Gìn giữ giá trị di tích gắn với cội nguồn
Bảo tồn, tôn tạo các di tích gắn với những nhân vật được lưu truyền trong lịch sử là góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa, tín ngưỡng và truyền thống hướng về cội nguồn. Tại Hà Nội, ba công trình thuộc hệ thống di tích, thờ tự của dòng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam vừa hoàn thành xây dựng, tôn tạo, góp phần bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa gắn với tín ngưỡng thờ Tổ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/gin-giu-gia-tri-di-tich-gan-voi-coi-nguon-246261129144633172.htm