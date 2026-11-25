Truyền nghề, giữ di sản

Tranh thủ lúc nông nhàn, bà Đinh Thị Hiền (46 tuổi, ở thôn Hà Ri, xã Vĩnh Thịnh) lại cùng chị em quây quần bên khung dệt. Bà Hiền cho biết, trước đây, để tạo ra những sợi chỉ đủ sắc màu, người dệt phải trải qua nhiều công đoạn. Nhưng hiện nay, bà chuyển sang sử dụng len nhiều màu cho thuận tiện.

“Mỗi bộ váy áo phải mất 3-7 ngày mới hoàn thành. Mới đây, chúng tôi nhận dệt hơn 100 sản phẩm thổ cẩm theo đơn đặt hàng của một đơn vị du lịch trong tỉnh. Có đầu ra, chị em có thêm thu nhập, nghề truyền thống cũng được duy trì” - bà Hiền nói.

Bà Đinh Thị Hiền (ở giữa) cùng phụ nữ thôn Hà Ri (xã Vĩnh Thịnh) trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật dệt thổ cẩm. Ảnh: C.H

Cùng thôn Hà Ri, bà Đinh Thị Huya (49 tuổi) cho rằng, mỗi tấm thổ cẩm đều lưu giữ nét văn hóa riêng qua màu sắc, hoa văn. Những người thạo nghề luôn sẵn lòng truyền kinh nghiệm cho lớp trẻ.

“Nghề phải có người làm, có người biết để truyền lại. Chúng tôi còn giữ nghề thì con cháu sau này mới hiểu và trân trọng nét đẹp truyền thống của dân tộc mình” - bà Huya bộc bạch.

Nghệ nhân Rơ Châm Anhơm (bìa phải; làng Kép, xã Ia Ly) chia sẻ kỹ thuật đan gùi truyền thống. Ảnh: C.H

Ở làng Kép (xã Ia Ly), ông Rơ Châm Anhơm (101 tuổi, người Jrai) được biết đến như một nghệ nhân đan gùi tài hoa.

“Nghề đan đòi hỏi sự khéo léo, từ vót nan đến đan từng mắt sao cho chắc chắn. Những vật dụng như gùi, mâm cơm, nong, nia… từng gắn bó với đời sống bà con. Tôi tranh thủ thời gian truyền dạy cho con cháu, mong nghề của tổ tiên không bị mai một” - ông cho hay.

Tại nhà nghệ nhân Rơ Châm Luih (66 tuổi, thôn Đoàn Kết - Ó Kly, xã Ia Tôr), tiếng cồng chiêng vẫn ngân vang mỗi chiều. Ngoài chỉnh chiêng, ông còn chế tác nhạc cụ từ tre, nứa, tạo nên âm sắc riêng của người Jrai.

“Tôi làm nhạc cụ vì đam mê, vì muốn lưu giữ những giá trị ông bà truyền lại. Tôi mong những nhạc cụ này đến được với người yêu âm nhạc dân tộc” - ông Luih tâm sự.

Đưa di sản vào hoạt động du lịch

Cộng đồng giữ vai trò chủ thể trong gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống. Cùng với nỗ lực của người dân, sự đồng hành của chính quyền trong bảo tồn, phục dựng và quảng bá di sản đang góp phần phát triển du lịch và tạo sinh kế cho người dân.

Theo ông Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh, 2 thôn Hà Ri và Kon Tơ Lok hiện còn hơn 40 người biết dệt thổ cẩm. Năm 2025, UBND tỉnh Bình Định (cũ) đã công nhận Làng nghề dệt thổ cẩm Hà Ri. Địa phương vận động, khuyến khích các hộ duy trì, truyền dạy nghề; tìm đầu ra cho sản phẩm và gắn trang phục thổ cẩm với các hoạt động du lịch.

“Thời gian tới, xã định hướng đưa thổ cẩm vào các hoạt động văn hóa, lễ hội như phục dựng lễ mừng lúa mới, Ngày hội thưởng ngoạn hoa trang suối Tà Má,… tạo thêm dấu ấn cho du lịch địa phương” - ông Việt cho hay.

Tại xã Ia Ly, Làng du lịch cộng đồng Ia Mơ Nông hướng đến phát huy văn hóa Jrai thông qua các hoạt động diễn xướng cồng chiêng, dệt thổ cẩm, đan đát, tạc tượng gỗ… được giới thiệu, trao truyền gắn với hoạt động du lịch.

Du khách trải nghiệm dệt thổ cẩm tại Làng du lịch cộng đồng Ia Mơ Nông, xã Ia Ly. Ảnh: ĐVCC

Bà H’Uyên Niê - Phó Trưởng Ban Quản lý Làng du lịch cộng đồng Ia Mơ Nông - cho biết, Ban chú trọng bảo tồn các giá trị văn hóa Jrai, từ nhà rông, nhà mồ đến nghề truyền thống.

Cùng với đó, Ban Quản lý định hướng kết nối nghề truyền thống với cảnh quan thiên nhiên tại địa phương, hình thành các tour tham quan, trải nghiệm, khám phá văn hóa Jrai. Hướng đi này góp phần đa dạng hóa sản phẩm, tăng sức hút cho du lịch Ia Ly, đồng thời tạo thêm cơ hội quảng bá văn hóa.

Tại xã Vân Canh, nơi có đông đồng bào Bahnar và Chăm H’roi sinh sống, các giá trị văn hóa, nghề truyền thống cũng đang được khai thác phục vụ du lịch cộng đồng.

Đầu tháng 9-2026, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, UBND xã xây dựng Điểm đến du lịch tiêu biểu làng Hà Văn Trên, tạo không gian giới thiệu văn hóa và nghề truyền thống.

Ông Huỳnh Đức Bảo - Chủ tịch UBND xã Vân Canh - cho biết, sau khi điểm đến hoàn thành, địa phương sẽ vận động người dân từng bước khôi phục, phát triển nghề truyền thống; lựa chọn, phục dựng những lễ hội văn hóa đặc sắc của đồng bào Bahnar, Chăm H’roi.

Đây là cơ sở hình thành các hoạt động trải nghiệm mang dấu ấn văn hóa, thu hút du khách và từng bước xây dựng du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của xã.