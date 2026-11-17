Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng các đại biểu tham dự buổi lễ - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Sáng 17/11, trong không khí phấn khởi hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ III và kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Tham dự chương trình có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, nhà khoa học, viên chức, người lao động và toàn thể sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chính thức thành lập ngày 11/10/1951. Ra đời trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, sự trưởng thành của nhà trường gắn liền với những thăng trầm và bước tiến vĩ đại của nền giáo dục cách mạng Việt Nam. Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội luôn tự hào là "cánh chim đầu đàn" của ngành sư phạm cả nước với đội ngũ gồm 12 giáo sư, 135 phó giáo sư và 601 giảng viên, trong đó 412 giảng viên có trình độ tiến sĩ, thuộc nhóm cao nhất cả nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Về thăm trường ngày 21/10/1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã căn dặn: "Làm thế nào để Nhà trường này chẳng những là trường sư phạm mà còn là trường mô phạm của cả nước". Khắc ghi lời dặn của Bác, các thế hệ thầy và trò nhà trường đã luôn nỗ lực, bền bỉ vun đắp truyền thống hiếu học, tinh thần khoa học và lòng yêu nghề. Từ mái trường này, nhiều thế hệ nhà giáo, nhà khoa học và cán bộ quản lý giáo dục đã trưởng thành, cống hiến trên khắp mọi miền Tổ quốc, từ vùng cao, biên giới, hải đảo đến các cơ sở nghiên cứu và cơ quan hoạch định chính sách.

Bài học quý báu từ giá trị truyền thống

PGS.TS. Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đối với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trường và nghề là một. Mỗi cán bộ, giảng viên nhà trường đều ý thức sâu sắc về vai trò của người thầy, tự hào với nghề giáo và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ ba do Đảng và Nhà nước trao tặng, đúng dịp kỷ niệm 75 năm xây dựng và phát triển nhà trường.

PGS.TS. Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Từ lịch sử xây dựng và phát triển của nhà trường, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đúc rút 3 giá trị truyền thống: Giá trị mô phạm, chuẩn mực; giá trị sáng tạo; giá trị tiên phong.

Từ những giá trị truyền thống ấy, PGS.TS. Nguyễn Đức Sơn nêu 5 bài học quý báu đối với nhà trường: Đoàn kết; nỗ lực cao nhất để thực hiện tốt sứ mệnh, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó; gắn bó chặt chẽ với giáo dục phổ thông; phát triển khoa học cơ bản gắn với khoa học giáo dục; lòng yêu nghề và tinh thần cống hiến cho giáo dục.

Tiếp nối dòng chảy lịch sử và những giá trị truyền thống được các thế hệ vun đắp, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội xác định sứ mệnh đào tạo những nhà giáo xuất sắc, nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và sự phát triển của đất nước.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ ba cho Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Tiên phong đổi mới – khẳng định vị thế - đột phá về quản trị

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chúc mừng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ ba - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tiếp tục ghi nhận những đóng góp quan trọng của Nhà trường đối với sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng được biết, đến nay, Nhà trường đã đào tạo hơn 157.000 cử nhân, 28.000 thạc sĩ và hơn 2.000 tiến sĩ. Nhà trường đã có nhiều đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng, phát triển của ngành giáo dục và chuẩn nghề nghiệp nhà giáo.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực bền bỉ, tinh thần tận tụy, sáng tạo của các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.Những đóng góp và thành tựu to lớn trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học giáo dục, chuyển giao tri thức và hội nhập quốc tế của Nhà trường đã góp phần định hình các chuẩn mực sư phạm, đóng góp trực tiếp vào sự nghiệp đổi mới giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.

"Với truyền thống 75 năm và lời căn dặn của Bác Hồ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cần tiếp tục phát huy vai trò trường sư phạm trọng điểm quốc gia, có vị thế trong khu vực và trên thế giới, đóng góp vào sự phát triển của hệ thống đào tạo giáo viên cả nước", Phó Thủ tướng chia sẻ và đề nghị nhà trường tập trung ba định hướng.

