Gilimex dự kiến chi tối đa 200 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng 100% vốn tại Gia Bảo Hồng Ngự

CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh - Gilimex (HoSE: GIL) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, trong đó trình cổ đông thông qua phương án đầu tư vào CTCP Gia Bảo Hồng Ngự với tổng mức đầu tư tối đa 200 tỷ đồng.

Theo tờ trình ngày 23/11/2026, Gilimex dự kiến thực hiện thương vụ thông qua hình thức nhận chuyển nhượng tối đa 100% vốn cổ phần từ các cổ đông hiện hữu. Sau giao dịch, doanh nghiệp dự kiến sở hữu toàn bộ vốn điều lệ của Gia Bảo Hồng Ngự.

Theo đánh giá của Gilimex, Gia Bảo Hồng Ngự là doanh nghiệp có tiềm năng phù hợp để xem xét đầu tư, hiện hoạt động trong lĩnh vực may hàng gia dụng và có trụ sở tại tỉnh Đồng Tháp.

Doanh nghiệp này đang có quy mô sản xuất khoảng 23 chuyền may, dự kiến nâng lên khoảng 30 chuyền trong năm 2027. Gilimex cho rằng năng lực sản xuất và kinh nghiệm hoạt động của Gia Bảo Hồng Ngự có thể bổ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hiện hữu.

Thông qua thương vụ, Gilimex đặt mục tiêu mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực sản xuất, tối ưu hóa công suất, chi phí vận hành và hiệu quả khai thác tài sản phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hội đồng quản trị Gilimex đề xuất được quyết định giá trị đầu tư và giá giao dịch cụ thể trên cơ sở báo cáo tư vấn, kết quả đàm phán, nhưng không vượt quá mức tối đa 200 tỷ đồng đã trình cổ đông.

Bên cạnh phương án đầu tư vào Gia Bảo Hồng Ngự, Gilimex còn trình cổ đông thông qua chủ trương đổi mới tên gọi và hệ thống nhận diện thương hiệu, bao gồm cả tên tiếng Việt và tên tiếng Anh.

Theo đề xuất, doanh nghiệp sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định tên gọi mới, định hướng và phương án xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu trên cơ sở chủ trương được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tuy nhiên, hiện Gilimex chưa công bố tên gọi mới dự kiến sử dụng.

Theo dự kiến, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Gilimex sẽ diễn ra ngày 15/12 tại TP HCM. Ngày giao dịch không hưởng quyền để thực hiện quyền tham dự đại hội là 13/11/2026.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2026, Gilimex ghi nhận doanh thu thuần 329,4 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 30,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 doanh nghiệp lỗ gần 33 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Gilimex đạt 776,5 tỷ đồng, tăng 71,4%. Lợi nhuận sau thuế đạt 51,6 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ 102,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 1.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 150 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, Gilimex mới thực hiện khoảng 48,5% kế hoạch doanh thu và 34,4% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Dù đã có lãi trở lại, tình hình dòng tiền vẫn là vấn đề đáng chú ý. Trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Gilimex âm 738,9 tỷ đồng, cao hơn mức âm 481,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/9/2026, hàng tồn kho của doanh nghiệp đạt 2.72,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản.

Ở phía nguồn vốn, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Gilimex tại ngày 30/9/2026 đạt 1.545 tỷ đồng, tăng 59,1% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 324,9 tỷ đồng và nợ vay dài hạn 1.220 tỷ đồng. Dư nợ vay tương đương 57,3% vốn chủ sở hữu.

Trên thị trường, hiện cổ phiếu GIL đang giao dịch quanh mức 8.790 đồng/cp, qua đó đưa vốn hoá thị trường đạt 893 tỷ đồng.