cổ bạc và các vật dụng gắn liền với đời sống nương rẫy như chiếc nò hay dao mèo.

Đến dịp lễ hội và ngày cưới, trang phục trở nên rực rỡ và lộng lẫy hơn với các họa tiết thêu tay tỉ mỉ, váy trắng xếp ly bồng bềnh cùng trang sức bạc nhiều tầng, tôn lên vẻ đẹp đằm thắm của người phụ nữ và sự khỏe khoắn của những chàng trai vùng cao.

Trang phục của đồng bào Mông tỉnh Nghệ An

Đồng bào Mông đến từ Nghệ An mang đến hội thi bộ trang phục mang đậm tính ứng dụng và tinh thần kiên cường nơi dải đất miền Trung nắng gió, với bộ trang phục nam khỏe khoắn, đĩnh đạc sánh bước bên tà váy nữ rực rỡ sắc màu, nổi bật với kỹ thuật luồn sợi, thêu nổi hoa văn đối xứng trên yếm và thắt lưng.

Tại vùng cao biên cương Cao Bằng, trang phục của các nhóm Mông trắng, Mông hoa và Mông đen mang những dấu ấn thẩm mỹ rất riêng biệt.

Nhóm Mông trắng nổi bật với sự thanh khiết, trang nhã từ chiếc váy xòe xếp ly bằng vải lanh trắng tinh khôi, kết hợp với áo xẻ ngực vắt chéo và khăn quấn đầu tạo thành vành dày.

Nhóm Mông hoa lại gây ấn tượng mạnh bởi kỹ thuật vẽ sáp ong độc đáo trên nền vải lanh nhuộm chàm, đan xen các dải hoa văn tầng tầng lớp lớp rực rỡ như những bông hoa rừng khoe sắc.

Trong khi đó, nhóm Mông đen mang vẻ đẹp huyền bí, sang trọng với sắc chàm tối làm phông nền hoàn hảo cho các họa tiết xoắn ốc và hình thoi thêu tinh xảo trên áo ba thân xẻ tà.

Trang phục của đồng bào Mông tỉnh Cao Bằng

Tại Tuyên Quang, các bộ trang phục của đồng bào Mông được phân chia rõ nét theo các dịp sinh hoạt và lễ hội.

Sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu vải lanh tự nhiên, kỹ thuật nhuộm chàm truyền thống, nghệ thuật vẽ sáp ong cùng những đường kim mũi chỉ thêu tay kỳ công đã tạo nên những tác phẩm nghệ thuật mang đậm hơi thở đại ngàn.

Từ sắc trắng tinh khôi của Mông trắng, sắc màu rực rỡ của Mông hoa đến vẻ thâm trầm, huyền bí của Mông đen, tất cả đều phản ánh đời sống tinh thần phong phú của đồng bào Mông nơi phên giậu Tổ quốc.

Bên cạnh đó, ngày hội còn ghi dấu ấn độc đáo từ sự góp mặt của các đoàn đến từ nhiều địa phương khác.

Dẫu sinh sống nơi miền đất đỏ bazan bạt ngàn, đồng bào Mông Đắk Lắk vẫn vẹn nguyên tấm lòng gìn giữ từng đường kim mũi chỉ theo đúng phong tục cội nguồn, mang đến hội thi những vạt áo thêu tay tỉ mỉ và nếp váy xòe duyên dáng, hòa cùng phong thái tự tin, phóng khoáng.

Đến từ Sơn La là những bộ trang phục rực rỡ, lộng lẫy với kỹ thuật tạo hình đạt đến đỉnh cao nghệ thuật, trong đó chiếc váy xòe nhiều tầng bồng bềnh tựa như những đóa hoa rừng đang độ khoe sắc, kết hợp cùng vòng cổ, xà tích bạc lấp lánh và mũ đội đầu đính kết cầu kỳ, mang đến vẻ đẹp kiêu sa.

Khách du lịch và người dân tìm hiểu nghề dệt của đồng bào dân tộc Mông tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV

Phụ nữ Mông trong trang phục rực rỡ tại Ngày hội

Trong khi đó, đoàn Lào Cai được mệnh danh là xứ sở của những sắc màu thổ cẩm kỳ diệu, với nghệ thuật thêu chữ thập tỉ mỉ và kỹ thuật ghép vải màu tinh xảo đến từng milimet trên vạt áo, tay áo, tôn vinh trọn vẹn nét duyên thầm và sự tài hoa của người phụ nữ vùng cao.

Hòa chung không khí ấy, đoàn Phú Thọ mang đến nét đẹp văn hóa Mông thuần khiết và mộc mạc qua bộ trang phục dung dị, thanh tao, với họa tiết hoa văn sáp ong giản dị và dải yếm thổ cẩm điểm xuyết khéo léo, vẽ nên bức tranh sinh hoạt thanh bình, tràn ngập tình yêu lao động và niềm lạc quan yêu đời...

Việc bảo tồn và phát triển trang phục truyền thống không chỉ là giải pháp bảo vệ di sản văn hóa vô giá mà còn là cách thể hiện niềm tự hào, lòng tự tôn dân tộc.

Qua bàn tay khéo léo của người phụ nữ Mông, những sợi lanh được se, dệt, nhuộm, thêu thành những tấm vải mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc.

Ngày nay, nghề truyền thống này tiếp tục được trao truyền cho thế hệ trẻ, đồng thời từng bước gắn với phát triển sản phẩm hàng hóa và du lịch, mở thêm sinh kế để những sợi lanh mộc mạc tiếp tục nối dài mạch nguồn văn hóa Mông.

Thông qua các sự kiện văn hóa lớn như Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông, những giá trị cốt lõi, tinh hoa thẩm mỹ và ý thức gìn giữ bản sắc tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, khẳng định sức sống trường tồn của văn hóa, di sản dân tộc Mông qua các thế hệ.