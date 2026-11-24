Thành viên HTX Nang Bua hoàn thiện các sản phẩm trang phục truyền thống.

Những giá trị được gìn giữ từ cộng đồng

Ở bản Na Sang, xã Núa Ngam, những khung cửi của Hợp tác xã (HTX) thổ cẩm Nang Bua vẫn đều đặn vang tiếng thoi đưa. Bên những cuộn sợi đủ màu, phụ nữ dân tộc Lào cần mẫn dệt nên những tấm vải với hoa văn đặc trưng. Mỗi đường dệt không chỉ đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ mà còn chứa đựng kinh nghiệm, vốn tri thức và nét thẩm mỹ được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Mong muốn duy trì nghề truyền thống, tập hợp những người cùng chung niềm đam mê, năm 2024, HTX thổ cẩm Nang Bua được thành lập với 7 thành viên. Thay vì chỉ dệt vải phục vụ nhu cầu may mặc truyền thống, các thành viên đang phát triển thêm những sản phẩm như áo, váy, túi, khăn và đồ dùng từ thổ cẩm để đưa ra thị trường.

Gần 70 tuổi, bà Lường Thị Ún, thành viên HTX đã có hơn 50 năm gắn bó với nghề. Bà học dệt khi mới 15 tuổi, rồi mang theo những kỹ thuật ấy trong suốt cuộc đời. Với bà, điều quan trọng không chỉ là làm ra sản phẩm đẹp, mà còn là truyền lại những gì mình đã học được để nghề truyền thống của dân tộc không bị mai một. “Điều mà chúng tôi lưu tâm nhất đó là sản phẩm có thể thay đổi về kiểu dáng, mẫu mã, công dụng, nhưng kỹ thuật dệt và những hoa văn đặc trưng phải được chú trọng gìn giữ. Đó cũng là cách để nghề truyền thống vừa thích ứng với đời sống mới, vừa không đánh mất bản sắc vốn có”, bà Lường Thị Ún chia sẻ.

Tại bản Púng Bon, xã Thanh Yên, lễ hội Mền Loóng Phạt Ái (Tết Hoa mào gà) di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cũng được cộng đồng nơi đây gìn giữ theo cách riêng. Diễn ra thường niên vào khoảng tháng 11 dương lịch, đây là lễ hội lớn nhất trong năm của người Cống ở Điện Biên, là dịp để đồng bào thực hành nghi lễ truyền thống, bày tỏ lòng biết ơn tổ tiên, thần linh và cầu mong sức khỏe, bình an, mùa màng tốt tươi.

Lễ hội năm nay có thêm các hoạt động giao lưu văn hóa, giới thiệu trang phục, phong tục, ẩm thực và tái hiện nghi lễ truyền thống của người Cống. Qua đó, người dân, nhất là thế hệ trẻ, có dịp tìm hiểu, gắn bó hơn với phong tục của dân tộc mình; du khách cũng được khám phá những nét văn hóa riêng của cộng đồng. Từ không gian lễ hội, những tập quán lâu đời tiếp tục được nhắc nhớ và trao truyền giữa các thế hệ.

Ông Nạ Văn Phanh, bản Púng Bon cho biết: Tết Hoa mào gà có sự tham gia của cả cộng đồng người Cống. Việc giữ Tết không chỉ dừng ở việc ngày hội vẫn được tổ chức mà còn nằm ở sự hiểu biết của thế hệ trẻ về nguồn gốc và ý nghĩa các nghi thức. Nếu người trẻ chỉ thực hiện theo thói quen mà không hiểu văn hóa phía sau, quá trình trao truyền có thể dần bị đứt quãng. Vì vậy, việc gìn giữ bắt đầu từ những điều gần gũi trong mỗi gia đình: Trồng hoa, chuẩn bị sản vật từ nương, cùng ông bà thực hiện nghi lễ và tham gia sinh hoạt cộng đồng.

Hai câu chuyện ở Na Sang và Púng Bon cho thấy những cách thức gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng các dân tộc ở Điện Biên. Đến nay, toàn tỉnh có 24 di sản được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó có 2 di sản được UNESCO ghi danh là Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam và Nghệ thuật Xòe Thái. Mỗi di sản có giá trị, đặc trưng riêng và đang được gìn giữ, phát huy bằng những cách thức phù hợp với phong tục, tập quán và điều kiện thực tế của từng cộng đồng, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc.

Để di sản văn hóa thành nguồn lực phát triển

Để công tác bảo tồn di sản gắn kết chặt chẽ hơn với định hướng phát triển của địa phương, Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 31/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035 xác định mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng xanh, thông minh, bền vững, gắn với bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản, bảo vệ môi trường sinh thái. Cùng với đó, Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 28/02/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam tạo cơ sở để cụ thể hóa các nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, gắn trách nhiệm của các cấp, các ngành với sự tham gia của Nhân dân.

Đảm bảo nguồn lực triển khai ngay từ đầu năm 2026, UBND tỉnh đã bố trí hơn 164,6 tỷ đồng chi thường xuyên cho lĩnh vực văn hóa, trong đó cấp tỉnh hơn 93,6 tỷ đồng, cấp xã hơn 71 tỷ đồng; đồng thời phân bổ hơn 195,3 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa. Nguồn lực tập trung cho bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực văn hóa.

Theo ông Trần Hải Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Bảo tồn di sản chỉ thực sự bền vững khi các giá trị được tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng và được công chúng đón nhận. Với Điện Biên, phát huy giá trị di sản cần được thực hiện đồng thời trên nhiều phương diện: Nâng cao chất lượng quản lý, bảo vệ di tích; đổi mới hoạt động trưng bày, giới thiệu; mở rộng không gian thực hành văn hóa truyền thống; tăng cường kết nối di sản với giáo dục, nghiên cứu và phát triển du lịch.

Theo hướng đó, cùng với việc gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa trong cộng đồng, Điện Biên cũng chú trọng nhận diện và bổ sung những giá trị di sản đặc sắc. Năm 2026, Nghệ thuật múa của người Cống được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; tỉnh tiếp tục xây dựng hồ sơ đề nghị ghi danh Ném còn truyền thống của người Thái và Tù lu của người Mông. Song song với đó, các sản phẩm du lịch mới như biểu diễn thực cảnh tại di tích Đồi A1, show “Huyền tích U Va”, tour đêm, phim trường Điện Biên Phủ và nền tảng số Điện Biên 360 đang được nghiên cứu, xây dựng. Qua đó, những giá trị văn hóa, lịch sử không chỉ được bảo vệ mà còn có thêm không gian để lan tỏa, trở thành những trải nghiệm gần gũi, hấp dẫn đối với du khách.

Di sản văn hóa Điện Biên đang được gìn giữ bằng nhiều cách. Khi người dân còn gắn bó với nghề truyền thống, khi những nghi lễ, phong tục vẫn được thực hành và lớp trẻ tiếp tục tiếp nhận những giá trị của cha ông, di sản sẽ không chỉ là niềm tự hào về quá khứ, được nhắc đến qua danh hiệu hay những con số thống kê. Đó còn là một phần của đời sống hôm nay, góp phần tạo nên bản sắc riêng và sức hấp dẫn của vùng đất Điện Biên.