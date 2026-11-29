Khi nói về vùng quê Cam Lộ, thạc sĩ sử học Yến Thọ đã chia sẻ dưới góc nhìn của một nhà nghiên cứu với nhiều nhận định khá thú vị về giao thông và giao thương, rằng: “Từ Cam Lộ có thể đi về phía Tây qua Lào, Đông Bắc Thái Lan, ra Nghệ An; có thể xuôi về biển, xuống vùng đồng bằng qua con đường thượng đạo xuyên Trường Sơn và các cung đường khác hoặc đường thủy theo sông Hiếu”.