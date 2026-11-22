Lễ trao giải cuộc thi viết tiếng Việt “Tiếng Việt trong trái tim tôi”. (Ảnh: MINH THẮNG)

Tham dự sự kiện tại trung tâm VT Namnueng, có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen, Thái Lan Đinh Hoàng Linh; Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan (Tổng hội), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt Nam toàn Thái Lan Hồ Văn Lâm; ông Lương Xuân Hòa, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Udon Thani; cùng hàng trăm kiều bào Việt Nam tại Thái Lan. Về phía Thái Lan, có Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani Chaiwat Chuenkosum.

Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan Hồ Văn Lâm. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan Hồ Văn Lâm khẳng định, dù sinh sống xa quê hương, mỗi người Việt Nam chúng ta luôn mang trong tim tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc và khát vọng gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Ba cuộc thi được tổ chức lần này tuy có những hình thức thể hiện khác nhau nhưng đều hướng đến một mục tiêu chung là gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam, kết nối các thế hệ kiều bào và lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước.

Ông Hồ Văn Lâm cho rằng, điều đáng quý nhất không chỉ nằm ở những giải thưởng được trao mà còn ở tinh thần hưởng ứng nhiệt tình, sự đoàn kết và tình cảm chân thành của bà con dành cho quê hương Việt Nam; nhận định mỗi bài viết, mỗi món ăn và mỗi bài hát đều là một cách thể hiện tình yêu quê hương, là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, kết nối các thế hệ người Việt trên đất Thái Lan; và tin tưởng với những hoạt động đầy ý nghĩa, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan sẽ ngày càng đoàn kết, gắn bó, tiếp tục gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời góp phần vun đắp tình hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Thái Lan.

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani Nattapong Khamwongpin. (Ảnh: MINH THẮNG)

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani Nattapong Khamwongpin khẳng định, Udon Thani và Việt Nam có mối quan hệ tốt đẹp, gắn bó lâu đời. Đặc biệt, cộng đồng người Thái gốc Việt là một bộ phận quan trọng, có nhiều đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của tỉnh Udon Thani, đồng thời là cầu nối tăng cường quan hệ giữa nhân dân hai nước.

Ông Nattapong Khamwongpin cho rằng, lễ trao các giải thưởng lần này là một hoạt động có ý nghĩa, không chỉ là dịp để thể hiện tài năng âm nhạc và văn hóa, mà còn là cơ hội để những cá nhân có thể bày tỏ tình yêu, niềm tự hào về cội nguồn và tình cảm gắn bó với quê hương, đất nước, dù đang sống xa Tổ quốc; đánh giá cao các bên tổ chức sự kiện và cho rằng, sự kiện sẽ góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Thái Lan và Việt Nam ngày càng bền chặt.

Tại sự kiện, Ban tổ chức công bố kết quả và trao giải cho các cuộc thi viết tiếng Việt “Tiếng Việt trong trái tim tôi” do Tổng hội tổ chức; cuộc thi hát “Tiếng hát kiều bào - Nghĩa tình quê hương" do Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt Nam toàn Thái Lan tổ chức; và cuộc thi ẩm thực “Hương vị Việt Nam” do Hội Người Việt Nam tỉnh Udon Thani tổ chức. Tại lễ công bố và trao giải cuộc thi viết tiếng Việt “Tiếng Việt trong trái tim tôi”, các đại biểu được lắng nghe cảm nhận của một số thí sinh tham gia và giành được giải.

Lễ trao giải cuộc thi “Tiếng hát kiều bào - Nghĩa tình quê hương". (Ảnh: XUÂN SƠN)

Về cuộc thi hát “Tiếng hát kiều bào - Nghĩa tình quê hương", với sự tham gia của gần 50 thí sinh có độ tuổi từ 5 tuổi đến gần 80 tuổi, các thí sinh đã đem đến cho cuộc thi những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Bác Hồ kính yêu.

Theo Nghệ sĩ Ưu tú Lê Minh Tuấn, Trưởng ban Giám khảo cuộc thi hát, cách thể hiện của các thí sinh rất đa dạng, phong phú và đậm đà bản sắc dân tộc cũng như gửi gắm nhiều tình cảm của bà con kiều bào ở xa quê hương, đất nước. Nhiều ca khúc mang khí thế hào hùng, phản ánh công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nghệ sĩ Ưu tú Lê Minh Tuấn chia sẻ về ý nghĩa của cuộc thi “Tiếng hát kiều bào - Nghĩa tình quê hương". (Ảnh: MINH THẮNG)

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, Nghệ sĩ Ưu tú Lê Minh Tuấn đánh giá cuộc thi rất có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và cũng nhân Ngày Văn hóa Việt Nam. Mặc dù là kiều bào ở xa quê hương, đất nước và hát không chuyên, tuy nhiên, phần thể hiện của nhiều kiều bào thật xúc động, đặc biệt cuộc thi đã tạo được sức hấp dẫn, thu hút được nhiều cháu thiếu nhi cũng như nhiều kiều bào cao tuổi tham gia. Có những tiết mục đạt được kỹ thuật về thanh nhạc, có tiết tấu, có âm độ, cường độ và có đầu tư về nội dung bài hát cũng như trang phục phù hợp với nội dung ca khúc.

Thí sinh đoạt giải Nhất (thứ hai từ phải sang) cuộc thi về ẩm thực Việt Nam. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Còn cuộc thi ẩm thực “Hương vị Việt Nam” được tổ chức công phu tại Vietnam Town với sự tham dự của hàng chục gia đình kiều bào với đa dạng các món ăn Việt Nam, góp phần giới thiệu nét đặc sắc của văn hóa ẩm thực Việt Nam đến cộng đồng và bạn bè Thái Lan. Ban tổ chức cũng đánh giá rằng, cuộc thi “Hương vị Việt Nam” đã rất thành công khi nhiều gia đình tham gia không những giữ được hương vị quê hương trong các món ăn mà còn chú trọng đến việc quảng bá những giá trị truyền thống khi các cửa hàng đều được trang trí đẹp mắt trong không gian cờ và hoa tại Vietnam Town.

Bên cạnh các lễ công bố và trao giải, sự kiện cũng thêm phần rộn ràng với những tiết mục văn nghệ do các ca sĩ đến từ Việt Nam và các đội văn nghệ của kiều bào biểu diễn.

Các tiết mục văn nghệ làm không khí sự kiện thêm phần sôi động. (Ảnh: MINH THẮNG)

Lễ công bố và trao giải ba cuộc thi về ẩm thực, hát và viết tiếng Việt nằm trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam tổ chức tại tỉnh Udon Thani. Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng và ý nghĩa, các sự kiện này đã gây được nhiều tiếng vang, được kiều bào Việt Nam tại Thái Lan đánh giá cao và nhiệt tình hưởng ứng tham gia.

Việc tham gia trực tiếp và phối hợp sâu rộng giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen Thái Lan với Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan, Hội Người Việt Nam tỉnh Udon Thani và Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt Nam toàn Thái Lan là những hoạt động đầy ý nghĩa, nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan (1976-2026) và là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11).