Trình cổ đông đổi tên thương hiệu và chi tối đa 200 tỷ đồng mua lại Công ty cổ phần Gia Bảo Hồng Ngự

Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 15/12/2026 tại TP. Hồ Chí Minh. Tại kỳ họp lần này, ban lãnh đạo trình cổ đông xem xét hai nội dung trọng tâm liên quan đến tái định vị thương hiệu và mở rộng năng lực sản xuất thông qua hoạt động mua bán sáp nhập.

Theo tờ trình, Gilimex đề xuất thông qua chủ trương đổi mới tên gọi công ty cùng hệ thống nhận diện thương hiệu, bao gồm cả tên tiếng Việt và tên tiếng Anh. Doanh nghiệp đề nghị cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định tên gọi mới, định hướng và phương án triển khai bộ nhận diện thương hiệu trên cơ sở chủ trương đã được đại hội thông qua.

Bên cạnh kế hoạch đổi tên, Gilimex trình cổ đông thông qua chủ trương đầu tư vào Công ty cổ phần Gia Bảo Hồng Ngự với tổng mức đầu tư tối đa 200 tỷ đồng. Hình thức đầu tư được xác định là nhận chuyển nhượng tối đa 100% vốn điều lệ từ các cổ đông hiện hữu của doanh nghiệp này. Theo thông tin từ Gilimex, Công ty cổ phần Gia Bảo Hồng Ngự có thế mạnh trong lĩnh vực may hàng gia dụng, hiện sở hữu quy mô sản xuất khoảng 23 chuyền may và dự kiến nâng lên khoảng 30 chuyền trong năm 2027.

Các đề xuất tái cơ cấu nhận diện và mở rộng chuỗi sản xuất diễn ra sau khi Gilimex đón nhận phán quyết bất lợi trong vụ kiện với đối tác Amazon tại Mỹ. Trước đó vào ngày 11/7/2026, doanh nghiệp công bố thông tin bất thường cho biết vào ngày 10/7/2026 đã nhận được phán quyết ngày 9/7/2026 của Tòa án Quận liên bang Mỹ khu vực Nam New York về việc bác bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện trong vụ án giữa Gilimex và Amazon. Thời điểm đó, Gilimex nhấn mạnh sẽ tiếp tục thực hiện các công việc cần thiết theo quy định pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công ty.

Biên lợi nhuận gộp quý III tăng lên 26,4%, lãi 9 tháng mới hoàn thành 34,4% kế hoạch năm

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý III/2026 của Gilimex ghi nhận sự phục hồi rõ rệt cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Cụ thể, doanh thu trong quý đạt 329,43 tỷ đồng, tăng 66,3% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh từ mức 8,6% lên 26,4%, giúp lợi nhuận gộp tăng 408,8%, tương ứng tăng thêm 69,82 tỷ đồng để đạt 86,9 tỷ đồng.

Hiệu quả kinh doanh quý III tiếp tục được hỗ trợ nhờ doanh nghiệp tiết giảm đồng loạt các khoản chi phí vận hành. Trong kỳ, chi phí tài chính giảm 38,9%, tương ứng giảm 2,85 tỷ đồng xuống còn 4,48 tỷ đồng, còn chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 32%, tương đương giảm 15,11 tỷ đồng về mức 32,15 tỷ đồng. Dù doanh thu tài chính ghi nhận âm 4,74 tỷ đồng so với mức dương 5,75 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, giảm 10,49 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế quý III của Gilimex vẫn đạt 30,68 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ 32,99 tỷ đồng trong quý III/2025.

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Gilimex đạt doanh thu 776,53 tỷ đồng, tăng 71,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đạt 51,63 tỷ đồng, chuyển sang có lãi so với khoản lỗ 102,55 tỷ đồng ghi nhận trong cùng kỳ năm 2025.

Bất chấp đà phục hồi sau ba quý, tiến độ thực hiện mục tiêu kinh doanh cả năm của doanh nghiệp vẫn còn nhiều áp lực trong quý cuối năm. Năm 2026, Gilimex đặt kế hoạch doanh thu 1.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 150 tỷ đồng. Với kết quả lũy kế 9 tháng, công ty mới hoàn thành khoảng 48,5% chỉ tiêu doanh thu và 34,4% kế hoạch lợi nhuận cả năm.