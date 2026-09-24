Gìn giữ bản sắc Việt cho thế hệ trẻ ở nước ngoài

Màn múa Lân vui nhộn tại sự kiện. Ảnh: Xuân Tú/ PV TTXVN tại Lào

Đây là một trong những hoạt động văn hóa thường niên quen thuộc, luôn được cộng đồng người Việt Nam tại Lào chờ đón mỗi dịp Rằm tháng Tám. Sự kiện không chỉ mang lại không khí ấm áp, tràn ngập niềm vui cho thiếu nhi xa quê hương, mà còn trở thành cầu nối văn hóa, đưa những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam lan tỏa sâu rộng hơn đến với người dân thủ đô Viêng Chăn.

Tham dự chương trình có Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng Ban Điều phối hợp tác Phật giáo Việt Nam tại Lào, Trụ trì chùa Phật Tích thủ đô Viêng Chăn; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cùng Phu nhân; đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Lào; đại diện Hội người Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn; đông đảo cộng đồng Phật tử, kiều bào và hàng trăm em thiếu niên, nhi đồng Việt Nam và Lào.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm và Thượng tọa Thích Minh Quang trao tặng những phần quà cho các cháu thiếu nhi tại sự kiện. Ảnh: Xuân Tú/ PV TTXVN tại Lào

Chương trình diễn ra trong không khí rực rỡ, lung linh sắc màu với các gian hàng đèn ông sao, bánh Trung thu và màn múa lân sôi động do Đội múa lân chùa Phật Tích thể hiện. Bên cạnh đó, các tiết mục văn nghệ đặc sắc do Ban Văn nghệ chùa Phật Tích, các nghệ sĩ sang từ Việt Nam và các em học sinh Trường Song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du biểu diễn đã mang tới cho đêm hội một không khí vô cùng ấm áp, tươi vui.

Đặc biệt, chương trình năm nay còn có sự tham gia giao lưu biểu diễn của các nghệ sĩ Lào, tạo nên điểm nhấn không gian văn hóa đa sắc màu. Sự kết hợp hòa quyện giữa giai điệu, nét múa của hai dân tộc không chỉ làm phong phú thêm đêm hội mà còn góp phần tăng cường sự hiểu biết, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước Việt Nam - Lào ngày càng phát triển vững bền.

Các cháu thiếu nhi vui và phấn khởi khi được tham gia biểu diễn tại sự kiện. Ảnh: Xuân Tú/ PV TTXVN tại Lào

Theo Ban Tổ chức, nét đẹp của Tết Trung thu không chỉ dừng lại ở các tiết mục biểu diễn nghệ thuật hay không khí rộn rã rước đèn phá cỗ, mà quan trọng hơn, đây là dịp để cộng đồng trao gửi yêu thương, gieo mầm hy vọng cho thế hệ trẻ. Chương trình giúp các em nhỏ hiểu rõ hơn về ý nghĩa của đêm rằm truyền thống, các phong tục tập quán và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc, từ đó bồi đắp tình yêu đối với quê hương, đất nước và con người Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Thượng tọa Thích Minh Quang cho biết việc duy trì tổ chức Tết Trung thu hằng năm cho các cháu thiếu nhi là tâm nguyện và trách nhiệm của nhà chùa cùng các hội đoàn kiều bào nơi đất khách. Thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế như rước đèn, phá cỗ, xem múa lân và biểu diễn văn nghệ, Ban Tổ chức mong muốn tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các em giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cùng Phu nhân tham dự sự kiện. Ảnh: Xuân Tú/ PV TTXVN tại Lào

Đồng thời, những phần quà nhỏ trao tay tại đêm hội cũng gửi gắm tình cảm, sự chăm lo của cộng đồng, động viên các cháu luôn chăm ngoan, học giỏi, hiếu thảo với cha mẹ, kính trọng thầy cô. Đây cũng là duyên lành để các em tiếp cận với đời sống tâm linh, văn hóa Phật giáo giàu tính nhân văn, tạo dựng hành trang đạo đức vững chắc cho cuộc sống mai sau trong môi trường sinh sống tại Lào, nơi Phật giáo có vị trí rất quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân.