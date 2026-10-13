Gilimex (GIL) giải thể hai công ty con để tái cơ cấu hoạt động

Giải thể hai công ty con

CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, mã ck: GIL) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc giải thể hai công ty con.

Cụ thể, theo công bố thông tin trên HoSE ngày 13/10, HĐQT Gilimex đã thông qua nghị quyết giải thể Công ty TNHH MTV Kho vận Gilimex và CTCP Gilimex Long Khánh. Cả hai doanh nghiệp đều đặt trụ sở tại Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch, khu phố Trảng Cát, phường Tân Thành, TP HCM. Việc giải thể được thực hiện kể từ ngày nghị quyết được thông qua, sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định pháp luật.

HĐQT Gilimex giao người đại diện phần vốn góp tại hai công ty con thực hiện quyền biểu quyết và thông qua các nội dung liên quan đến quá trình giải thể. Người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp này có trách nhiệm triển khai thủ tục giải thể, thanh lý tài sản, xử lý công nợ, nghĩa vụ thuế, lao động cùng các nghĩa vụ liên quan.

Tổng giám đốc Gilimex được giao theo dõi, chỉ đạo và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Thay đổi nhân sự cấp cao phụ trách tài chính

Trước quyết định giải thể hai công ty con, Gilimex cũng có sự thay đổi ở vị trí lãnh đạo tài chính. Ngày 22/9, bà Nguyễn Thị Minh Hiếu thôi giữ chức Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng Gilimex vì lý do cá nhân. Bà Hiếu sinh năm 1982 và đã gắn bó, điều hành mảng tài chính của doanh nghiệp từ năm 2010. Sau khi thôi nhiệm vụ, bà không còn là người nội bộ của công ty.

Cùng ngày, HĐQT Gilimex bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hằng giữ chức Kế toán trưởng. Thời hạn bổ nhiệm bắt đầu từ ngày 22/9/2026 và kéo dài cho đến khi HĐQT có quyết định khác.

Lợi nhuận trở lại, hàng tồn kho và nợ vay tăng

Về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm 2026, Gilimex ghi nhận doanh thu thuần 447,1 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 21 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước doanh nghiệp lỗ 70 tỷ đồng.

Theo giải trình của Gilimex, kết quả kinh doanh cải thiện chủ yếu nhờ sản lượng sản phẩm xuất bán tăng. Cùng với đó, cơ cấu sản phẩm dịch chuyển theo hướng gia tăng tỷ trọng các mặt hàng có biên lợi nhuận cao hơn, qua đó cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Doanh nghiệp cho biết các dự án khu công nghiệp của công ty thành viên vẫn đang trong quá trình đầu tư, hoàn thiện hạ tầng và triển khai hoạt động kinh doanh theo tiến độ.

Tại thời điểm cuối quý II/2026, tài sản ngắn hạn của Gilimex đạt 3.752 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm. Hàng tồn kho chiếm phần lớn với 2.645 tỷ đồng, tăng 38%; trong đó, riêng chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang lên tới 1.615 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của Gilimex đạt 1.754 tỷ đồng, tăng 53% so với đầu năm. Đáng chú ý, nợ vay dài hạn tăng 74%, lên gần 1.200 tỷ đồng, chủ yếu tại MB Bank.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 2.668 tỷ đồng vào cuối quý II, tăng nhẹ so với mức 2.650 tỷ đồng đầu năm.