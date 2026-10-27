Gilimex (GIL) thay tướng sau vụ kiện 840 triệu USD với Amazon

Ông Hoàng Tiến Đạt ngồi ghế Tổng Giám đốc Gilimex thay bà Phạm Thị Ánh Nguyệt

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh vừa thông qua nghị quyết thay đổi người đại diện pháp luật và điều hành cao nhất. Theo quyết định này, bà Phạm Thị Ánh Nguyệt chính thức được miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc. Người được lựa chọn để kế nhiệm vị trí này là ông Hoàng Tiến Đạt, quyết định có hiệu lực bắt đầu từ ngày 20/10.

Hồ sơ nhân sự cho thấy bà Phạm Thị Ánh Nguyệt sinh năm 1977, sở hữu bằng cử nhân Quản trị kinh doanh. Bà được hội đồng quản trị giao phó vị trí Tổng Giám đốc Gilimex từ ngày 14/09/2022. Theo công bố thông tin, bà Nguyệt xin thôi giữ chức vụ này vì lý do cá nhân sau hơn bốn năm trực tiếp lèo lái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tân Tổng Giám đốc Hoàng Tiến Đạt sinh năm 1984, có trình độ học vấn là cử nhân Luật và cử nhân Kế toán kiểm toán. Thời hạn bổ nhiệm ông Đạt kéo dài năm năm. Trước khi tiếp nhận vị trí điều hành cao nhất, ông Đạt là Thành viên Hội đồng quản trị Gilimex và từng giữ vị trí Tổng Giám đốc Khu công nghiệp Gilimex. Lộ trình thăng tiến của ông Đạt được ghi nhận rõ nét khi trở thành Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex vào năm 2024 và chính thức tham gia Hội đồng quản trị Gilimex trong năm 2025.

Việc xáo trộn vị trí lãnh đạo là sự kiện thay đổi nhân sự cấp cao tiếp theo tại Gilimex chỉ trong một thời gian ngắn. Ngay trong tháng 9/2026 vừa qua, bà Nguyễn Thị Minh Hiếu cũng đã xin từ nhiệm vị trí Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng của công ty.

Giải thể hai công ty con để tối ưu chi phí sau khi khép lại vụ kiện Amazon

Chuỗi thay đổi thượng tầng diễn ra vào đúng thời điểm Gilimex phải đối mặt với nhiều áp lực lớn về mặt tài chính và vận hành. Hồi tháng 7/2026, Tòa án Quận Nam New York của Mỹ đã chính thức ra phán quyết bác bỏ vụ kiện đòi bồi thường 840 triệu USD giữa Gilimex và tập đoàn Amazon.

Sự cố đánh mất khách hàng cốt lõi từng chiếm đa số tỷ trọng doanh thu mảng dệt may xuất khẩu từ cuối năm 2022 đã làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch kinh doanh của Gilimex. Vấn đề lớn nhất mà ban lãnh đạo mới phải tiếp tục giải quyết là bài toán hàng tồn kho khổng lồ tích tụ suốt thời gian qua chưa thể thanh lý hết.

Để ứng phó với tình hình kinh doanh khó khăn, doanh nghiệp đang ráo riết thực hiện quá trình tái cấu trúc toàn diện nhóm các công ty con. Kế hoạch này bao gồm cả quyết định giải thể hai công ty con thành viên để tối ưu hóa chi phí vận hành và thu gọn bộ máy quản lý.

Gilimex có tiền thân là Công ty Cung ứng hàng xuất khẩu quận Bình Thạnh, được thành lập từ năm 1982 theo quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, ngoài lĩnh vực sản xuất, gia công, thương mại và xuất khẩu các sản phẩm ngành may truyền thống, doanh nghiệp này còn mở rộng phát triển đầu tư hạ tầng khu công nghiệp để đa dạng hóa nguồn thu.