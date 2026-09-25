Gìn giữ, lan tỏa bản sắc văn hóa quê hương qua chương trình 'Thanh âm Bà Nà'

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND xã Bà Nà Lê Minh Tuấn cho biết, những năm qua, các giá trị văn hóa truyền thống, cảnh quan và bản sắc địa phương luôn được chú trọng gìn giữ, phát huy. Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, khí hậu, không gian cộng đồng cùng những giá trị văn hóa bản địa, Bà Nà có điều kiện hình thành các sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng. Trong đó, văn hóa là một phần quan trọng tạo nên sức hấp dẫn và chiều sâu của điểm đến.

Các đại biểu và rất đông người dân dự về dự, thưởng thức Chương trình nghệ thuật “Thanh âm Bà Nà”.

Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, địa phương xác định văn hóa không đứng bên ngoài quá trình phát triển mà phải được gìn giữ, nuôi dưỡng và lan tỏa trong chính đời sống cộng đồng.

Việc bảo tồn các giá trị truyền thống phải gắn với sáng tạo, nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân và phát triển du lịch bền vững, để mỗi người dân vừa là chủ thể gìn giữ, vừa là người sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa của quê hương.

Trên tinh thần đó, Bà Nà hướng đến xây dựng một không gian văn hóa cởi mở, nhân văn và giàu bản sắc; trong đó, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật không chỉ phục vụ đời sống tinh thần mà còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, kết nối cộng đồng, tạo thêm sức sống cho các điểm đến và từng bước hình thành những sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng của Bà Nà.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi tặng hoa cho các nghệ sĩ, ca sĩ.

Chương trình nghệ thuật được dẫn dắt qua 3 cung bậc cảm xúc. Phần 1 – “Miền xanh bao la” là những thanh âm trong trẻo về quê hương, tuổi thơ và thiên nhiên, nơi con người tìm thấy sự bình yên trong mối giao hòa với đất trời. Phần 2 – “Nơi tình yêu ở lại” là những giai điệu về tình yêu, tình người và những rung động đẹp đẽ trong cuộc sống.

Phần 3 – “Thanh âm còn mãi” gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối: những giá trị đẹp đẽ của hôm nay sẽ được gìn giữ, lan tỏa, trở thành ký ức, niềm tin và tình yêu dành cho quê hương trên những chặng đường phía trước.

Tại chương trình, nhiều tiết mục văn hóa, nghệ thuật được giới thiệu với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ như NS Lê Minh Sơn, NSƯT Quang Hào, Thanh Trà, Lia Ngọc Nhung, Minh Nguyệt, Hoàng Long, Nhật Mai, NyNy Nguyễn, Huỳnh Thông, Nam Sơn, Ksor Sơn, Ánh Quyên, Kiều Oanh, Châu Kha, Diễm My, Văn Thắng; cùng MC Nguyên Khang, Band Trưng Vương và Vũ đoàn Trưng Vương.

Với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, ca sĩ và các nhóm nghệ thuật, “Thanh âm Bà Nà” mang đến một không gian văn hóa, nghệ thuật đa sắc màu, góp phần kết nối cộng đồng và làm phong phú đời sống tinh thần của người dân. Qua đó, chương trình lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào về bản sắc văn hóa và quảng bá hình ảnh Bà Nà trong quá trình phát triển.