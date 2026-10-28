Gìn giữ biểu tượng đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Mexico tại Acapulco

Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Văn Hải phát biểu tại buổi lễ.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, phát biểu tại buổi lễ có sự tham gia của đại diện chính quyền và đông đảo người dân thành phố, Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Văn Hải bày tỏ xúc động trước tình cảm mà chính quyền và người dân Acapulco dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam, khẳng định đây còn là biểu tượng của tình đoàn kết và những giá trị chung về độc lập, tự do, hòa bình và công lý giữa hai dân tộc.

Đại sứ nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, đồng thời cổ vũ tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc vì hòa bình, công lý và phẩm giá con người. Tư tưởng và di sản của Người vượt ra ngoài biên giới Việt Nam, trở thành nguồn cảm hứng đối với các phong trào cách mạng và lực lượng tiến bộ trên thế giới.

Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Văn Hải và Thị trưởng Acapulco Abelina López Rodríguez thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành công trình tôn tạo tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Đại sứ Nguyễn Văn Hải, được khánh thành ngày 19/5/2010 nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bức tượng bán thân bằng đồng do nhà điêu khắc Mexico Pedro Ramírez Ponzanelli thực hiện tọa lạc trên đại lộ Costera Miguel Alemán của thành phố biển Acapulco, trong không gian tưởng niệm các nhân vật lịch sử tiêu biểu của Mỹ Latinh như Simón Bolívar (Venezuela), Benito Juárez (Mexico) và José Martí (Cuba).

Cảm ơn Thị trưởng Acapulco Abelina López Rodríguez và các cơ quan chức năng địa phương đã hỗ trợ trong việc tu tạo công trình, Đại sứ Nguyễn Văn Hải bày tỏ mong muốn chính quyền thành phố tiếp tục quan tâm bảo quản tượng, giữ gìn cảnh quan và vệ sinh khu vực xung quanh, để nơi đây trở thành điểm sinh hoạt văn hóa, giúp người dân và du khách tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như quan hệ hữu nghị Việt Nam - Mexico.

Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Văn Hải chụp ảnh chung với lãnh đạo thành phố Acapulco bên tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mexico.

Về phần mình, Thị trưởng Abelina López Rodríguez bày tỏ sự kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời nhấn mạnh những điểm tương đồng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập và bảo vệ chủ quyền của hai dân tộc.

Liên hệ sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc đấu tranh giành độc lập của Vicente Guerrero - nhân vật lịch sử gắn liền với bang Guerrero, Thị trưởng Acapulco cho rằng cả Chủ tịch Hồ Chí Minh và Vicente Guerrero đều đại diện cho lòng quả cảm và quyết tâm bảo vệ chủ quyền dân tộc. Bà khẳng định chính quyền Acapulco sẽ tiếp tục quan tâm gìn giữ công trình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh như một biểu tượng của tình đoàn kết và sự gắn bó giữa hai nước.

Thị trưởng Abelina López Rodríguez cũng nhấn mạnh những điểm tương đồng giữa Acapulco và Việt Nam, đặc biệt là vị trí địa lý ven biển cùng vai trò của du lịch và nghề cá đối với đời sống kinh tế, xã hội. Bà bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, thủy sản và văn hóa.

Đại sứ Nguyễn Văn Hải và đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam làm việc với Thị trưởng Abelina López Rodríguez.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại thành phố Acapulco, Đại sứ Nguyễn Văn Hải và đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam đã làm việc với Thị trưởng Abelina López Rodríguez và có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo một số cơ quan chức năng của thành phố.

Tại các cuộc gặp, Đại sứ thông tin về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và các định hướng phát triển trong thời gian tới. Hai bên trao đổi về triển vọng mở rộng hợp tác giữa Acapulco với các địa phương Việt Nam trong những lĩnh vực có tiềm năng như du lịch, văn hóa, nông nghiệp và phát triển kinh tế biển, đồng thời thúc đẩy hoạt động giao lưu nhân dân.

Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Văn Hải tặng cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới’’ tập hợp các bài viết, phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho Thị trưởng Acapulco Abelina López Rodríguez.

Ngoài bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Acapulco, tình cảm của người dân Mexico dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh còn được thể hiện qua các công trình tưởng niệm tại nhiều địa phương. Tại thủ đô Mexico City, bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành năm 2009 trong công viên mang tên “Tự do của các dân tộc”; năm 2015, một bức tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam. Năm 2018, thành phố Guadalajara, bang Jalisco, cũng khánh thành tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung tâm Hữu nghị Quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Văn Hải tặng Báo Ảnh Việt Nam cho Thị trưởng Acapulco Abelina López Rodríguez trong buổi thăm và làm việc tại Tòa Thị chính thành phố Acapulco.

Việt Nam và Mexico thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 19/5/1975, đúng dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chưa đầy 3 tuần sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam, Mexico đã thể hiện tình đoàn kết và sự ủng hộ đối với chính nghĩa của Việt Nam. Những dấu mốc lịch sử ấy góp phần tạo nền tảng cho quan hệ hữu nghị ngày càng bền chặt giữa hai nước trong hơn nửa thế kỷ qua.