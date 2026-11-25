Những làn điệu ấy không chỉ phản ánh đời sống tinh thần của người dân mà còn tạo nên bản sắc riêng của vùng đất Cố đô.

Trong bối cảnh phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch trở thành hướng đi quan trọng, Ninh Bình đang từng bước đưa nghệ thuật dân gian ra khỏi không gian sinh hoạt cộng đồng quen thuộc, trở thành sản phẩm văn hóa có sức hấp dẫn. Đây cũng là cách để di sản được bảo tồn bằng chính sức sống của đời sống đương đại.

Các tiết mục của các câu lạc bộ nghệ thuật các phường xã tỉnh Ninh Bình biểu diễn tại Liên hoan Văn nghệ quần chúng tỉnh Ninh Bình lần thứ I, năm 2026 ngày 21/11/2026.

Gìn giữ mạch nguồn nghệ thuật từ cộng đồng

Gắn liền với lịch sử vùng đất Quyển Sơn, phường Lý Thường Kiệt, hát Dậm không chỉ là một loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo mà còn là di sản văn hóa chứa đựng những giá trị lịch sử, tín ngưỡng và đời sống tinh thần của người dân địa phương.

Tương truyền, điệu hát ra đời để tưởng nhớ công lao danh tướng Lý Thường Kiệt trong sự nghiệp bảo vệ bờ cõi. Với 38 làn điệu, mỗi làn điệu có nội dung và cách thể hiện riêng, hát Dậm mang âm hưởng mộc mạc, gần gũi của vùng quê Bắc Bộ. Năm 2019, hát Dậm Quyển Sơn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hiện nay, Đội hát Dậm của phường duy trì gần 20 thành viên nữ. Các thành viên đảm nhiệm nghi thức hát thờ trong những dịp lễ trọng tại đền, nhất là trong thời gian mở cửa đền từ mùng 10 tháng Giêng đến mùng 10 tháng Hai âm lịch. Không chỉ thực hành trong nghi lễ, những người gắn bó với di sản còn tích cực truyền dạy làn điệu, động tác múa và cách thức biểu diễn cho lớp trẻ.

Cùng với hát Dậm, nhiều loại hình nghệ thuật dân gian khác tại Ninh Bình đang được duy trì bằng sự tâm huyết của cộng đồng. Từ những câu lạc bộ hát Chèo ở cơ sở đến các nhóm thực hành hát Xẩm, hát Văn, Ca trù, người dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là người trực tiếp bảo tồn và trao truyền di sản.

Tại Câu lạc bộ hát Chèo Lê Hồ, bà Nguyễn Thị Sao cho biết, các thành viên đến với câu lạc bộ trước hết để được sống vui, sống khỏe, có thêm niềm vui tinh thần. Quan trọng hơn, thông qua những buổi tập luyện và biểu diễn, họ mong muốn truyền lại cho con cháu hiểu biết về quê hương, đất nước.

Câu lạc bộ Xẩm Hà Thị Cầu tại xã Yên Từ cũng là một trong những địa chỉ duy trì hoạt động truyền dạy nghệ thuật dân gian. Bà Nguyễn Thị Mẫn, thành viên Câu lạc bộ chia sẻ, sau nhiều năm duy trì hoạt động, câu lạc bộ đã có những kết quả đáng khích lệ. Các thành viên tích cực tham gia biểu diễn, giao lưu và truyền dạy cho lớp trẻ.

Toàn tỉnh Ninh Bình hiện có hơn 3.000 tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ nghệ thuật và văn nghệ quần chúng. Các mô hình có hình thức sinh hoạt đa dạng, từ biểu diễn, giao lưu đến truyền dạy và thực hành nghệ thuật truyền thống. Phần lớn hoạt động được duy trì bằng tình yêu, niềm đam mê và trách nhiệm của người dân đối với di sản.

Các tiết mục của các câu lạc bộ nghệ thuật các phường xã tỉnh Ninh Bình biểu diễn tại Liên hoan Văn nghệ quần chúng tỉnh Ninh Bình lần thứ I, năm 2026 ngày 21/11/2026. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN

Từ tháng 9/2025 đến tháng 10/2026, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức 10 lớp tập huấn tại các địa phương. Nội dung tập trung hướng dẫn kỹ năng biểu diễn, phương pháp tổ chức và duy trì sinh hoạt câu lạc bộ.

Tháng 9/2026, lần đầu tiên tỉnh tổ chức Liên hoan các Câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống không chuyên, thu hút hơn 800 nghệ nhân, diễn viên, nhạc công và hội viên của 29 câu lạc bộ tham gia. Ngoài các hoạt động giao lưu trong tỉnh, các câu lạc bộ còn tích cực tham gia chương trình giao lưu nghệ thuật trong khu vực.

