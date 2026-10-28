Gilimex (GIL) sắp họp ĐHĐCĐ bất thường giữa lúc thay loạt nhân sự cấp cao

Ngày 16/11 tới đây, CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, mã ck: GIL) sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Hiện doanh nghiệp chưa công bố thời gian và nội dung cụ thể của Đại hội. Gilimex cho biết Hội đồng quản trị sẽ phê duyệt chương trình, nội dung và tài liệu họp trước khi gửi thư mời đến cổ đông.

Đại hội bất thường được tổ chức trong bối cảnh Gilimex đang có những thay đổi đáng chú ý về nhân sự cấp cao, trong khi báo cáo tài chính bán niên năm 2026 của doanh nghiệp nhận ý kiến ngoại trừ từ đơn vị kiểm toán.

Biến động nhân sự cấp cao

Gilimex đã miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Hiếu khỏi vị trí Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng kể từ ngày 22/9/2026 với lý do cá nhân. Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Thu Hằng được bổ nhiệm giữ chức Kế toán trưởng.

Đến ngày 20/10, Công ty nhận được đơn từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc của bà Phạm Thị Ánh Nguyệt.

Bà Nguyễn Thị Minh Hiếu sinh năm 1982, là nhân sự gắn bó với Gilimex và phụ trách hoạt động tài chính của doanh nghiệp từ năm 2010 đến nay. Trong khi đó, bà Phạm Thị Ánh Nguyệt sinh năm 1977, được bổ nhiệm Tổng giám đốc Gilimex từ năm 2022, thay ông Phạm Văn Tàu.

Việc thay đổi các vị trí chủ chốt diễn ra ngay trước thời điểm Gilimex chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, song doanh nghiệp chưa công bố nội dung dự kiến trình cổ đông.

Kiểm toán đưa ý kiến ngoại trừ liên quan hàng tồn kho

Một vấn đề đáng chú ý khác tại Gilimex là báo cáo tài chính bán niên năm 2026 được kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên của Gilimex.

Theo đơn vị kiểm toán, tại thời điểm phát hành báo cáo soát xét bán niên năm 2026, vụ kiện giữa Gilimex và khách hàng Amazon vẫn đang trong quá trình tố tụng. Gilimex đang thực hiện các quyền pháp lý theo quy định, trong đó có quyền kháng cáo.

Đối với lượng hàng tồn kho liên quan đến vụ kiện, Gilimex cho biết vẫn đang bảo quản trong điều kiện phù hợp, duy trì trạng thái và chất lượng theo tiêu chuẩn để sẵn sàng xử lý, xuất bán hoặc thực hiện các phương án thương mại phù hợp, tùy thuộc vào diễn biến vụ kiện và các điều kiện liên quan. Tuy nhiên, Gilimex chưa thực hiện trích lập dự phòng giảm giá đối với số hàng tồn kho này tại ngày 30/6/2026.

Theo đơn vị kiểm toán, trên cơ sở các thông tin và tài liệu hiện có, kiểm toán chưa thể ước tính tổn thất cũng như đánh giá giá trị có thể thu hồi của số sản phẩm này để xác định giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho liên quan đến vụ kiện. Đây là cơ sở để đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính bán niên năm 2026 của Gilimex.

Gilimex có tiền thân là Công ty Cung ứng hàng xuất khẩu quận Bình Thạnh, được thành lập từ năm 1982 theo quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, ngoài lĩnh vực sản xuất, gia công, thương mại và xuất khẩu các sản phẩm ngành may truyền thống, doanh nghiệp này còn mở rộng phát triển đầu tư hạ tầng khu công nghiệp để đa dạng hóa nguồn thu.