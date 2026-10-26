Gìn giữ giá trị thảo mộc Việt từ nguồn dược liệu xứ Thanh

VIDEO: Quy trình sản xuất trà thảo mộc túi lọc cà gai leo xạ đen

Công ty TNHH Bamboo & Wood Creation Việt Nam, xã Hà Trung đang phát triển các sản phẩm trà thảo mộc túi lọc từ những nguyên liệu quen thuộc như cà gai leo, xạ đen và sâm cau cỏ móng tốt cho sức khoẻ người tiêu dùng và tiện lợi khi sử dụng.

Các nguyên liệu để sản xuất trà như cà gai leo, xạ đen, mâm xôi,... chủ yếu lấy từ nguồn nguyên liệu bản địa, được thu mua từ người dân tại các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa, nơi có nguồn cây dược liệu phong phú dưới tán rừng.

Sau khi thu mua từ người dân, nguyên liệu thảo mộc được rửa sạch, sấy khô, sao, nghiền và phối trộn theo quy trình sản xuất, sau đó đóng gói thành phẩm.

Các loại thảo mộc được đưa vào máy sấy khô nhằm giảm độ ẩm trong nguyên liệu, hạn chế hư hỏng và tạo điều kiện thuận lợi cho các công đoạn chế biến trà.

Trong các công đoạn này, khâu sao thảo mộc được chú trọng nhằm làm dậy hương thơm đặc trưng của thảo mộc.

Sau đó, nguyên liệu được nghiền và phối trộn để tạo ra sản phẩm theo công thức của từng dòng trà.

Anh Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TNHH Bamboo & Wood Creation Việt Nam cho biết: “Nguyên liệu làm trà của công ty được trồng không sử dụng hóa chất, đồng thời được sơ chế và kiểm soát nhằm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Với đặc thù là sản phẩm đồ uống, việc kiểm soát nguyên liệu đóng vai trò quan trọng trong quá trình chúng tôi xây dựng chất lượng và niềm tin của người tiêu dùng”.

Dây chuyền đóng gói trà tự động có tác dụng định lượng, đóng gói và hoàn thiện sản phẩm nhanh chóng, đồng đều, góp phần bảo đảm vệ sinh và nâng cao năng suất sản xuất.

Để vận hành quy trình, anh Cường đã cho đầu tư khoảng 5 tỷ đồng vào dây chuyền sản xuất hiện tại gồm máy sấy, máy sao, máy nghiền, máy đóng gói, máy co màng và máy in.

Việc đầu tư thiết bị cho thấy nỗ lực chuyển từ phương thức chế biến thủ công sang sản xuất có tính công nghiệp, phù hợp với định hướng phát triển sản phẩm hàng hóa. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp hướng đến nâng cao năng lực cung ứng, chuẩn hóa quy trình và từng bước mở rộng thị trường.

Dù sản phẩm trà của anh Cường mới ra mắt thị trường được 4 tháng nhưng tỷ lệ khách hàng quay lại mua sản phẩm được doanh nghiệp ghi nhận ở mức 70-80%. Nhu cầu từ kênh bán lẻ cũng tăng, có thời điểm sản lượng làm ra chưa đáp ứng kịp nhu cầu tiêu thụ.

Hiện nay, các sản phẩm như trà cà gai leo xạ đen, trà cà gai leo mâm xôi, trà sâm cau cỏ móng của công ty đã có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm do Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp. “Trong định hướng tiếp theo, công ty đặt mục tiêu phát triển sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, đồng thời hoàn thiện các điều kiện liên quan đến chứng nhận HACCP và FDA của Mỹ”, anh Cường cho biết thêm.

Với định hướng phát triển bài bản, các sản phẩm trà thảo mộc mà anh Nguyễn Mạnh Cường đang phát triển sẽ trở thành một hướng đi góp phần gia tăng giá trị dược liệu địa phương, đồng thời tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế cho người dân tại các vùng nguyên liệu.