Đưa di sản trở thành nguồn lực phát triển

Việc duy trì các câu lạc bộ, tổ chức liên hoan và truyền dạy nghệ thuật truyền thống là nền tảng quan trọng. Tuy nhiên, để di sản có sức sống lâu dài, cần mở rộng không gian thực hành, tạo thêm cơ hội giúp công chúng tiếp cận và trải nghiệm. Đặc biệt, trong bối cảnh Ninh Bình định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch thành lĩnh vực kinh tế quan trọng, nghệ thuật dân gian có thể trở thành nguồn tài nguyên sáng tạo, góp phần hình thành sản phẩm du lịch mang bản sắc địa phương.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, toàn tỉnh có 5.071 di tích được kiểm kê, trong đó, 1.109 di tích được xếp hạng; 42 di sản văn hóa phi vật thể nằm trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Cùng với Quần thể danh thắng Tràng An, Cố đô Hoa Lư, các di tích thời Trần và không gian thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, những loại hình nghệ thuật như, Chèo, Xẩm, hát Văn, Ca trù, hát Dậm tạo nên hệ sinh thái văn hóa đa dạng. Đây là nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch văn hóa và các ngành công nghiệp sáng tạo.

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã xác định văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Nghị quyết đồng thời đặt ra yêu cầu hài hòa giữa bảo tồn và phát triển; đẩy mạnh phục hồi, bảo tồn nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một; phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trên nền tảng công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là định hướng quan trọng để Ninh Bình chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành nguồn lực phát triển nhưng vẫn bảo đảm gìn giữ những giá trị cốt lõi của di sản.

Câu lạc bộ hát Dậm phường Lý Thường Kiệt biểu diễn Hội diễn văn nghệ quần chúng chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 30/1/2026 về Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tỉnh xác định phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch trở thành cụm ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực tăng trưởng mới. Theo Đề án được UBND tỉnh phê duyệt, đến năm 2030, Ninh Bình phấn đấu trở thành trung tâm du lịch di sản, sinh thái, văn hóa và tôn giáo của Việt Nam; công nghiệp văn hóa và du lịch đóng góp khoảng 10% GRDP của tỉnh. Các khu, điểm du lịch đặt mục tiêu đón trên 30 triệu lượt khách, trong đó có 4-4,5 triệu lượt khách quốc tế.

Đáng chú ý, chiến lược của tỉnh đặt trọng tâm vào bảo tồn di sản, phát triển hệ sinh thái sản phẩm công nghiệp văn hóa, du lịch và thương hiệu địa phương; kết nối du lịch văn hóa với cộng đồng, làng nghề; đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Trong định hướng đó, nghệ thuật dân gian có thể được khai thác thông qua các chương trình biểu diễn, không gian trải nghiệm, hoạt động giáo dục di sản và sản phẩm du lịch chuyên đề. Những làn điệu Chèo, Xẩm, hát Văn hay hát Dậm không chỉ xuất hiện trong lễ hội, sinh hoạt cộng đồng mà còn có thể trở thành điểm nhấn trong hành trình khám phá văn hóa Ninh Bình.

Theo định hướng được Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh công bố khi triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngành sẽ tiếp tục tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo tồn và phát huy giá trị di sản; phối hợp xây dựng sản phẩm văn hóa, thể thao, du lịch đặc trưng. Cùng với đó là nhiệm vụ kiểm kê, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo di sản; đẩy mạnh số hóa, hình thành các không gian văn hóa sáng tạo và hỗ trợ nghệ nhân, cộng đồng tham gia khai thác giá trị di sản đúng định hướng. Đây là những giải pháp cần thiết để kết nối hoạt động bảo tồn với nhu cầu phát triển thị trường văn hóa, du lịch.

Nghệ sĩ Ưu tú Bùi Thanh Hằng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh cho biết, các loại hình nghệ thuật như hát Chèo, hát Văn, hát Xẩm không chỉ là di sản văn hóa quý báu mà còn chứa đựng bản sắc tinh thần của cộng đồng, được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Bên cạnh truyền dạy các làn điệu Chèo cổ, Chèo cải biên, hát Văn, hát Xẩm, giảng viên còn hướng dẫn học viên sử dụng nhạc cụ truyền thống như, trống, mõ, sênh, sáo, nhị…góp phần tạo nên sự hòa quyện trong âm nhạc cổ truyền. Thông qua đó, công tác bảo tồn, phát huy nghệ thuật truyền thống và nâng cao chất lượng sinh hoạt của các câu lạc bộ văn nghệ quần chúng được đẩy mạnh, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng khẳng định, tỉnh chú trọng xây dựng, phát triển văn hóa và con người Ninh Bình toàn diện, phù hợp với xu thế thời đại; trong đó, trọng tâm là kiến tạo môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình, nhà trường đến xã hội và không gian số. Tỉnh đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ quần chúng theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, gắn bảo tồn nghệ thuật dân gian với phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch. Thời gian tới, Ninh Bình tiếp tục phát triển công nghiệp văn hóa gắn với duy trì các hoạt động thể thao, giải trí, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo động lực để nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh chú trọng xây dựng cơ chế đãi ngộ, hỗ trợ những người thực hành di sản, nhất là nghệ nhân cao tuổi và người trực tiếp truyền dạy cho thế hệ trẻ.

Bảo tồn nghệ thuật dân gian không chỉ là gìn giữ những làn điệu truyền thống mà còn tạo điều kiện để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại. Với sự chung tay của các cấp, ngành và cộng đồng, Ninh Bình đang từng bước phát huy giá trị nghệ thuật dân gian, gắn bảo tồn di sản với phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch, góp phần tạo động lực phát triển bền vững.