Gìn giữ bản sắc văn hóa, vun đắp sức mạnh cộng đồng ở Nậm Kè

Ngày hội góp phần tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn Nậm Kè

Dự Ngày hội có ông Nguyễn Văn Đoạt, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành cùng đông đảo Nhân dân bản Nậm Kè.

Tại Ngày hội, các đại biểu và người dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 – 18.11.2026); đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Đoạt phát biểu tại Ngày hội

Bản Nậm Kè hiện có 102 hộ với 505 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Cống. Thời gian qua, người dân tích cực lao động sản xuất, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh, trật tự tại khu dân cư.

Theo báo cáo tại Ngày hội, bản duy trì 33ha lúa nước, phát triển hoa màu, chăn nuôi; có 60/95 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh. Người dân cũng tích cực đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo”, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng.

Chương trình văn nghệ đậm bản sắc dân tộc Cống tại Ngày hội

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đoạt ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân bản Nậm Kè trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông nhấn mạnh, truyền thống đoàn kết được vun đắp từ những việc làm thiết thực hằng ngày, từ sự quan tâm, giúp đỡ giữa các gia đình, hàng xóm và tinh thần cùng chung tay giải quyết công việc của bản.

Chương trình văn nghệ đậm bản sắc dân tộc Cống tại Ngày hội

Gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các cụ, các bác và những người am hiểu văn hóa tiếp tục truyền dạy tiếng nói, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Cống cho thế hệ trẻ. Mỗi người trẻ cần chủ động học tập, thực hành và nuôi dưỡng niềm tự hào về cội nguồn, bởi văn hóa chỉ có thể được gìn giữ bền vững khi được tiếp nối trong đời sống hằng ngày.

Chương trình văn nghệ đậm bản sắc dân tộc Cống tại Ngày hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị người dân tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, chủ động học hỏi, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện đất đai và sức lao động của từng gia đình. Những hộ có kinh nghiệm, làm ăn hiệu quả cần chia sẻ cách làm, hỗ trợ các hộ còn khó khăn.

Cấp ủy, chính quyền xã phối hợp với cơ quan chuyên môn tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, tạo điều kiện để người dân tiếp cận chính sách hỗ trợ và thông tin thị trường, từng bước ổn định sinh kế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điên Biên Nguyễn Văn Đoạt trao quà cho nhân dân bản Nậm Kè

Đối với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã, cần thường xuyên bám bản, gần dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của Nhân dân; bảo đảm các chính sách hỗ trợ được triển khai đầy đủ, công khai, đúng đối tượng.

Đồng thời, tiếp tục vận động người dân xây dựng nếp sống văn minh, chăm lo việc học của con em, giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo đảm an ninh, trật tự tại khu dân cư.

Ngày hội góp phần tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn

Thông qua Ngày hội, tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm gìn giữ di sản văn hóa tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng. Đây cũng là dịp khơi dậy ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và mỗi người dân trong phát huy nội lực, xây dựng bản Nậm Kè ngày càng no ấm, văn minh; đồng thời bảo tồn, trao truyền những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Cống cho thế hệ trẻ.