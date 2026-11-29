Là người có nhiều nghiên cứu, bảo vệ giá trị của VQG Cát Tiên, Tiến sĩ VŨ NGỌC LONG, nguyên Viện trưởng Viện Sinh thái học miền Nam (SIE) đã có những chia sẻ với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai về giá trị của khu rừng và kỳ vọng đối với công tác quản lý, bảo tồn trong giai đoạn mới.

Gắn bó với hành trình bảo vệ rừng Cát Tiên

Tôi nhớ thời điểm đó, Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức hội thảo để tập hợp ý kiến của các nhà khoa học, nhà quản lý phản đối việc triển khai dự án vì có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến VQG Cát Tiên. Phía chủ đầu tư cũng tổ chức hội thảo tại Hà Nội để bảo vệ dự án. Trong các năm: 2009, 2011 và 2013, chúng tôi tiếp tục lên tiếng về những nguy cơ đối với hệ sinh thái khu vực. Cuối cùng, các dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A không tiếp tục triển khai.

Đó là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình nghiên cứu, bảo vệ thiên nhiên Cát Tiên. Cũng trong giai đoạn này, tôi phát hiện một loài trà hoa đặc hữu, quý hiếm ở vùng Cát Lộc. Loài thực vật được gửi hồ sơ thẩm định tại Lâm viên Hoàng gia Australia, được công nhận là loài mới và mang tên khoa học Camellia longii (còn gọi là trà hoa đỏ Bù Gia Mập). Nhà khoa học Lưu Hồng Trường cũng có đóng góp trong thành quả nghiên cứu này.

Với những gì tôi biết về quá trình quản lý khu rừng, tôi cho rằng Đồng Nai hoàn toàn có thể đảm nhận tốt nhiệm vụ được giao. Dù trước đây, về danh nghĩa VQG Cát Tiên thuộc cơ quan Trung ương quản lý, nhưng Đồng Nai đã có vai trò quan trọng trong công tác cán bộ, bảo vệ rừng, nghiên cứu khoa học, tổ chức dịch vụ và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.

* Ông vừa nhắc đến vai trò của rừng đối với toàn vùng Đông Nam Bộ. Vậy đâu là những giá trị nổi bật của VQG Cát Tiên, đặc biệt là hệ sinh thái đất ngập nước Bàu Sấu?

- VQG Cát Tiên có diện tích gần 72 ngàn hécta, với khoảng 1,7 ngàn loài động vật và 1,6 ngàn loài thực vật, trong đó có nhiều loài đặc hữu, quý hiếm. Đây là một trong những khu vực có thảm thực vật rừng mưa nhiệt đới thấp điển hình ở Việt Nam.

Trong khu rừng ấy, Bàu Sấu có giá trị đặc biệt. Trước hết, cần hiểu Công ước Ramsar ra đời năm 1971 tại thành phố Ramsar của Iran, nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế về bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên đất ngập nước. Hiện có 172 quốc gia tham gia công ước. Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á tham gia từ năm 1989.

Bàu Sấu là khu Ramsar thứ 2 của Việt Nam được công nhận. Khu vực này hình thành qua hàng ngàn năm vận động địa chất, gắn liền với lưu vực sông Đồng Nai. Hệ sinh thái ở đây có các loài thực vật thuộc họ sao dầu như: dầu lông, dầu nước, sao đen và hệ thực vật thủy sinh, họ sen.

Toàn VQG Cát Tiên có hơn 13,7 ngàn hécta đất ngập nước, tập trung ở Bàu Sấu, Bàu Chim, Bàu Gốc, Bàu Cá, Bàu Sen và suối Đắk Lua.

Đặc biệt, Bàu Sấu là nơi duy nhất ở Việt Nam còn quần thể cá sấu Xiêm sinh sản tự nhiên. Đây là loài cực kỳ nguy cấp, với số lượng ghi nhận năm 2023 là 516 cá thể. Khu vực còn là nơi cư trú, sinh sản của hàng trăm loài chim nước, cá, lưỡng cư, bò sát và thú nhỏ.

Giá trị của Bàu Sấu không chỉ nằm ở đa dạng sinh học. Hệ sinh thái đất ngập nước còn có chức năng điều tiết dòng chảy, giảm lũ, duy trì nguồn nước ngầm, lọc chất ô nhiễm và hấp thụ khí carbonic. Có thể hình dung Bàu Sấu như một chiếc máy điều hòa nhiệt độ tự nhiên khi trái đất đang chịu những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Nếu không giữ được diện tích đất ngập nước và nguồn nước cần thiết, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cân bằng sinh học của toàn bộ VQG Cát Tiên, trong đó có môi trường sống và khả năng sinh sản của cá sấu Xiêm.

