Gìn giữ bản sắc, bồi đắp tình đoàn kết nơi xa xứ

Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức, Nguyễn Đắc Thành, tuyên dương một số các nhân tiêu biểu trong công tác từ thiện, hỗ trợ đồng bào trong nước gặp khó khăn. Ảnh: Thu Hằng/PV TTXVN tại Đức

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, chương trình là hoạt động thiết thực triển khai Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ, với phương châm lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hoá. Nhân dịp này, Hội Từ thiện Sen Vàng Berlin tổng kết công tác thiện nguyện năm 2026 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2027.

Tham dự chương trình có Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức Nguyễn Đắc Thành và Phu nhân, Chủ tịch Hội Từ thiện Sen Vàng Berlin Dương Thị Bích Ngọc, Đại đức Thích Thiện Mỹ, Phó Trưởng ban thường trực Phân ban Phật giáo hải ngoại Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đại diện các liên hiệp, hội đoàn, các nhà tài trợ, mạnh thường quân, cùng bà con cộng đồng người Việt tại Berlin và các vùng phụ cận.

Tiết mục múa của các thành viên Hội Sen Vàng Berlin. Ảnh: Thu Hằng/PV TTXVN tại Đức

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành nhấn mạnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành truyền thống tốt đẹp, góp phần thắt chặt mối liên hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Đại sứ dẫn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hà Nội ngày 14/11, trong đó khẳng định đoàn kết là một giá trị văn hóa quý báu của dân tộc. Lòng yêu nước, tinh thần nhân ái, trọng nghĩa tình và đạo lý đã gắn bó các thế hệ, tạo nên sức mạnh cộng đồng. Việc gắn Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Ngày Văn hóa Việt Nam là để bồi đắp những giá trị ấy, để văn hóa củng cố đoàn kết, đoàn kết tạo sức mạnh xây dựng đời sống văn hóa ngày càng tốt đẹp. Đại sứ cho rằng, đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài, gìn giữ văn hóa dân tộc cần bắt đầu từ những điều gần gũi trong cuộc sống hằng ngày, qua đó, giúp con em sinh ra và lớn lên tại Đức hiểu hơn về cội nguồn, thêm yêu và tự hào về văn hóa Việt Nam.

Đánh giá cao những đóng góp của Hội Từ thiện Sen Vàng Berlin, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành ghi nhận đây là một tập thể tiêu biểu cho tinh thần đoàn kết, nhân ái, luôn hướng về đồng bào trong nước có hoàn cảnh khó khăn. Đại sứ trân trọng cảm ơn những đóng góp của hội, khẳng định các hoạt động thiện nguyện đã góp phần củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng người Việt và vun đắp tình cảm hướng về quê hương.

Hội Từ thiện Sen Vàng Berlin hoạt động bền bỉ 14 năm qua với tôn chỉ vì cộng đồng, sẻ chia khó khăn và lan tỏa lòng nhân ái. Hiện hội có 93 thành viên và hàng tháng mỗi người đóng góp 10 euro vào quỹ từ thiện. Năm 2026, tổng số tiền quyên góp, ủng hộ của hội đạt 33.530 euro. Tính trong 14 năm hoạt động, tổng số tiền ủng hộ đã lên tới 894.530 euro.

Từ nguồn quỹ này, hội triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật; trao học bổng, tặng áo ấm, lương thực, đồng thời hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ, gia đình thương binh, liệt sĩ. Đặc biệt, hội duy trì hoạt động phát cháo và sữa hằng tuần cho người nghèo tại Bệnh viện E và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương ở Hà Nội…

Tiết mục múa của các cháu nhỏ Việt Nam. Ảnh: Thu Hằng/PV TTXVN tại Đức

Chia sẻ về kế hoạch hoạt động trong thời gian tới, bà Dương Thị Bích Ngọc cho biết năm 2027, Hội Từ thiện Sen Vàng Berlin sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động thiện nguyện thường xuyên. Bên cạnh đó, hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam, hội phát động chương trình “Tiếp bước em tới trường”, nhằm hỗ trợ trẻ em nghèo hiếu học. Theo đó, Hội sẽ nhận đỡ đầu 10 em có hoàn cảnh khó khăn, mỗi em được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng để trang trải chi phí sinh hoạt và học tập.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã trao Giấy khen tặng Hội Từ thiện Sen Vàng Berlin và các cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động thiện nguyện của hội trong năm qua.

Trong không khí đầm ấm, khách tham dự được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do bà con trong cộng đồng biểu diễn, cũng như những món ăn truyền thống của quê hương. Đặc biệt, nhiều khách mời đã xếp hàng chờ đến lượt nhận những tô phở nóng hổi đậm hương vị Việt tại Quầy Phở Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tổ chức.

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tổ chức quầy phở, giới thiệu một trong những món ăn nổi tiếng nhất trong văn hoá ẩm thực Việt Nam. Ảnh: Thu Hằng/PV TTXVN tại Đức

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, bạn Nguyễn Linh, 21 tuổi, kiều bào tại Đức, cho biết chương trình có ý nghĩa đặc biệt đối với bạn, bởi dù sinh sống ở nước ngoài, bạn vẫn luôn hướng về quê hương, dành nhiều tình cảm và niềm tự hào cho đất nước. Tham dự sự kiện như vậy, Linh có dịp hiểu sâu hơn về văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam, trực tiếp khám phá những nét văn hóa truyền thống của quê hương. Linh cũng mong muốn các thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài tích cực tham gia, đóng góp nhiều hơn cho các hoạt động cộng đồng. Hình ảnh các em nhỏ biểu diễn văn nghệ, hát và múa tại sự kiện khiến bạn cảm thấy rất vui và xúc động.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ Đội trưởng Đội Phiên dịch và Hợp tác lao động, chia sẻ rằng việc duy trì sự gắn kết giữa cộng đồng ở Đức với quê hương luôn là tâm nguyện của ông cũng như nhiều người Việt xa xứ. Đây cũng là dịp để các thế hệ, từ những người sang Đức sinh sống đầu tiên đến con cháu sinh ra và lớn lên tại Đức, thể hiện tình cảm và hướng về nguồn cội.

Về hoạt động thiện nguyện, ông Hùng cho biết khi nghe đại diện Hội Từ thiện Sen Vàng Berlin chia sẻ về những trẻ em có hoàn cảnh thiếu thốn ở Việt Nam, ông đã quyết định nhận đỡ đầu một em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm tới, với hy vọng sự hỗ trợ này sẽ giúp em có thêm điều kiện học tập và cơ hội vươn lên trong cuộc sống.