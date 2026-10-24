Người dân xóm Văn Minh, xã Phú Xuyên chia sẻ kỹ năng gìn giữ hệ giá trị gia đình trong nhịp sống hiện đại.

Tại xóm Văn Minh, xã Phú Xuyên, câu chuyện gìn giữ hệ giá trị gia đình trong nhịp sống hiện đại được người dân chia sẻ bằng những điều rất đỗi gần gũi. Đó là cách các thế hệ ứng xử với nhau, cùng chia sẻ trách nhiệm, lắng nghe và đồng hành để xây dựng một mái ấm hòa thuận, hạnh phúc.

Ông Hoàng Văn Chắn, xóm Văn Minh, xã Phú Xuyên, cho biết: Gìn giữ hệ giá trị gia đình trong nhịp sống hiện đại không có nghĩa là níu giữ những khuôn mẫu cũ, mà là phát huy những giá trị tốt đẹp phù hợp với cuộc sống hôm nay. Sự kính trọng giữa các thế hệ cần đi cùng bình đẳng; tình yêu thương gắn với trách nhiệm; giáo dục con cái song hành với lắng nghe; vai trò của phụ nữ và nam giới được nhìn nhận trên tinh thần chia sẻ, đồng hành.

Đây cũng là những giá trị được ngành chức năng của tỉnh xác định là nền tảng quan trọng trong công tác gia đình. Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh Thái Nguyên chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng ứng xử trong gia đình, qua đó góp phần xây dựng Thái Nguyên phát triển toàn diện, văn minh, giàu bản sắc trong giai đoạn mới.

Theo bà Hà Thị Kim Oanh, Phó Trưởng phòng Quản lý Văn hóa (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), toàn tỉnh hiện có hơn 419.000 gia đình, với gần 1,8 triệu nhân khẩu thuộc 39 dân tộc cùng đoàn kết sinh sống tại hơn 1.400 khu dân cư.

Mỗi cộng đồng dân tộc có phong tục, tập quán riêng, song đều hướng tới mục tiêu xây dựng xã hội thịnh vượng, hạnh phúc. Trong đó, gia đình là mái ấm nuôi dưỡng tình yêu thương, trao truyền các chuẩn mực đạo đức và định hình cách mỗi người ứng xử với cộng đồng.

Xây dựng gia đình hạnh phúc trước hết phải gắn với bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Những năm qua, tỉnh Thái Nguyên triển khai nhiều chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ phát triển kinh tế, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo toàn tỉnh đã giảm gần 57% so với năm 2021.

Cùng với chăm lo đời sống, công tác tuyên truyền, giáo dục về gia đình được triển khai rộng khắp. Trong 5 năm gần đây (tính cả tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Kạn cũ), các địa phương đã tổ chức hơn 3.000 cuộc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác gia đình, thu hút trên 95% số hộ gia đình tham gia. Hơn 3.700 ấn phẩm về kiến thức gia đình, kỹ năng sống và ứng xử được cấp phát đến người dân.

Cơ quan chức năng cũng tổ chức 58 buổi tuyên truyền lưu động, đồng thời căng, treo gần 5.300 băng rôn về công tác gia đình tại các khu vực tập trung đông dân cư. Tại các xã, phường, 183 mô hình tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; gần 1.200 câu lạc bộ về gia đình; gần 2.200 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; hơn 600 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và 276 đường dây nóng hỗ trợ người dân được duy trì hoạt động hiệu quả.

Những kết quả này góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong xây dựng gia đình. Số vụ bạo lực gia đình giảm mạnh, từ 107 vụ năm 2021 xuống còn 10 vụ năm 2025. Tình trạng tảo hôn cũng giảm từ 74 trường hợp năm 2021 xuống còn 24 trường hợp năm 2025. Đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

Cùng với đó, việc xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình được quan tâm nhằm nâng cao hiệu quả và chiều sâu của hoạt động. Trong 5 năm qua, các đơn vị, địa phương đã tổ chức 33 lớp tập huấn cho hơn 5.000 lượt người; tổ chức 37 lớp tập huấn, chia sẻ kỹ năng duy trì và nhân rộng mô hình câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình.

Khi yêu thương, trách nhiệm, tôn trọng và sẻ chia được nuôi dưỡng từ mỗi mái ấm, các giá trị gia đình sẽ lan tỏa thành sức mạnh cộng đồng, góp phần xây dựng Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại và đáng sống.