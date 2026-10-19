Gìn giữ giá trị truyền thống, khơi nguồn sức mạnh văn hóa

Tác phẩm “Đạo học” góp mặt tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026, nơi hội tụ nhiều loại hình nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp.

Qua câu chuyện sân khấu gắn với truyền thống học tập và đạo lý dân tộc, tác phẩm mở ra không gian để khán giả suy ngẫm về vai trò của tri thức, nhân cách và những giá trị làm nên nền tảng văn hóa Việt Nam.

Truyền thống học tập của người Việt không chỉ hướng tới tiếp thu tri thức mà còn đề cao việc tu dưỡng nhân cách, sống có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng.

Tinh thần ấy tạo nên chiều sâu của đạo học, nhấn mạnh mối quan hệ giữa hiểu biết, đạo đức và cách ứng xử trong cuộc sống.

Tôn trọng người thầy là một giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ, thể hiện sự trân trọng đối với tri thức và công lao giáo dục.

Khi được thể hiện qua nghệ thuật biểu diễn, đạo lý ấy không chỉ gợi nhớ truyền thống mà còn đặt ra yêu cầu tiếp nối những chuẩn mực ứng xử tốt đẹp trong đời sống hôm nay.

Từ góc nhìn văn hóa, việc học không đơn thuần là con đường tích lũy hiểu biết mà còn là quá trình hoàn thiện bản thân, hướng con người đến những giá trị chân, thiện, mỹ.

Thông qua diễn xuất, lời thoại và sự phối hợp giữa các nhân vật, những vấn đề về tri thức, đạo lý và cách làm người được chuyển tải bằng hình thức giàu cảm xúc.

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 diễn ra từ ngày 14 đến 23-10, quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật với 15 vở diễn thuộc nhiều loại hình. Đây là dịp để các nghệ sĩ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sáng tạo, đồng thời giới thiệu đến công chúng những tác phẩm phản ánh chiều sâu lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị xác định phát triển văn hóa, con người là nền tảng và nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển bền vững. Việc khai thác những chủ đề giàu giá trị truyền thống trên sân khấu là một hướng góp phần gìn giữ bản sắc, bồi đắp nhân cách và lan tỏa các giá trị văn hóa trong xã hội.

Phát huy truyền thống không có nghĩa chỉ lưu giữ những giá trị của quá khứ, mà còn cần tìm cách đưa các giá trị ấy hòa vào đời sống hôm nay. Từ sân khấu, tinh thần đạo học có thể tiếp tục truyền cảm hứng về khát vọng học tập, ý thức rèn luyện và trách nhiệm với cộng đồng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển văn hóa Việt Nam theo hướng tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.