Bảo tồn phải gắn với lợi ích cộng đồng

* Một trong những yêu cầu của công tác bảo tồn là tạo được sự đồng thuận, để người dân vùng đệm cùng tham gia bảo vệ rừng và có sinh kế ổn định. Ông nhìn nhận như thế nào về sự thay đổi của cộng đồng dân cư quanh VQG Cát Tiên hiện nay?

- Theo tôi, nếu đánh giá lợi ích của VQG Cát Tiên thì nơi được hưởng lợi nhiều nhất vẫn là Đồng Nai và cộng đồng dân cư địa phương. Đó là lợi ích từ nguồn nước, không khí, điều hòa khí hậu và các dịch vụ môi trường.

Tôi thấy hiện nay diện mạo cộng đồng vùng đệm VQG đã thay đổi khá nhiều. Người dân phát triển du lịch cộng đồng, làm homestay, cung cấp các dịch vụ phục vụ du khách. Cơ sở vật chất ở khu vực bên ngoài vùng đệm cũng được cải thiện rõ rệt.

Khách tìm hiểu về mẫu vật hóa thạch tê giác tại phòng trưng bày của Vườn quốc gia Cát Tiên.

Điều đáng mừng là mối quan hệ giữa vùng đệm và vùng lõi đã được cải thiện. Có lẽ bây giờ người dân không còn phải vào rừng để khai thác tài nguyên như trước. Thay vào đó, họ tham gia các hoạt động dịch vụ sinh thái, nghỉ dưỡng, mua bán sản phẩm địa phương, hỗ trợ hoặc hướng dẫn du khách.

Như vậy, chúng ta đã tạo được sự cân bằng giữa bảo tồn và phát triển. Vùng lõi được bảo vệ, còn cộng đồng bên ngoài cũng được hưởng lợi từ những giá trị của rừng.

Ngoài ra, người dân có thể tham gia những mô hình sinh kế khác. Chẳng hạn, chương trình trồng cây dược liệu dưới tán rừng, thuê môi trường rừng để trồng cây thuốc, khai thác lâm sản ngoài gỗ. Tôi cho rằng, khi người dân có điều kiện sống tốt hơn và được hưởng lợi từ các hoạt động gắn với rừng, họ sẽ có thêm động lực tham gia bảo tồn.

* Trong giai đoạn mới, Đồng Nai cần chú trọng những vấn đề gì để vừa quản lý, bảo vệ tốt VQG Cát Tiên vừa phát huy các giá trị sinh thái, du lịch và khoa học của rừng?

- Trước hết, phải giữ vững quan điểm bảo vệ môi trường, không đánh đổi những giá trị thiên nhiên lấy lợi ích trước mắt. Riêng với Bàu Sấu, cần bảo vệ diện tích đất ngập nước, duy trì nguồn nước và môi trường sống của các loài động, thực vật, đặc biệt là cá sấu Xiêm.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục khuyến khích du lịch sinh thái gắn với giáo dục ý thức bảo vệ môi trường. Tôi được biết, Đồng Nai có chủ trương tạo điều kiện cho du khách tham quan Bàu Sấu, trong đó có chính sách miễn phí tham quan nhằm nâng cao tình yêu thiên nhiên và nhận thức về bảo vệ môi trường. Đây là cách để nhiều người hiểu rõ hơn giá trị của khu đất ngập nước này.

“Tôi tin tưởng vào năng lực quản lý của địa phương, nhất là truyền thống bảo vệ rừng và quan điểm không đánh đổi phát triển bằng việc xem nhẹ môi trường của Đồng Nai”.

Tiến sĩ VŨ NGỌC LONG, nguyên Viện trưởng Viện Sinh thái học miền Nam

Một vấn đề nữa là tiếp tục tạo điều kiện cho người dân vùng đệm phát triển du lịch cộng đồng, dịch vụ sinh thái và các mô hình sinh kế phù hợp. Khi phát huy được những giá trị này, chúng ta sẽ có thêm kinh phí để đầu tư trở lại cho công tác bảo tồn, hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là giúp người dân vùng đệm có điều kiện sống tốt hơn.

Tôi tin rằng, việc chuyển giao VQG Cát Tiên về Đồng Nai, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo thành phố, sẽ là đòn bẩy giúp rừng có thêm cơ hội phát triển.

* Trân trọng cảm ơn ông!