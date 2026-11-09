Gìn giữ di sản, tạo sinh kế cho người dân

Gìn giữ giá trị lịch sử, phát huy trách nhiệm cộng đồng

- Thưa ông, việc hai công trình cùng được khánh thành có ý nghĩa như thế nào đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tân Trào?

- Tuyến đường cách mạng Tân Trào - Trung Yên và Bảo tàng ATK Tân Trào cùng được khánh thành trên quê hương cách mạng là niềm vui, niềm tự hào lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã, đồng thời mở thêm cơ hội phát triển cho địa phương.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, đặc biệt là Quốc hội và đồng chí Chủ tịch Quốc hội, cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của tỉnh Tuyên Quang, đã giúp quê hương cách mạng Tân Trào có thêm những công trình ý nghĩa, thiết thực đối với đời sống Nhân dân.

Tuyến đường được cải tạo, nâng cấp, mở rộng giúp người dân đi lại, giao thương thuận lợi hơn, đồng thời tăng cường kết nối các điểm di tích lịch sử, trong đó có Lán Nà Nưa, đình Tân Trào, cây đa Tân Trào và Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn xã rộng hơn, việc hoàn thiện hạ tầng kết nối càng có ý nghĩa đối với sản xuất, sinh hoạt và phát triển dịch vụ.

Bảo tàng ATK Tân Trào góp phần gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào cho các thế hệ. Cùng với hệ thống di tích, bảo tàng tạo thêm không gian để Nhân dân và du khách tìm hiểu những sự kiện, nhân vật, câu chuyện lịch sử gắn với vùng đất cách mạng.

Hai công trình bổ trợ cho nhau, tạo điều kiện kết nối hoạt động tham quan, học tập với trải nghiệm thực tế. Chúng tôi tin tưởng đây sẽ là động lực thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, mang lại thêm cơ hội việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân Tân Trào.

- Đón nhận sự quan tâm ấy, chính quyền và người dân địa phương xác định trách nhiệm như thế nào trong việc gìn giữ, phát huy giá trị các công trình?

- Chúng tôi ý thức sâu sắc rằng, sự quan tâm đầu tư của Trung ương và của tỉnh phải được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của chính quyền và Nhân dân địa phương trong quản lý, bảo vệ và phát huy hiệu quả các công trình.

Xã sẽ phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý di tích và các cơ quan chuyên môn trong bảo vệ công trình, giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy. Công tác quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực di tích phải được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu bảo tồn và phát triển.

Cùng với đó, địa phương tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu sâu sắc hơn giá trị lịch sử của quê hương và trách nhiệm của mình trong gìn giữ di sản. Điều này cần được thể hiện từ những việc làm thường ngày như bảo vệ cảnh quan, chỉnh trang nhà cửa, khuôn viên, gìn giữ phong tục, bản sắc văn hóa và xây dựng nếp ứng xử văn minh, thân thiện với du khách.

Người dân vừa là chủ thể gìn giữ di sản, vừa trực tiếp tham gia phát triển du lịch và thụ hưởng thành quả. Khi mỗi gia đình, mỗi thôn cùng có ý thức bảo vệ, các công trình sẽ được chăm chút thường xuyên, không gian di tích được giữ gìn, hình ảnh Tân Trào ngày càng đẹp hơn trong lòng du khách.

Đối với chính quyền xã, trách nhiệm không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ công trình mà còn phải tạo điều kiện để người dân tham gia, hưởng lợi từ du lịch. Phát huy giá trị di sản phải gắn với nhu cầu, điều kiện thực tế của cộng đồng, đồng thời bảo vệ những giá trị lịch sử, văn hóa vốn có.

Để di sản tạo thêm sinh kế cho người dân

- Xã sẽ làm gì để những cơ hội phát triển du lịch, dịch vụ từ hai công trình thực sự trở thành việc làm, thu nhập cho người dân, thưa ông?

- Chúng tôi xác định hiệu quả phát triển du lịch phải được thể hiện bằng những chuyển biến cụ thể trong đời sống người dân. Hạ tầng giao thông thuận lợi hơn, các điểm di tích được kết nối tốt hơn chính là điều kiện để địa phương nâng cao chất lượng phục vụ, mở rộng hoạt động trải nghiệm và phát triển các loại hình dịch vụ.

Xã sẽ phối hợp với cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp và các đơn vị lữ hành xây dựng những hành trình kết nối bảo tàng, các điểm di tích với không gian văn hóa cộng đồng và cảnh quan thiên nhiên. Qua đó, giúp du khách có thêm trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và tăng nhu cầu sử dụng các dịch vụ tại địa phương.

Chúng tôi khuyến khích người dân tham gia các dịch vụ lưu trú, ăn uống, hướng dẫn trải nghiệm văn hóa, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP và nghề thủ công truyền thống. Việc phát triển các mô hình phải phù hợp với khả năng của từng hộ, lợi thế của từng địa bàn và nhu cầu thực tế của du khách.

Địa phương cũng chú trọng đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng phục vụ du lịch, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện. Cùng với phát triển dịch vụ, sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm đặc trưng của địa phương cần được quan tâm, tạo thêm đầu ra, mở rộng sinh kế cho người dân.

Khi có việc làm, thu nhập được cải thiện, người dân sẽ có thêm điều kiện chăm lo cuộc sống gia đình và gìn giữ không gian sống. Đó cũng là nền tảng để bảo tồn di sản, phát triển du lịch bền vững với sự tham gia và hưởng lợi trực tiếp của cộng đồng.

- Bên cạnh việc nâng cao đời sống vật chất, phát huy giá trị hai công trình sẽ góp phần vun đắp đời sống tinh thần của người dân như thế nào?

- Tân Trào là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Gìn giữ di sản cũng chính là gìn giữ ký ức lịch sử, niềm tự hào và sự gắn bó của người dân với quê hương. Bảo tàng ATK Tân Trào cùng hệ thống di tích lịch sử tạo thêm điều kiện để cộng đồng tìm hiểu lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Địa phương sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan phát huy những không gian này trong hoạt động tham quan, học tập và trải nghiệm. Chúng tôi mong muốn người dân, nhất là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn những sự kiện, nhân vật và câu chuyện lịch sử gắn với nơi mình sinh sống, từ đó thêm trân trọng và có ý thức gìn giữ, phát huy truyền thống quê hương.

Phát triển du lịch cộng đồng cũng tạo cơ hội bảo tồn, giới thiệu văn hóa, phong tục, ẩm thực của đồng bào các dân tộc. Khi người dân trực tiếp tham gia, những giá trị văn hóa ấy có thêm điều kiện được thực hành, gìn giữ và trao truyền trong gia đình, cộng đồng.

Điều chúng tôi hướng tới là di sản được gìn giữ, người dân có cuộc sống đủ đầy hơn, đời sống tinh thần phong phú hơn. Đó là cách thiết thực để tiếp nối truyền thống cách mạng và đáp lại sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh đối với Tân Trào.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!