Thứ nhất, tiên phong đổi mới đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và phát huy bản sắc sư phạm. Nhà giáo cần có nền tảng chuyên môn khoa học hiện đại, sâu sắc và nhuần nhuyễn về khoa học giáo dục, chủ động ứng dụng và làm chủ công nghệ; lấy bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề giáo và năng lực thích ứng linh hoạt làm nền tảng. Sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cần phấn đấu trở thành những nhà giáo có tư duy toàn cầu, vững chuyên môn và làm chủ công nghệ. Để đạt được mục tiêu đó, nhà trường không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng các tiêu chuẩn hiện tại mà phải chủ động dự báo năng lực người thầy cần có trong tương lai.

Thứ hai, khẳng định vị thế trung tâm nghiên cứu khoa học giáo dục hàng đầu của quốc gia. Quán triệt tinh thần và chủ trương tại các Nghị quyết số 71-NQ/TW, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhà trường phải tiên phong nghiên cứu những vấn đề chiến lược và xu hướng phát triển của giáo dục trong tương lai; chủ động đề xuất những cách tiếp cận mới về mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục, chuyển từ trang bị tri thức sang phát triển năng lực tự chủ, sáng tạo, khả năng thích ứng và chủ động định hình tương lai của người học.

Bên cạnh đó, cần phát huy thế mạnh về khoa học cơ bản, khoa học giáo dục và hệ thống trường thực hành để nghiên cứu, thử nghiệm, kiểm chứng những mô hình giáo dục trước khi nhân rộng; phát huy vai trò tư vấn, phản biện chính sách.

"Một trường đại học sư phạm hàng đầu không chỉ có trách nhiệm đào tạo những người thầy giỏi, mà còn phải góp phần tìm ra những lời giải mới cho tương lai của cả nền giáo dục", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Thứ ba, đổi mới đột phá về quản trị đại học, đẩy mạnh tự chủ gắn với hội nhập quốc tế.Cụ thể là xây dựng môi trường học thuật liêm chính, trọng dụng nhân tài; tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực đào tạo giáo viên và nghiên cứu giáo dục có thế mạnh. Hợp tác quốc tế phải giúp Nhà trường tiếp thu có chọn lọc phương pháp tiên tiến, đào tạo giáo viên có thể giảng dạy trong những mô hình phổ thông đa dạng, kể cả chương trình quốc tế tại Việt Nam.

"Vận dụng phù hợp với chương trình giáo dục quốc gia, điều kiện nhà trường và năng lực học sinh Việt Nam. Hội nhập để nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam, không phải để sao chép mô hình nước ngoài", Phó Thủ tướng lưu ý.

Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành, địa phương tạo điều kiện để nhà trường phát huy thế mạnh; khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo các trường sư phạm, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Cùng với đó, cần nghiên cứu cơ chế đầu tư, giao nhiệm vụ có trọng tâm, gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kết quả nghiên cứu với sản phẩm, hiệu quả thực chất.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dành những lời tri ân đặc biệt tới các thế hệ nhà giáo của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – những người thầy, người cô đang ngày đêm miệt mài cống hiến cho sự nghiệp giáo dục trên cả nước - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Theo nghề giáo bằng trí tuệ, đạo đức, tình yêu thương

Dân tộc Việt Nam có truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo. Trong mọi tiến trình phát triển của đất nước, những giá trị tốt đẹp và sứ mệnh cao quý của nghề giáo vẫn luôn được gìn giữ, lưu truyền.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dành những lời tri ân đặc biệt tới các thế hệ nhà giáo của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – những người thầy, người cô đang ngày đêm miệt mài cống hiến cho sự nghiệp giáo dục trên cả nước.

Chương trình nghệ thuật tại buổi lễ - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Đối với các em sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Phó Thủ tướng mong các em luôn tự hào vì được học tập dưới mái trường; lựa chọn và theo đuổi nghề giáo bằng trí tuệ, đạo đức, tình yêu thương và trách nhiệm.

"Một người thầy giỏi có thể thay đổi tương lai của nhiều học trò. Một trường đại học sư phạm xuất sắc thì có thể góp phần kiến tạo tương lai của nhiều thế hệ", Phó Thủ tướng nhắn nhủ và tin tưởng rằng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ có những bước tiến đột phá, vững vàng bước vào chặng đường phát triển mới và dẫn dắt đổi mới giáo dục bằng chất lượng đào tạo, bằng những công trình khoa học phục vụ thực tiễn và bằng những đóng góp thiết thực cho toàn ngành./.