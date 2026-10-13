Gilimex lên kế hoạch giải thể hai công ty con

Khu công nghiệp Gilimex Huế. Ảnh: GIL.

Công bố thông tin trên HoSE ngày 13/10, CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, HoSE: GIL) cho biết, HĐQT doanh nghiệp đã thông qua nghị quyết giải thể hai công ty con nhằm tái cấu trúc hoạt động, tối ưu hóa vận hành.

Hai đơn vị nằm trong kế hoạch giải thể gồm Công ty TNHH MTV Kho vận Gilimex và CTCP Gilimex Long Khánh. Cả hai doanh nghiệp đều có địa chỉ trụ sở tại Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch, khu phố Trảng Cát, phường Tân Thành, TP HCM.

Thời điểm giải thể được thực hiện kể từ ngày nghị quyết được thông qua và sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định pháp luật.

HĐQT Gilimex giao người đại diện vốn góp tại các công ty con thực hiện quyền biểu quyết và thông qua những nội dung liên quan đến việc giải thể. Người đại diện theo pháp luật của hai doanh nghiệp có trách nhiệm triển khai thủ tục giải thể, thanh lý tài sản, xử lý công nợ, nghĩa vụ thuế, lao động và các nghĩa vụ liên quan khác.

Tổng giám đốc Gilimex chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Trước đó, GIL cũng có thay đổi nhân sự ở vị trí lãnh đạo tài chính. Cụ thể, ngày 22/9 vừa qua, bà Nguyễn Thị Minh Hiếu không còn đảm nhận chức Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng Gilimex vì lý do cá nhân. Bà Hiếu sinh năm 1982, đã gắn bó và điều hành mảng tài chính của công ty từ năm 2010. Sau khi thôi nhiệm vụ, bà không còn là người nội bộ của công ty.

Cùng ngày, HĐQT Gilimex bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hằng giữ chức kế toán trưởng, với thời hạn từ ngày 22/9/2026 cho đến khi HĐQT có quyết định khác.

Về tình hình kinh doanh, GIL ghi nhận doanh thu thuần 447,1 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, tăng 75% so với 6 tháng đầu năm 2025 (YoY); lãi sau thuế đạt 21 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ 70 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của doanh nghiệp, kết quả kinh doanh cải thiện chủ yếu nhờ sản lượng sản phẩm xuất bán tăng. Đồng thời, cơ cấu sản phẩm có sự dịch chuyển theo hướng gia tăng tỷ trọng các mặt hàng có biên lợi nhuận cao hơn, góp phần nâng hiệu quả kinh doanh. Gilimex cũng cho biết các dự án khu công nghiệp của công ty thành viên đang trong quá trình đầu tư, hoàn thiện hạ tầng và triển khai hoạt động kinh doanh theo tiến độ.

Tại thời điểm cuối quý 2/2026, tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp đạt 3.752 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho đạt 2.645 tỷ đồng, tăng 38% YoY; riêng chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang chiếm 1.615 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp đạt 1.754 tỷ đồng, tăng 53% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay dài hạn tăng 74% YoY, lên gần 1.200 tỷ đồng, chủ yếu tại MB Bank. Vốn chủ sở hữu đạt 2.668 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 2.650 tỷ đồng ở đầu năm.