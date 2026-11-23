Nghệ nhân Danh Tiền, ngụ ấp An Thọ, xã Gò Quao bên tác phẩm mặt nạ do ông chế tác.

Về Gò Quao hỏi thăm Nghệ nhân ưu tú Danh Tiền, người dân nơi đây đều nhắc đến ông với sự trân trọng. Ở tuổi 63, từng động tác thị phạm của ông Danh Tiền vẫn uyển chuyển, chuẩn xác và thần thái. Với tình yêu sâu nặng dành cho văn hóa dân tộc, ông vẫn miệt mài truyền dạy nghệ thuật truyền thống cho thế hệ trẻ, chế tác nhạc cụ, đạo cụ góp phần bảo tồn giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer. Ông tập hợp con cháu, thanh niên địa phương yêu thích nghệ thuật truyền thống trên địa bàn để thành lập đội văn nghệ Khmer, thường xuyên đi biểu diễn tại địa phương và toàn quốc.

Đến nay, ông truyền dạy, đào tạo kỹ thuật sử dụng nhạc cụ, điệu múa, hát truyền thống của đồng bào Khmer cho hàng trăm người, trong đó có 5 người con của ông hiện đều là nòng cốt của đội văn nghệ tại địa phương. Đội văn nghệ Khmer của ông là nòng cốt cho phong trào văn nghệ của xã, nhất là những dịp lễ, tết của đồng bào Khmer như lễ Chol Chnam Thmay, Ok Om Bok… hay ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer tỉnh tổ chức hằng năm tại xã Gò Quao.

Nhiều tiết mục múa truyền thống như Apsara, Rô băm, Sa dăm, Rom Vong, múa gáo… do ông Tiền sáng tác kịch bản, dàn dựng đạt nhiều thành tích, giải thưởng tại các kỳ liên hoan, hội thi, hội diễn trong tỉnh và toàn quốc, nổi bật với giải xuất sắc tại liên hoan Dân ca Việt Nam lần thứ V khu vực Nam Bộ. Năm 2013, ông được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch và được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú năm 2019.

Ông Danh Tiền cho biết: “Tôi mong tiếp tục truyền dạy nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer cho thế hệ trẻ, để giá trị văn hóa tốt đẹp không bị mai một theo thời gian. Những điều tôi làm không chỉ là cách để thể hiện niềm đam mê mà còn là trách nhiệm với thế hệ trẻ, góp sức gìn giữ, bảo tồn, phát triển nghệ thuật của đồng bào Khmer”.

Nếu lớp nghệ nhân đi trước đặt nền móng thì thế hệ trẻ đang chứng minh sức sống mãnh liệt của văn hóa Khmer qua cách tiếp nối đầy trách nhiệm. Tại chùa Sóc Sâu, ấp An Phú, anh Danh Nghiệp (27 tuổi), Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn hóa dân gian dân tộc xã Gò Quao gieo tình yêu âm nhạc truyền thống đồng bào Khmer qua lời ca, tiếng nhạc, điệu múa cho các bạn trẻ.

Anh Danh Nghiệp, ngụ ấp An Phú, xã Gò Quao dạy đàn ngũ âm cho học viên.

Anh Nghiệp cho biết: “Năm 17 tuổi, tôi quyết định theo các sư ở chùa để học chơi nhạc ngũ âm. Lúc đó chỉ đơn giản là đam mê nhưng càng học, tôi càng thấy nhạc ngũ âm rất tinh tế nhưng khó học, muốn thành thục phải có sự kiên trì, chăm chỉ và trên hết là phải có tình yêu với văn hóa dân gian”.

Từ năm 2022, anh Nghiệp quyết định mở lớp truyền dạy nhạc ngũ âm miễn phí tại chùa Sóc Sâu. Không chỉ dạy nhạc, anh còn dạy hát và các điệu múa truyền thống, giúp bạn trẻ hiểu rõ hơn về tính biểu tượng, không gian văn hóa của đồng bào Khmer.

Hằng năm, câu lạc bộ dàn dựng các chương trình biểu diễn phục vụ người dân vào dịp Tết, lễ hội truyền thống và các ngày kỷ niệm lớn. Câu lạc bộ đạt nhiều giải thưởng tại các hội diễn nghệ thuật, đáng chú ý, 3 năm liền câu lạc bộ tham gia liên hoan nghệ thuật truyền thống Khmer tỉnh đều mang về thành tích xuất sắc. Năm 2025, anh Nghiệp được Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tặng giấy khen vì thành tích xuất sắc trong việc bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống Khmer trên địa bàn tỉnh.

Tại chùa Rạch Tìa, hành trình truyền lửa đam mê nghệ thuật văn hóa Khmer luôn được chú trọng. Chùa Rạch Tìa mở các lớp dạy nhạc ngũ âm và múa trống Chhay dăm miễn phí cho con em đồng bào dân tộc. Buổi tối ở chùa thêm rộn ràng nhờ lớp học múa trống Chhay dăm của sư Lục Ngọc Minh Tỷ.

Chia sẻ về lý do gắn bó với lớp học, sư Lục Ngọc Minh Tỷ nói: “Tôi đến với múa trống Chhay dăm từ niềm đam mê rồi tự tìm tòi, học hỏi để hướng dẫn lại cho con em đồng bào. Tôi chỉ mong các bạn trẻ ngày càng tích cực tham gia, tìm hiểu sâu hơn về nghệ thuật truyền thống để nét đẹp văn hóa của dân tộc được lưu truyền”.

Em Thị Kiều Anh (sinh năm 2013) là học viên nhỏ tuổi của lớp múa trống Chhay dăm ở chùa Rạch Tìa cho biết: “Lúc mới tập em thấy rất khó vì phải phối hợp nhịp nhàng cả tay, chân và biểu cảm gương mặt. Được sư chỉ dạy tận tình, em dần bắt được nhịp trống và cảm thấy tự hào khi góp một phần nhỏ bé giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc”.