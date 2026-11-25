Nghệ thuật đan lát của người dân xã Trà Liên được truyền dạy qua các thế hệ. Ảnh: D.LỆ

Nỗ lực gìn giữ bản sắc

Giữa núi rừng hùng vĩ ở xã Trà Liên, những giá trị văn hóa của đồng bào Co vẫn được người dân gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Đây là một trong những cộng đồng dân tộc thiểu số cư trú lâu đời tại khu vực miền núi phía Tây Bắc tỉnh Quảng Ngãi trước đây và một phần địa bàn phía nam, tây nam thành phố Đà Nẵng hiện nay.

Tại Đà Nẵng, người Co sinh sống chủ yếu ở xã Trà Liên và một số xã lân cận như Thạnh Bình, Đức Phú, Trà Giáp, Tam Mỹ. Riêng tại xã Trà Liên, người Co chiếm hơn 49% dân số, tập trung tại các thôn Tăk Kót, Tăk Ngưi, Tăk Nú và Làng Gạch.

Đấu chiêng - một nét văn hóa độc đáo trong nghệ thuật trình diễn cồng chiêng của người Co. Ảnh: D.LỆ

Gắn bó với núi rừng qua nhiều thế hệ, người Co đã tạo nên một không gian văn hóa giàu bản sắc, phản ánh hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Đời sống cộng đồng của họ gắn với sản xuất nương rẫy, trồng lúa, bắp, khai thác lâm sản.

Đồng thời, còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc: trang phục lễ hội rực rỡ, nghệ thuật cồng chiêng, đàn, sáo, điệu múa k’đtấu uyển chuyển, đấu chiêng đôi mạnh mẽ cùng các nghi lễ dân gian độc đáo như lễ cầu mưa, phục dựng cây nêu, lễ cúng đất.

Nghệ nhân Ưu tú Dương Lai truyền đạt những nét văn hóa độc đáo của người Co cho thế hệ trẻ. Ảnh: D.LỆ

Tại xã Trà Liên, Nghệ nhân Ưu tú Dương Lai dành tâm huyết cho việc gìn giữ, trao truyền văn hóa Co, giúp cho người dân nơi đây và thế hệ trẻ thêm yêu quý và bảo tồn tốt hơn những nét văn hóa quý giá của đồng bào Co.

[VIDEO] - Nghệ nhân Ưu tú Dương Lai nói về việc bảo tồn, gìn giữ và trao truyền văn hóa Co:

Cùng với người Co ở Trà Liên, đồng bào Mường tại xã Trà My cũng nỗ lực gìn giữ bản sắc văn hóa trong quá trình định cư, lập nghiệp trên vùng đất mới. Những giá trị được trao truyền gồm tiếng nói, phong tục, tín ngưỡng, ẩm thực, trang phục, dân ca, trò chơi dân gian và những giá trị tốt đẹp trong đời sống cộng đồng.

Những già làng, người có uy tín trong cộng đồng người Mường tại xã Trà My nỗ lực gìn giữ văn hóa của dân tộc. Ảnh: D.LỆ

Đến Trà My, những giá trị ấy tiếp tục được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ và hòa quyện cùng văn hóa của các dân tộc anh em trên địa bàn, góp phần làm cho bức tranh văn hóa Trà My thêm đa dạng, phong phú nhưng vẫn đậm đà bản sắc riêng.

Trò chơi dân gian nhảy sạp được người dân làng Mường phục vụ du khách khi đến tham quan. Ảnh: D.LỆ

Theo bà Bùi Thị Diễm, người dân làng Mường (thôn Đồng Tràu, xã Trà My), vào những dịp lễ hội, đồng bào Mường cùng nhau tạo nên sợi dây gắn kết tình cảm cộng đồng với những trò chơi dân gian, những làn điệu văn hóa, tiếng cồng chiêng, múa sạp, ném còn, kéo co và những món ăn truyền thống.

Các hoạt động tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, giúp người dân gắn kết, thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống của cha ông, đồng thời giới thiệu nét văn hóa đặc trưng đến du khách.

[VIDEO] - Bà Bùi Thị Diễm nói về việc người Mường gìn giữ và phát huy nền văn hóa dân tộc:

Đưa văn hóa thành động lực phát triển

Thực hiện Chương trình hành động Số 54-CTr/TU của Thành uỷ Đà Nẵng về việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, UBND xã Trà Liên triển khai nhiều hoạt động gìn giữ bản sắc văn hóa, đưa văn hóa trở thành động lực cho sự phát triển của địa phương.

Xã Trà Liên nỗ lực gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa qua nhiều thế hệ. Ảnh: D.LỆ

Theo ông Dương Minh Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Liên, trước tác động của quá trình giao lưu văn hóa, thay đổi môi trường sống và công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công tác bảo tồn văn hóa Co đang đối mặt với nhiều khó khăn. Một số giá trị văn hóa có nguy cơ mai một; việc gìn giữ, trao truyền trong một bộ phận người dân, kể cả nghệ nhân lớn tuổi, chưa được quan tâm đúng mức.

Trước thực tế đó, địa phương tích cực phối hợp với các ngành chức năng của thành phố triển khai hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

[VIDEO] - Ông Dương Minh Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Liên, trao đổi về công tác bảo tồn văn hóa Co:

Tại xã Trà My, bảo tồn văn hóa được gắn với phát triển du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế cho người dân. Không gian văn hóa tại làng Cao Sơn (thôn Long Sơn) và không gian du lịch làng Mường (thôn Đồng Tràu) được duy trì thông qua các hoạt động trình diễn văn hóa, giới thiệu ẩm thực và tổ chức trò chơi dân gian.

Qua đó, người dân vừa có điều kiện thực hành, gìn giữ bản sắc, vừa giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng đến du khách.

Người dân xã Trà My gìn giữ, phát huy văn hóa truyền thống gắn với đời sống hôm nay. Ảnh: D.LỆ

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), xã Trà My tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền, giao lưu, giới thiệu văn hóa và sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Các hoạt động hướng đến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong xây dựng, phát triển văn hóa; đồng thời kết nối bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế, du lịch cộng đồng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

[VIDEO] - Bà Võ Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBND xã Trà My, trao đổi về các hoạt động bảo tồn, phát huy văn hóa địa phương:

Trong dòng chảy phát triển, việc bảo tồn văn hóa không thể chỉ là nỗ lực của một vài cá nhân mà cần sự chung tay của cả cộng đồng.

Từ việc trao truyền tiếng nói, phong tục, nghề truyền thống đến duy trì lễ hội, nghệ thuật dân gian, những nỗ lực của đồng bào Co, Mường đang góp phần làm phong phú bức tranh văn hóa các dân tộc trên địa bàn thành phố, đồng thời tạo nền tảng để các giá trị truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Trang phục, ẩm thực... của đồng bào Cadong được các thế hệ bảo tồn, gìn giữ và quảng bá đến người dân, du khách. Ảnh: D.LỆ