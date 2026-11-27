Tại bản Nậm Sin, những giai điệu dân ca, nhịp múa truyền thống của đồng bào Si La được tái hiện qua sự hướng dẫn của những người am hiểu văn hóa dân tộc. Những động tác còn gượng gạo có phần chưa thuần thục, những câu hát được nhắc đi nhắc lại, nhưng mỗi buổi thực hành đều mang đến cơ hội để các học viên tiếp cận, hiểu thêm về văn hóa của dân tộc mình. Năm 2026, xã Mường Nhé tổ chức 4 lớp truyền dạy, hướng dẫn thực hành dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống dân tộc Hà Nhì, Si La, Mông và Thái, với tổng số 89 học viên. Trong đó, lớp dành cho dân tộc Si La có 18 học viên, tập trung giới thiệu làn điệu dân ca, điệu múa, nhạc cụ và hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian gắn với đời sống cộng đồng. Hoạt động nhằm nâng cao năng lực cộng đồng trong bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể gắn với di sản văn hóa vật thể tại địa phương.

Ông Hù Chà Khớ (thứ hai từ phải sang) truyền dạy cách sử dụng nhạc cụ truyền thống của dân tộc Si La.

Ở lớp học, mỗi làn điệu ca múa đều được giới thiệu cả về cách thể hiện và ý nghĩa văn hóa. Với dân ca, học viên được hướng dẫn những bài hát truyền thống, cách thể hiện giai điệu, lời ca và nội dung được lưu truyền trong cộng đồng. Tiêu biểu là bài “Anh em hát dưới ánh trăng” (Mỳ nhú, mỳ tu), mang nội dung hát giao duyên dưới ánh trăng sáng: “Em ơi cùng nhau đi chơi ánh trăng với anh/đêm trăng sáng 16 trăng tròn rồi/… Anh em mình cùng nhau nắm tay/… Cùng nhau hát hò cười tươi”. Qua lời ca, những tình cảm, tâm tư trong đời sống tinh thần của người Si La được thể hiện một cách mộc mạc, gần gũi.

Ông Hù Chà Khớ dạy các học viên hát bài "Anh em hát dưới ánh trăng".

Ông Hù Chà Khớ chia sẻ: “Dân ca, dân nhạc của người Si La được ông cha truyền lại qua nhiều thế hệ. Tôi muốn truyền dạy cho con cháu biết những bài hát truyền thống, biết sử dụng đàn nắm, sáo của dân tộc mình. Khi các cháu biết hát, biết chơi nhạc cụ thì những giá trị văn hóa truyền thống mới tiếp tục được gìn giữ, không bị mai một”.

Không gian lớp học được tổ chức linh hoạt, khi thì trong phòng, khi ngoài sân hay bên hiên nhà. Không khí học tập sôi nổi với những bài múa dân gian. Mỗi bài múa được giới thiệu có nội dung và cách thể hiện riêng, phản ánh những nét đặc trưng trong đời sống văn hóa của đồng bào Si La. Tiêu biểu là bài múa “Ca ngợi trang phục” (Bì khứ chọ chừ), người biểu diễn vừa múa vừa hát, sử dụng khăn làm đạo cụ. Nội dung bài múa hướng đến ca ngợi vẻ đẹp trang phục truyền thống, các chi tiết và hoa văn trên trang phục. Qua từng động tác, những giá trị thẩm mỹ gắn với trang phục dân tộc được thể hiện sinh động, góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về nét đẹp văn hóa của cộng đồng mình.

Học viên thực hành điệu múa “Ca ngợi trang phục”.

Bài múa “Nhanh nhanh tay” (Nhăm nhăm bơ) lại mang sắc thái gần gũi với lao động sản xuất. Các động tác mô phỏng quá trình lao động, thể hiện tinh thần động viên, khuyến khích mọi người nhanh tay, hăng say làm việc. Những chuyển động của cơ thể, nhịp phối hợp giữa các thành viên tạo nên nét riêng của điệu múa, đồng thời phản ánh tinh thần gắn bó, tương trợ trong cộng đồng.

Bà Pờ Cố Trái hướng dẫn học viên thực hành điệu múa “Nhanh nhanh tay”.

Bà Pờ Cố Trái, người truyền dạy các điệu múa dân tộc Si La chia sẻ: “Các điệu múa của dân tộc Si La đều có ý nghĩa riêng, gắn với đời sống sinh hoạt và lao động của đồng bào. Như bài múa ca ngợi trang phục thể hiện vẻ đẹp của trang phục truyền thống, còn bài Nhanh nhanh tay mô phỏng hoạt động lao động sản xuất. Tôi hướng dẫn các cháu từ động tác đến cách phối hợp để các cháu hiểu và múa đúng với nét văn hóa của dân tộc mình”.

Bên cạnh dân ca, dân vũ, nội dung dân nhạc cũng được đưa vào chương trình. Các học viên được giới thiệu về đàn nắm (Tứ phè là thu), sáo (Lạ pí), tìm hiểu hình thức diễn tấu và cách sử dụng nhạc cụ truyền thống theo điều kiện thực tế của lớp học. Đằng sau mỗi nhạc cụ, làn điệu hay điệu múa là những tri thức văn hóa được tích lũy, gìn giữ trong đời sống cộng đồng. Tuy nhiên, trước những thay đổi của đời sống kinh tế - xã hội, việc duy trì thực hành và trao truyền các giá trị truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một.

Ông Hù Chà Khớ dạy học viên thổi sáo.

Học viên Hù Cố Oanh, sinh năm 1993, ở bản Nậm Sin, cho biết: “Tôi tham gia lớp học với mong muốn biết thêm những bài dân ca, điệu múa truyền thống của dân tộc mình để cùng gìn giữ. Hiện nay, ngày càng ít bạn trẻ biết hát, biết múa những bài truyền thống của người Si La. Nếu thế hệ trẻ không học, không thực hành thì những nét văn hóa này có nguy cơ mai một, thậm chí không được lưu truyền. Sau khóa học, tôi sẽ hướng dẫn lại cho con cháu, những người trẻ khác trong bản cùng biết, cùng gìn giữ văn hóa dân tộc mình”.

Qua các lớp truyền dạy, những người am hiểu văn hóa có điều kiện trực tiếp trao truyền kiến thức, kỹ năng; học viên hiểu biết về nguồn gốc, ý nghĩa và không gian thực hành của các loại hình di sản. Nhờ đó, từng bước thình thành lực lượng nòng cốt có khả năng tham gia tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ tại bản, góp phần duy trì môi trường thực hành di sản ngay trong cộng đồng.

Những người am hiểu dân ca, dân vũ của dân tộc Si La truyền dạy cho thế hệ trẻ.

Giá trị của dân ca, dân vũ, dân nhạc được duy trì bền vững khi người dân hiểu, yêu quý, thường xuyên thực hành và chủ động trao truyền cho thế hệ sau. Khi những câu hát giao duyên, điệu múa ca ngợi trang phục, nhịp điệu mô phỏng lao động và âm thanh của đàn nắm, sáo... tiếp tục vang lên trong đời sống cộng đồng, bản sắc văn hóa Si La sẽ được gìn giữ và phát huy.