Gìn giữ hồn Việt qua ngày hội Trung thu tại Pháp

Các em nhỏ say sưa với trò "nhật đậu".

Phát biểu tại chương trình, ông Đinh Ngọc Đức, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, bày tỏ vui mừng được đón đông đảo các gia đình, các bậc phụ huynh và các em thiếu nhi đến trung tâm cùng đón Tết Trung thu. Ông đánh giá cao nỗ lực của Hội Người Việt Nam tại Pháp trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, cộng đồng, đặc biệt là những chương trình hướng tới thiếu nhi và thế hệ trẻ.

Theo ông Đinh Ngọc Đức, Tết Trung thu từ lâu đã trở thành một ngày hội đặc biệt dành cho thiếu nhi, đồng thời cũng là dịp để các gia đình sum họp, các thế hệ cùng chia sẻ niềm vui và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, những dịp như Tết Trung thu càng có ý nghĩa bởi đây là cơ hội để bà con dù sống xa quê hương vẫn hướng về Việt Nam, cùng nhau gìn giữ tiếng Việt, phong tục, tập quán và những nét đẹp văn hóa dân tộc. “Đây cũng là cách để thế hệ trẻ hiểu hơn về quê hương, về cội nguồn và thêm tự hào về văn hóa Việt Nam”, ông Đinh Ngọc Đức nhấn mạnh.

Điểm nhấn của chương trình là hàng loạt trò chơi dân gian và hoạt động trải nghiệm dành cho thiếu nhi. Những trò chơi như lựa đậu, đua rồng, câu hộp nhanh chóng thu hút sự chú ý và sự háo hức của các em. Không chỉ có các em nhỏ tham gia, nhiều bậc cha mẹ cũng hào hứng cùng chơi với con, tạo nên bầu không khí vui tươi, gần gũi và gắn kết giữa các thế hệ. Những trò chơi tưởng chừng giản dị nhưng qua đó giúp trẻ em Việt Nam sinh ra hoặc lớn lên tại Pháp có thêm cơ hội tiếp xúc với những hình thức vui chơi truyền thống của quê hương.

Các hoạt động nặn tò he, vẽ mặt và tạo hình, hay rước đèn lồng, đèn ông sao cũng tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt trong ngày hội. Với nhiều em nhỏ, đây không chỉ là những trải nghiệm mới lạ mà còn là cách trực tiếp khám phá một phần văn hóa Việt Nam thông qua vui chơi và sáng tạo.

Cha mẹ cùng chơi với con trong trò đưa nghẹ.

Không khí Trung thu càng trở nên đậm đà hơn với những món ăn truyền thống được chuẩn bị dành cho các gia đình tham dự. Những chiếc bánh nướng, bánh dẻo, cùng bánh gai, bánh khúc, chè và nhiều món ăn mang hương vị quê nhà đã góp phần tạo nên một không gian ẩm thực Việt Nam giữa lòng nước Pháp. Đối với các bậc phụ huynh, đây cũng là dịp để giới thiệu cho con em những món ăn gắn với ký ức, phong tục và đời sống văn hóa của người Việt.

Một trong những điểm thu hút sự quan tâm đặc biệt tại ngày hội là chương trình âm nhạc chào đón Tết Trung thu, với sự tham gia của nhiều hội nhóm, câu lạc bộ và các tổ chức văn nghệ khác nhau trong cộng đồng người Việt tại Pháp. Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đa dạng, cùng những màn trình diễn võ thuật sôi động đã tạo nên không khí náo nhiệt, vui tươi cho ngày hội.

Các tiết mục ca múa nhạc, biểu diễn nghệ thuật và võ thuật không chỉ làm phong phú chương trình mà còn thu hút sự chú ý đặc biệt của các em nhỏ. Nhiều em chăm chú theo dõi các màn trình diễn, trong khi các bậc cha mẹ, ông bà và người thân cũng hào hứng cổ vũ, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của con em mình. Sự tham gia của nhiều hội nhóm trong cộng đồng cũng cho thấy sức sống của các hoạt động văn hóa, văn nghệ Việt Nam tại Pháp và tinh thần chung tay xây dựng đời sống cộng đồng.

Bên cạnh các hoạt động vui chơi và biểu diễn nghệ thuật, chương trình còn gửi gắm thông điệp về việc duy trì tiếng Việt trong các gia đình Việt Nam tại Pháp. Trong không khí Tết Trung thu, ông Đinh Ngọc Đức cũng giới thiệu cuộc thi “Tiếng Việt trong tim con”, hoạt động hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Cuộc thi dành cho các em nhỏ người Việt từ 6 đến 12 tuổi, nhằm khuyến khích các em sử dụng và gìn giữ tiếng Việt trong cuộc sống hằng ngày.

Một tiết mục biểu diễn văn nghệ trong chương trình.

Các em có thể tham gia bằng cách thực hiện một video bằng tiếng Việt, với những nội dung gần gũi như đọc một bài thơ, kể một câu chuyện, giới thiệu một món ăn, một phong tục hoặc một ngày lễ của Việt Nam, hoặc gửi một bức thư bằng tiếng Việt tới người thân ở Việt Nam hay tới quê hương.

Theo ông Đinh Ngọc Đức, điều quan trọng không phải là các em phải nói tiếng Việt thật hoàn hảo, mà trước hết là dám nói tiếng Việt, yêu tiếng Việt và thể hiện tình cảm đối với quê hương, đất nước và văn hóa Việt Nam.

Thông điệp này cũng được gửi tới các bậc cha mẹ, ông bà và các gia đình người Việt tại Pháp. Việc dành thời gian nói tiếng Việt với con, đọc cho con nghe những câu chuyện Việt Nam, cùng con tìm hiểu một món ăn, một phong tục hay một nét đẹp văn hóa dân tộc tuy giản dị nhưng có ý nghĩa thiết thực trong việc duy trì tiếng Việt và bản sắc văn hóa trong thế hệ trẻ.

Tết Trung thu vì vậy không chỉ là ngày hội dành cho thiếu nhi mà còn trở thành cầu nối giữa các thế hệ và giữa cộng đồng người Việt xa quê với cội nguồn dân tộc. Từ những trò chơi dân gian, những màn biểu diễn văn nghệ và võ thuật, chiếc đèn ông sao, món bánh Trung thu cho tới những câu chuyện và tiếng Việt được chia sẻ trong gia đình, các giá trị văn hóa truyền thống được truyền tải một cách tự nhiên và gần gũi tới thế hệ trẻ.

Trong không khí rộn ràng của ngày hội, tiếng cười của trẻ nhỏ hòa cùng âm nhạc, những màn biểu diễn sôi động, sự cổ vũ của các gia đình và không khí náo nức của các trò chơi dân gian đã tạo nên một mùa Trung thu ấm áp tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp. Đây cũng là dịp để những người Việt xa quê cùng nhau tạo dựng những ký ức đẹp cho con em mình, để các em dù sinh ra và lớn lên tại Pháp vẫn có thể cảm nhận được sự gắn bó với tiếng Việt, văn hóa và quê hương Việt Nam.