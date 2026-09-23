Gìn giữ giá trị lịch sử tại Khu di tích Nha Công an Trung ương

Việc tổ chức lực lượng canh gác, bảo vệ góp phần bảo đảm an ninh, an toàn và gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử của Khu di tích Nha Công an Trung ương. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Tại hội nghị, Phòng Cảnh sát cơ động công bố quyết định phân công cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ canh gác, bảo vệ tại mục tiêu. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an ninh, an toàn, góp phần bảo vệ không gian, cảnh quan, hiện vật và những dấu tích lịch sử được lưu giữ tại di tích.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Chu Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang yêu cầu cán bộ, chiến sĩ được phân công nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, các quy trình, chế độ công tác và quy định về canh gác, bảo vệ mục tiêu.

Lực lượng làm nhiệm vụ phải chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Cùng với yêu cầu về nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ cần giữ gìn tư thế, lễ tiết, tác phong và văn hóa ứng xử, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân tại địa chỉ giàu ý nghĩa lịch sử, truyền thống.

Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương tại thôn Đồng Đon, xã Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Chẩu Diệm

Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương tại thôn Đồng Đon, xã Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang là một bộ phận thuộc Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào. Đây là nơi Nha Công an Trung ương đặt trụ sở, làm việc từ tháng 4.1947 đến tháng 9.1950; đồng thời là nơi bảo tồn, lưu giữ và giới thiệu những dấu tích, hiện vật, kỷ vật gắn với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân.

Với những giá trị lịch sử to lớn, Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương đã trở thành “địa chỉ đỏ” trong giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, đồng thời là điểm đến trong hành trình về nguồn của du khách khi đến với Tân Trào - “Thủ đô Khu giải phóng”, “Thủ đô Kháng chiến”.

Việc tăng cường lực lượng canh gác, bảo vệ không chỉ góp phần giữ vững an ninh, an toàn tại di tích mà còn tạo điều kiện để các giá trị lịch sử tiếp tục được bảo tồn, phát huy, phục vụ công tác giáo dục truyền thống, nghiên cứu lịch sử và phát triển du lịch về nguồn tại Tuyên Quang.