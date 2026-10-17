Gìn giữ giá trị văn hóa dân gian qua nghệ thuật cắt giấy Jianping

Nỗ lực bảo tồn nghệ thuật cắt giấy dân gian Jianping. Ảnh AI

Nổi bật với đường nét mạnh mẽ, mộc mạc cùng những họa tiết lấy cảm hứng từ truyện dân gian và các biểu tượng truyền thống, nghệ thuật cắt giấy Jianping phản ánh đời sống văn hóa phong phú của khu vực phía Tây tỉnh Liêu Ninh.

Không chỉ là hình thức sáng tạo nghệ thuật, những tác phẩm cắt giấy còn lưu giữ các giá trị văn hóa, phong tục và quan niệm thẩm mỹ được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Nghệ nhân Yang Zhihong là một trong những nghệ nhân tiêu biểu kế thừa nghệ thuật cắt giấy Jianping, di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh của Liêu Ninh.

Được tiếp xúc và truyền cảm hứng từ các nghệ sĩ dân gian địa phương từ khi còn nhỏ, nghệ nhân Yang Zhihong sớm dành nhiều tình yêu cho những mảnh giấy được tạo hình bằng đôi tay khéo léo, đồng thời lựa chọn gắn bó lâu dài với nghề truyền thống này.

Qua nhiều năm gắn bó với nghề, Yang Zhihong không ngừng trau dồi kỹ thuật, tìm hiểu kỹ các họa tiết dân gian và khám phá những giá trị văn hóa ẩn chứa trong từng tác phẩm.

Những nỗ lực của Yang Zhihong được ghi nhận qua nhiều giải thưởng trong lĩnh vực nghệ thuật cắt giấy, góp phần khẳng định giá trị của loại hình nghệ thuật truyền thống trong đời sống đương đại.

Bên cạnh việc sáng tác, nữ nghệ nhân còn tích cực giới thiệu các tác phẩm tại những không gian trưng bày và khu chợ địa phương, đồng thời truyền dạy kỹ thuật cắt giấy tại trường dạy nghề ở huyện Jianping.

Chính những hoạt động này góp phần đưa nghệ thuật dân gian đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, qua đó tạo điều kiện để những kỹ năng và kinh nghiệm truyền thống tiếp tục được lưu giữ, trao truyền.

Trong bối cảnh các loại hình nghệ thuật dân gian đứng trước yêu cầu thích ứng với đời sống hiện đại, việc bảo tồn không chỉ dừng lại ở lưu giữ những kỹ thuật đã có, mà còn đòi hỏi khả năng sáng tạo trên nền tảng các giá trị truyền thống.

Với Yang Zhihong, việc tiếp tục nghiên cứu các họa tiết dân gian, đổi mới cách thể hiện và kết hợp sáng tạo những tác phẩm mới là một trong những cách để nghệ thuật cắt giấy Jianping duy trì sức sống.

Từ những đường cắt tỉ mỉ trên giấy đến hoạt động trưng bày và truyền dạy nghề, hành trình của Yang Zhihong cho thấy vai trò quan trọng của các nghệ nhân trong bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể.

Sự tận tâm của những người gắn bó với nghề của nghệ nhân Yang Zhihong vừa giúp duy trì một kỹ thuật thủ công truyền thống, vừa góp phần gìn giữ ký ức văn hóa và bản sắc địa phương cho các thế hệ mai sau.